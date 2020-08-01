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СпецпроектНеизвестный Крым

Четыре портфеля акварелей, или Как Никанору Чернецову пришлось расплачиваться за похороны любимого брата

2 августа исполнилось 215 лет со дня рождения этого художника. Это если верить Большой Советской энциклопедии и Википедии. Или 216, или 219 если внять уверениям некоторых из учёных мужей. Но есть вероятность, что Чернецов ещё старше и ему все 225 лет. Так утверждает один из специализирующихся на истории искусств блогеров. Он на Смоленском православном кладбище Санкт-Петербурга «откопал» первоисточник – могильную плиту, на которой белым по чёрному написано: «Академик Никанор Григорьевич Чернецов 1795 - 1879»...

Вдохновение с молотка

Искусствоведы отмечают, что пейзажи Чернецова отличают верность натуре и скрупулёзная отделка деталей. Никанор Григорьевич был убеждён, что перспективные композиции нужно не рисовать, их следует «чертить», а пейзажи нельзя писать, требуется «снимать виды».

Сегодня написанные в Крыму полотна Никанора Чернецова идут с молотка на известнейших аукционах мира, что называется, на «ура». Рекордной считается продажа картины «Вид Ореанды на южном берегу Крыма». В 2006 году это полотно выставили на торги на Sotheby’s. Некогда данная работа принадлежала русско-шведской династии Нобелей, которые в то время, когда творил Чернецов, проживали в Санкт-Петербурге. Людвиг Нобель, в частности, управлял крупным машиностроительным заводом, а также совместно с братьями основал крупнейшую в тогдашней России нефтяную компанию.

Понятно, что успех картины с подобным провенансом оказался вполне ожидаемым. Она ушла с молотка за 848 тысяч фунтов стерлингов (в переводе на доллары 1,6 млн.). И это в то время как эстимейт (начальная цена) составлял всего 200-300 тысяч фунтов стерлингов.

Правда, торги Sotheby’s 2007 года были гораздо менее успешными. Полотно «Вид из грота в Крыму» – отличный образчик пейзажей, выполненных Чернецовым в зрелом возрасте, – купили всего за 96 тысяч долларов, ниже эстимейта, составлявшего 100-150 тысяч долларов.

Зато схожая с «Видом из грота…» картина «Вид в Крыму на речке Кача», созданная художником в 1854 году, в 2008 году была продана аукционным домом «Корнерс» за 240 тысяч американских денег при эстимейте в 180-250 тысяч долларов.

Панорамные виды – характерный приём художника

Колумбовы откровения

Никанора Григорьевича Чернецова по праву считают первооткрывателем Крыма в изобразительном искусстве. Пригласил Чернецова на полуостров сам генерал-губернатор Новороссии Михаил Семёнович Воронцов. Никанор, не обременённый в это время службой и какими-либо обязательствами, приглашение, само собой, принял. Непосредственным результатом трехлетнего, с 1833-го по 1836-й, пребывания в Тавриде стали более 300 графических работ, выполненных карандашом, сепией и акварелью. По возвращении в Петербург в декабре 1836 года Чернецов представил свои творения широкой публике. Чернецовские труды восприняли более чем благожелательно, и некоторая часть его графики вскоре была налитографирована.

В настоящее время 30 акварелей с видами Крыма Никанора Чернецова хранятся в фондах музея Пушкинского дома. Известно, что альбом с этими акварелями получен от одного из основателей музея и его первого главного хранителя Бориса Львовича Модзалевского (1874-1928). От кого творения Чернецова достались Модзалевскому, осталось невыясненным.

В альбоме Пушкинского дома имеются «снятые виды» Бахчисарая (панорама восточного города, разнообразные виды дворца, кладбище, Успенский монастырь и т. д.), Ореанды, развалин Чембало, татарской деревни Буюк-Узюмбаш, грота в Мухалатке и другие. По большей части это панорамные виды, написанные с отдаленной и более высокой точки.

Масштабные холсты маслом, написанные Никанором Чернецовым в студии по выполненным на натуре зарисовкам, имеются сегодня в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург). Это, в частности, «Вид на Аю-Даг в Крыму со стороны моря» (1836 г.), «Вид у подножия Аю-Даг» (1836 г.), «Южный берег Крыма. Вид на Ливадию сверху» (1873 г.).

В Государственной Третьяковской галерее Москвы можно увидеть «Вид Каралезской долины на южном берегу Крыма» (1839 г.).

Всероссийский музей А. С. Пушкина располагает небольшой, всего 31х23,7 см, работой маслом «Пушкин в Бахчисарайском дворце» (1837 г.).

А Саратовский государственный музей по праву гордится наличием более масштабного (47х71,5) «Татарского дворика в Крыму» (1839 г.).

«Вид из грота» – отличный образец пейзажей, сделанных Чернецовым

Конец истории

Несмотря на любовь публики и благоволение высокопоставленных особ, Чернецов при жизни всегда испытывал нехватку денежных средств. А в старости ему довелось испытать настоящую бедность. В 1865 году умер Григорий Григорьевич Чернецов, любимый брат, единомышленник, тоже художник и тоже весьма титулованный. Денег на похороны элементарно не было. И тогда Никанор Григорьевич предложил Академии художеств сделку. Академия брала на себя расходы на похороны и получала возможность в рассрочку и по весьма сходной цене приобрести все «богатства» братьев Чернецовых – четыре портфеля путевых записок, зарисовок, графических и акварельных листов.

Сделка состоялась. За две тысячи рисунков Никанору пообещали выплатить четыре тысячи рублей, но не сразу, а по триста шестьдесят рублей в год. Чернецов получал эти гроши на протяжении 14 лет. Но до конца выплат художник, увы, не дожил.

Элеонора СКОЧКИНА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 589 от 7 августа 2020 года

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Просмотров: 140 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 06:58

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