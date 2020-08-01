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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... севастопольскую больницу пора «подлечить»

Татьяна К. из Севастополя возмущена: «Это находится не в Богом забытом поселке. Это поликлиника №2 на Ерошенко, Севастополь. 7 августа. В цокольном этаже в свинских условиях ожидают приема и перевязок пациенты. Духота, теснота, разруха. Ремонт идёт уже второй год. Вернее, не идёт. Обратите внимание на проводку! Интересно, где пожарные? Где Роспотребнадзор? О дистанции между людьми речи быть не может. Здесь 2 человека разойтись не могут. В этом подземелье ведут прием два хирурга и онколог. Власти города федерального значения, приходите полечиться!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 590 от 14 августа 2020 года

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Просмотров: 274 |   Комментарии (0) Дата публикации: 17-08-2020

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