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Говорят, что... симферопольцы назвали самый пешеходный из всех пешеходных переходов
Этот вопрос жители крымской столицы по собственной инициативе обсуждали в соцсетях. По их мнению, самым пешеходным из всех пешеходных переходов Симферополя оказался тот, что находится на улице 1-й Конной Армии. Однако номинацию эту переход получил вовсе не за удобство или безопасность. Пешеходов, как выяснилось, водители на этом переходе не пропускали, не пропускают и пропускать не собираются. Зато количество дорожных знаков, сообщающих участникам дорожного движения о том, что здесь проезжую часть пересекают люди, явно превышает необходимое и даже разумное количество.
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 590 от 14 августа 2020 года
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