Потребительский ликбез

Летняя еда, места её приобретения и социальное удобство

Бесконтактная льгота

В Симферополе льготники будут оплачивать проезд с помощью банковской карты

С 1 сентября в Крыму будет осуществлен переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств электронного учета льготных пассажиров (валидаторов). Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Для реализации права льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты льготным категориям граждан до 1 сентября 2020 года необходимо обратиться с соответствующим заявлением и копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.

Подать заявление можно в орган труда и социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время.

Также для крупных организаций города и мест компактного проживания граждан льготной категории может быть организован выезд сотрудника Департамента труда и социальной защиты населения для приема заявлений.

При подаче заявления после 1 сентября 2020 года льготный проезд будет предоставляться с даты подачи заявления.

Гражданам, пользующимся льготным проездом и имеющим бесконтактную банковскую карту, не требуется дополнительно посещать отделение банка: система будет привязана к уже имеющейся банковской карте.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не оснащена возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отделение банка в любое удобное время для получения банковской карты или замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Долг платежом красен

В Республике Крым снова объявлена акция по списанию пени по взносам на капитальный ремонт

В принятом в период начала пандемии коронавируса постановлении Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» указано: штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (в том числе и взносов на капитальный ремонт) не будут начисляться до конца года. Однако при этом собственникам напомнили, что пеню, начисленную до 1 апреля текущего года, никто не отменял. Однако руководство НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» решило пойти навстречу собственникам.

Согласно протоколу № 4 заседания правления НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» от 24 июля 2020 г. принято решение: тем собственникам, которые с 1 августа до 1 октября 2020 года погасят задолженность по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, начисленная пеня будет списана.

Важно! Решение о списании пени не распространяется на собственников помещений, в отношении которых приняты меры претензионного взыскания.

НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» напоминает: свое­временная и полная уплата взносов на капитальный ремонт – гарантия того, что дом будет отремонтирован своевременно и качественно.

Двигатель торговли

С 8 августа симферопольцы смогут покупать продукты на сельхозярмарке

По сообщению пресс-службы администрации Симферополя, расширенная сельскохозяйственная ярмарка проводится с целью поддержки крымских сельхозпроизводителей, а также для стабилизации ценовой ситуации на территории Симферополя. На ярмарке для жителей и гостей крымской столицы будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных.

В местах размещения торговых точек будут организованы постоянные дежурства специалистов Роспотребнадзора, ветслужбы, департамента административно-технического контроля и полиции с целью осуществления контроля качества реализуемой продукции, соблюдения правил торговли и обслуживания, а также пресечения фактов стихийной торговли на прилегающих территориях.

Расширенная сельскохозяйственная ярмарка будет организована по субботам с 8 августа по 30 сентября с 5:00 до 14:00 по следующим адресам:

- проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177;

- парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской / ул. Б.Куна;

- дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3.