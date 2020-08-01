Общественность Судака возмутилась новой попытке добывать щебень у горы Чока-Таш, а жители близлежащего села обрадовались появлению рабочих мест

Минувшей зимой в № 563 от 24 января 2020 года «КТ» рассказывал о том, как судакская общественность выступила против разработки щебневого карьера у горы Чока-Таш, вблизи детского лагеря «Отважный». Тогда появление карьера в регионе активистам вроде бы удалось предотвратить, да и крымская власть поддержала «курс на экологическую и социальную стабильность», но несколько дней назад появилась новость – карьер возвращается...

В январе отстояли

Для начала напомним содержание предыдущей части этой конфликтной истории, которая началась в минувшем январе. Итак. На одной чаше весов оказалась необходимость. Крыму нужен щебень высокой прочности, который будет использован при строительстве объектов федеральной целевой программы. Такой щебень есть на горе Чока-Таш в судакском регионе, рядом с детским ­оздоровительным лагерем «Отважный» и селом Лесное. Несколько месяцев назад здесь на 12 га площади собирались начать разработку карьера и добывать щебень безвзрывным, дробильным способом. Проект карьера поддержали тогда на всех уровнях власти и даже пообещали создать более сотни рабочих мест. Началась даже подготовка места под обустройство карьера. Но прошлой зимой местные общественники, узнав о планах властей и предпринимателей, возмутились такой перспективой для их региона. Таким образом, на второй чаше весов оказались аргументы против карьера – вред экологии, плюс окончательное уничтожение детского лагеря (который принадлежит администрации Симферополя и уже прошлой зимой был в очень плачевном состоянии, фактически брошен на произвол судьбы). В итоге республиканское министерство экологии и природных ресурсов, «в связи с обращениями граждан не допустить открытия карьера у Чока-Таш на территории городского округа Судак Республики Крым», заявило, что «вопрос будет решен в пользу жителей региона, инициатива общественности будет поддержана». Также сообщалось, что главой Крыма Сергеем Аксеновым 23 января 2020 года было принято решение, что действие лицензии на разработку карьера под Судаком, полученное еще в 2016 году, будет остановлено. В общем, вроде отстояли. Однако несколько дней назад стало известно, что ООО «Крымская нерудная компания» вновь собралась вернуться к осуществлению планов по разработке карьера и по этому поводу уже заручается поддержкой местных жителей. И одновременно пытается склонить к некому компромиссу администрацию Симферополя, чтобы «не было вопросов по судьбе лагеря «Отважный».

Мнения разошлись

Как заявил Владимир Геранин, генеральный директор компании-недропользователя, которая и собирается заниматься карьером: «Детское оздоровление на территории, где был лагерь «Отважный», не проводится и не будет проводиться. Это отражено в переписке, которую я могу предоставить, и это отражено в решениях суда». И действительно продемонстрировал крымским журналистам документ, где, в частности, сказано: «Администрация (города Симферополя), как собственник имущества, исходя из неудовлетворительного состояния объектов в ДОБ «Отважный» полагает нецелесообразным возобновление деятельности лагеря». Однако, комментируя ситуацию для одного из крымских телеканалов, в симферопольской городской администрации заявили... о поиске инвестора, который мог бы взяться за восстановление «Отважного». «Планируется продолжать детское оздоровление, – сообщил журналистам заместитель главы администрации Эмиль Мамедиев. – Если же работа по поиску инвестора не приведет к успеху в ближайшее время, будет рассмотрен вопрос о передаче объекта в государственную собственность». Проще говоря, судьба лагеря совсем еще не предрешена. Хотя упомянутый недропользователь заявил также, что предлагает администрации Симферополя компромисс. «На балансе администрации есть еще несколько полуразрушенных лагерей, например «Лесной» и «Баланово». Мы готовы и за эти здания заплатить (в «Отважном»), и инвестировать в другие лагеря», – говорит гендиректор компании-недропользователя.

И добавляет, что, согласно имеющимся документам, разработку карьера можно начать хоть сейчас. На руках у компании все решения и лицензия до 2036 года. И аннулировать ее можно только решением Роспотребнадзора, «который должен будет зафиксировать угрозу жизни и здоровью населения». И здесь, действительно, нужно учитывать, что, как сообщал ранее министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев: «В этом году мы ни один карьер закрыть не сможем, есть соответствующее постановление правительства Российской Федерации. В этом году ни одна лицензия не может быть отозвана».

Впрочем, лицензия может быть отозвана в следующем, 2021-м. Может быть, поэтому сейчас началась такая активная «обработка населения» предпринимателями, спешащими заручиться поддержкой местных жителей, обещая им работу на карьере? В частности, состоялась встреча жителей села Лесное с недропользователем, на которой, переживая о собственных семьях, часть людей поддержала разработку карьера. Дескать, от лагеря детского они лично никакой пользы не видели – дети их там не отдыхали, да и работали в лагере считанные единицы местных жителей, а сейчас у них будет работа рядом с домом, в которой они нуждаются. Но другие жители Лесного были против, выступая «за целостность природы» и, соответственно, против карьера. Ко второму лагерю, как стали известно, примкнули также и некоторые жители Судака: «Лесное далеко от карьера, а вот наши кооперативы «Лесная поляна» и «Сурож» с 1989 года здесь, и люди живут в своих домах с адресами и пропиской, десятки домов среди леса, полноценный населённый пункт. И получится так, что мы окажемся в непосредственной близости от карьера, в полукилометре».

«Заявления выглядят странно»

В общем, на данный момент вопрос появления в судакском регионе карьера по добыче диоритового щебня остается открытым. И чья чаша весов перевесит на этот раз, тоже не совсем пока понятно. Но вот что сообщил глава администрации города Судак Игорь Степиков о ситуации с карьером: «Новый виток в ситуации с разработкой карьера в урочище Чока-Таш всколыхнул общественность Судака. Хочу напомнить, что в январе этого года администрация города и депутатский корпус Судакского городского совета обратились с ходатайством к главе Республики Крым и председателю Госсовета с просьбой учесть мнение представителей общественных организаций Судака и собственников земельных участков, расположенных в непосредственной близости к карьеру, не допустить проведения работ, которые могут стать причиной настоящей экологической катастрофы. Напомню, что тогда глава Крыма мгновенно отреагировал на просьбы жителей и выступил с заявлением об остановке действия лицензии на разработку карьера в урочище Чока-Таш. Несколько странно на этом фоне выглядят заявления представителей добывающей компании, утверждающих, что они собираются возобновить работы по добыче щебня».