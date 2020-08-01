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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Евпатории продают тень

Говорят, в курортной Евпатории появился новый сервис. Там жарким летним деньком можно в принципе за небольшие деньги – всего-то 100 рублей – приобрести тень от зонта. Сам зонт, видимо, в комплект не входит. При покупке клиентам по всем правилам выдается товарный чек. Острословы предполагают, что в дождливую погоду клиентов будет ждать скидка 50%.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 590 от 14 августа 2020 года

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Просмотров: 250 |   Комментарии (0) Дата публикации: 18-08-2020

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