Общее – врозь

Прекращение права общей совместной собственности супругов

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о прекращении права общей совместной собственности супругов. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Владение и раздел

В соответствии со ст. 244 Гражданского кодекса РФ, совместной собственностью является имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц без определения долей каждого из собственников в праве собственности на него, при этом совместная собственность возникает только в случаях, предусмотренных законом. Одним из таких случаев является совместная собственность супругов — ст. 33 Семейного кодекса РФ определяет, что законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.

Право общей совместной собственности супругов может быть прекращено в результате раздела совместно нажитого имущества, заключения брачного договора или выдела доли супруга-должника для обращения на нее взыскания

Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами в период брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В свою очередь, ст. 36 Семейного кодекса говорит о том, какое имущество не является совместной собственностью супругов: имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата.

Раздел общего имущества супругов возможен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов, указано в статье 38 Семейного кодекса РФ. Раздел общего имущества супругов может быть произведен путем заключения нотариального соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, или ноатриального соглашения об определении долей в совместной собственности супругов.

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе производится в судебном порядке. В этом случае суд определяет, какое имущество передается каждому из супругов в соответствии с их долями, доли по общему правилу признаются равными.

С требованием о разделе совместно нажитого имущества супругов, брак которых расторгнут, можно обратиться в суд в течение трех лет с момента расторжения брака.

Если есть брачный договор

Одним из вариантов определения имущественных прав и обязанностей супругов в браке и (или) в случае его расторжения является брачный договор, который может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Брачным договором можно изменить установленный законом режим совместной собственности и установить, в частности, режим долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов, как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному удостоверению нотариусом.

Выдел супружеской доли. Кредиторы одного из супругов по его обязательствам при недостаточности имущества этого супруга могут обратиться с требованием о выделе доли супруга-должника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов. При обращении в суд кредитора с таким требованием доли супругов также признаются равными, согласно статьям 38, 39, 45 Семейного кодекса РФ.

Кроме того, в случае, если в рамках исполнительного производства наложен арест на имущество, являющееся совместной собственностью супругов, супруг должника вправе подать в суд иск об определении, выделе его доли в общем имуществе и освобождении указанной доли от наложения ареста (исключении из описи).

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