В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Евпатории продают тень

Говорят, в курортной Евпатории появился новый сервис. Там жарким летним деньком можно в принципе за небольшие деньги – всего-то 100 рублей – приобрести тень от зонта. Сам зонт, видимо, в комплект не входит. При покупке клиентам по всем правилам выдается товарный чек. Острословы предполагают, что в дождливую погоду клиентов будет ждать скидка 50%.