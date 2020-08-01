Приемная кампания и пандемия

В каком формате в этом году пройдет вступительная кампания и в каком режиме начнется учебный год

В этом году приемная кампания отличается от всех предыдущих. Кому пришлось забрать документы еще до начала вступительных экзаменов? Сколько бюджетных мест в медицинской академии? Как подать документы в вуз в этом году? Узнавал корреспондент «КТ».

Хаос и неразбериха

В ходе пресс-конференции на вышеупомянутую тему проректор по академической и административной политике КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов заявил: «Формат дистанционного обучения дезориентировал и преподавателей школы, и родителей, и детей, в результате чего абитуриенты сдавали не те ЕГЭ, которые нужны для поступления на выбранную специальность. Ряд абитуриентов поступали не туда, куда хотели, а туда, куда можно было подать документы».

Ирина Авдеева, проректор по профориентационной работе СевГУ:

«Поступающие в будущем году при поступлении в вуз должны подумать о том, чтобы предоставить себе веерный выбор и сдавать не менее 5-6 предметов».

Подача документов без результатов ЕГЭ тоже сыграла отрицательную роль, считает Владимир Курьянов: «Абитуриенты, те, что не получили проходной балл по ЕГЭ, переориентируются на среднее специальное образование, в котором наблюдается бум». Такой ажиотаж связан с желанием обойти прохождение ЕГЭ, поскольку после окончания колледжа прием в университет осуществляется по результатам вступительных экзаменов.

А вот проблем со сдачей ЕГЭ у поступающих в КИПУ не возникло, как рассказала проректор Анжелика Лучинкина: «Все вопросы были оговорены еще до введения ограничений, проблемы выбора предмета не было, а вот проблема переноса ЕГЭ нас коснулась, дату переносили три раза. Ожидание было очень тревожным и волнительным для всех».

Что в медицине?

Владимир Курьянов выразил беспокойство по поводу выделенных бюджетных мест в медицинской академии, для «целевиков» выделено более 300, притом что общий объем приема менее 500, соответственно на оставшиеся нецелевые места конкурс около 60-70 человек на место уже на данном этапе подачи документов. Ситуация выглядит таким образом, что абитуриенты с более высокими баллами, но не по целевой программе не смогут поступить в вуз, а поступят те, кто проходит по целевой программе, несмотря на количество набранных баллов. Остро вопрос стоит по специальностям: стоматология и педиатрия.

Подача документов в этом году для иностранных граждан предусматривается в дистанционном режиме. «В медицинскую академию абитуриенты из ближнего зарубежья подают в том же режиме, что и граждане РФ, по программе «Соотечественники». Прием абитуриентов из дальнего зарубежья начнется в конце августа – начале сентября. Основной массив поступающих в медицинскую академию приходится на Индию, но, в связи с эпидемиологической обстановкой, прием документов и начало обучения будет проходить в онлайн-режиме. Несмотря на все сложности, спада поступающих не ожидается», – рассказал проректор по академической и административной политике КФУ им. Вернадского.

Как подать документы?

С 23 июля КИПУ принимает в очной форме с соблюдением всех санитарных норм: термометрия, масочный режим, наличие санитайзеров, соблюдение социальной дистанции. В вузе экзамены уже идут. В этом году самый высокий конкурс на экономику, логопедию, информатику, психологию, дефектологию (до 20 человек на место в среднем). Абитуриенты, которые сдавали ЕГЭ, сдают документы до 18 августа, после они будут участвовать в конкурсе с теми, кто сдавал внутренние экзамены.

Ирина Авдеева описала ситуацию с поступлением в СевГУ. По ее словам, в этом году очень много целевых абитуриентов. «Мы постараемся взять всех. Также отметили рост заявлений на прием в вуз с материка. Наше крымское образование начинает набирать обороты в РФ, что не может не радовать».

Секретарь приемной комиссии СевГУ Алексей Баранов рассказал о способах поступления: «В Севастопольском государственном университете пять способов подать документы в вуз: почтой, электронной почтой, через сайт Госуслуги в «Поступи онлайн», личный кабинет абитуриента, очная подача. Поступающим формат дистанционной подачи документов расширяет возможности, абитуриент может подать без труда документы в пять вузов. Это уже заметно по количеству заявлений: в этом году принято на 2000 заявлений больше, чем в прошлом году».

Ирина Авдеева считает, что, благодаря обучению онлайн, расширились возможности для студентов из других регионов. Возможность более оперативно взаимодействовать с абитуриентами. Высокий конкурс на такие специальности: юриспруденция, экономика, журналистика, социология, реклама и связи с общественностью, садоводство и виноделие.

Вступительные экзамены можно будет сдать как в очной форме, так и в дистанционной.

Ирина Авдеева:

«Вузы имеют право самостоятельно выбрать режимы обучения, по указу губернатора Севастополя, ориентируемся пока на очное обучение по рекомендациям, массовые мероприятия отменены, потоковые лекции будут проходить в режиме онлайн, но всё зависит от эпидемобстановки».

Вузы готовятся к различным сценариям развития событий, как к очному обучению, так и к дистанционному. В методических рекомендациях вузам рекомендуют проводить обучение дистанционно, но окончательных решений пока не принято, всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки.