В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... севастопольскую больницу пора «подлечить»

Татьяна К. из Севастополя возмущена: «Это находится не в Богом забытом поселке. Это поликлиника №2 на Ерошенко, Севастополь. 7 августа. В цокольном этаже в свинских условиях ожидают приема и перевязок пациенты. Духота, теснота, разруха. Ремонт идёт уже второй год. Вернее, не идёт. Обратите внимание на проводку! Интересно, где пожарные? Где Роспотребнадзор? О дистанции между людьми речи быть не может. Здесь 2 человека разойтись не могут. В этом подземелье ведут прием два хирурга и онколог. Власти города федерального значения, приходите полечиться!»