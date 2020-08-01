Парад мошенников и прочего жулья

Хроника преступлений и происшествий минувшей недели

Увы, наши люди падки на халяву и порой, воспользовавшись «честно найденной», но чужой кредиткой, обеспечивают себе крупные неприятности. Подобные случаи фиксируются сейчас постоянно и по всему Крыму. Впрочем, нынче с банковскими карточками связан целый ряд разнообразных правонарушений...

Криминальные «картежники»

Как известно, практически всему нашему населению раздали карты, но не игральные, а банковские. Все должны были оказаться в выигрыше: и финансовые учреждения с различными структурами, и простые граждане, поскольку электронные платежи существенно экономят время и избавляют от проблем с ворохом наличности. А возможность бесконтактных расчетов карточкой, прежде всего в магазинах, вообще делает покупки сказочно быстрыми и удобными. Правда среди наших соотечественников-«картежников» появилось и много проигравших. Некоторые попадаются на удочку мошенников, рассказывая проходимцам о реквизитах своих карт, тем самым лишаясь средств. Но особенно в последнее время страдают те, кто теряет свои карточки. Увы, способ бесконтактной покупки позволяет всем непорядочным людям, нашедшим чужие карточки, «успешно» ими пользоваться.

На днях в Севастополе 30-летний посетитель торгового центра забыл карточку в банкомате. Этим подарком воспользовался 36-летний севастополец, который по ней бесконтактным способом накупил товаров на несколько тысяч рублей. Потом, правда, непорядочного человека замучила совесть, и он обещал всё вернуть (потом – это когда его полицейские задержали). За опустошение чужой карточки в корыстных целях гражданину ярко светит статья 159 УК РФ – мошенничество.

Еще один житель Севастополя 30 лет от роду потерял свою банковскую карту на улице. И глазом не успел моргнуть, как с неё ушли почти пять тысяч рублей в виде оплаты бесконтактным способом за различные товары. А помог им уйти 37-летний гражданин, который, собственно, и нашел карточку и которому сейчас придется ответить по мошеннической статье.

В Ялте на прошлой неделе «посеял» свою банковскую карточку почтенный местный гражданин. Что карта потеряна, мужичок понял сразу, поскольку ему стали быстро приходить SMS о списании денег с его счета. Это так резвился с покупками 35-летний ранее судимый ялтинец, который и нашел карточку. Когда его задержали, карта была у ялтинца в кармане.

Кстати, есть еще вариант потери денег с карточки, когда «тормозит» банкомат. То есть человек пытается снять наличность, набирает пин-код, указывает сумму, а получить свои банкноты не может. Гражданин уходит, а «уснувший» банкомат «просыпается» и вываливает деньги. Они сыплются прямо в руки следующему клиенту. Как правило, «счастливчики» не спешат возвращать чужое. Не так давно в Симферополе таким образом стала обладательницей ста тысяч рублей 45-летняя уборщица. Ныне она фигурантка воровской статьи, поскольку денежки прикарманила.

Воры разного рода

Воровали в Крыму в последние дни, как обычно, активно. В Симферополе задержана воровская группа, состоящая из трех девушек 18-19 лет и 23-летнего парня. В одном из супермаркетов города они набрали в торговом зале продуктов и вещей, после чего нагло «поперли» мимо кассы. Наверное, думали, пронесет, поскольку раньше подобное проходило. Но на этот раз не прошло. Квартет задержала охрана и передала в руки полиции. Как потом выяснилось, на счету у них несколько краж в Ялте и Алуште.

Нечто подобное произошло и в Севастополе. В один из магазинов бытовой химии зашел вальяжный покупатель, взял бальзам после бритья с дезодорантом и на глазах изумленной продавщицы, нагло рванув мимо кассы, выскочил из магазина. Но далеко злодей убежать не успел. За ним в погоню пустились вызванные полицейские и настигли злодея. Дезодорант и бальзам уже возвращены на место, а преступник, которому 36 лет, ждет возвращения на то место, где сидел неоднократно.

Опять же в Севастополе при самых неожиданных обстоятельствах пострадала местная дама бальзаковского возраста. Она пришла в супермаркет за покупками, оставила свои вещи в камере хранения и двинулась выбирать товар. А когда выбрала и расплатилась, была неприятно удивлена. Из камеры хранения ее вещи исчезли. Дама, конечно, заголосила на предмет кражи, но охрана только плечами пожимала, так что пришлось вызывать полицию. Севастопольские Пинкертоны быстро вычислили 36-летнюю воровку. Как выяснилось, она заранее подготовила дубликат ключа от определенной ячейки камеры хранения и, когда там оказались подходящие вещи, их похитила.

В Ялте из-за кражи мототранспорта пострадал 37-летний местный житель. Он лишь на пять минут оставил собственный мопед, причем с ключом в замке зажигания, возле своего подъезда. А когда наш герой вновь захотел оседлать своего железного коня, седлать было нечего, мопед исчез. Пришлось расстроенному человеку обращаться в полицию. Мотоконокрада поймали быстро. Им оказался 40-летний ялтинец, который просто хотел покататься. Теперь покатавшемуся придется просто отвечать по воровской статье УК РФ.

Понемногу обо всем

В Симферополе серьезно пострадал 28-летний местный житель. Около одного из увеселительных заведений его сильно избили неизвестные. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелейшем состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа. Поскольку инцидент произошел напротив остановки общественного транспорта, оборудованной системой видеонаблюдения, злодеев поймали быстро, точнее основного из них 23 лет от роду. Его ждет наказание по статье 111 УК РФ – нанесение телесных повреждений, а это до десяти лет лишения свободы.

Не думал, не гадал житель Джанкоя средних лет, что подвергнется нападению возле своего гаража, находящегося вдали от дома. Когда джанкоец уже закрыл гараж и пошел домой, его сбил с ног неизвестный, нанес жестокие побои и, вывернув карманы, исчез. Негодяя поймали быстро, им оказался 26-летний парень, который таким образом просто хотел подзаработать. Теперь придется зарабатывать на лесоповале лет десять кряду.

Довольно необычный случай на днях произошел в крымской столице. В один из салонов красоты зашел мужчина, протянул кассиру банкноту в пять тысяч и попросил продать шампунь. Кассир положил купюру перед собой, дал покупателю шампунь и потянулся за сдачей. В этот момент покупатель ловким движением руки смёл пять тысяч назад себе в карман. В общем, из салона он вышел и со своими деньгами, и с шампунем, и со сдачей в четыре тысячи рублей. Когда его поймали, выяснилось, что это 26-летний житель Краснодарского края и он давно промышляет подобными покупками шампуней.

А в Джанкое дурил местных пенсионеров 22-летний житель одного из пригородных сел. Он приходил к старикам под видом социального работника и сообщал радостную новость – правительством принято решение выплатить всем пенсионерам по шесть тысяч рублей. Далее вручал пожилым хозяевам две купюры по пять тысяч рублей, получал сдачу четыре тысячи и удалялся. Лишь позже пенсионеры понимали, что их надули. Пятитысячные банкноты оказывались из «банка приколов», то есть обычные фантики. Пока «социального работника» не поймали, он успел раздать свои «прикольные деньги» нескольким старикам.