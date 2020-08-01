Вынужденное «успокоительное»

Открытия движения на Камышовом шоссе ждали долго, но его сразу ограничили

Несколько дней назад в Севастополе открылось долгожданное четырехполосное движение на части Камышового шоссе (оставшиеся части этой важной для города магистрали подрядчик планирует сдать во второй половине сентября). И сразу же посыпались жалобы от пешеходов, а за ними пожаловали и «лежачие полицейские». Только так можно успокоить недисциплинированных водителей и обезопасить пешеходов, считают специалисты.

Долгая история...

Камышовое шоссе прослыло проблемным объектом уже давно. Первый контракт на реконструкцию шоссе с расширением до 4 полос как, сообщал ForPost, был заключён аж в декабре 2017 года. Подрядчиком по контракту в 1,3 млрд руб стал «Аэродромдорстрой-Проект» («АДС-проект», Москва). Завершить работы планировалось до конца мая 2019 года. Однако в начале года работы на объекте были приостановлены, а летом контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке: по словам замгубернатора Владимира Базарова, компания выполнила только треть работ. Новый конкурс состоялся в сентябре 2019-го, однако желающих не нашлось А в начале минувшего октября стало известно, что достраивать шоссе будет ГБУ «Севавтодор». Вскоре работы на объекте возобновились.

И, конечно, многих жителей и гостей города обрадовала новость, появившаяся в мае этого года, когда власти сообщили, что первую очередь объекта сдадут (откроют движение) в течение двух месяцев. После этого строителям останется привести в порядок прилегающую территорию, что на безопасности движения, сказал тогда директор профильного департамента, никак не скажется. Почти так и произошло, с опозданием на пару недель. И на прошлой неделе в Севастополе, наконец, открылось четырёхполосное движение по Камышовому шоссе. Правда, только на одном участке из — от Фиолентовского кольца до Индустриальной.

...быстрой езды

Но радоваться любителям быстрого перемещения на автомобиле по новой широкой дороге пришлось не долго. Теперь через все четыре полосы протягиваются элементы «успокоения дорожного движения». Как сообщил журналистам на этой неделе глава отдела безопасности ГБУ «Севавтодор» Сергей Волков, теперь вопросы у дорожников возникли, в частности, к автомобилистам, которые игнорируют пешеходов. Сейчас на открытом четырёхполосном участке четыре пешеходных перехода, но, несмотря на установленные перед ними знаки ограничения скорости до 40 км/ч, многие водители её не снижают, не пропускают пешеходов.

Волков уточнил также, что в ходе мониторинга специалисты дорожной службы неоднократно фиксировали одно из самых распространенных нарушений ПДД, когда водители в правом ряду тормозят, чтобы пропустить пешехода, в левом не успевают отреагировать и создают аварийную ситуацию.

Поэтому на днях на Камышовом шоссе начали укладку «лежачих полицейских» — это лучший способ борьбы с лихими водителями, убеждены в ГБУ «Севавтодор». По сообщению ForPost, глава отдела безопасности дорожного движения этой организации Сергей Волков прокомментировал ситуацию так: «Гораздо лучше обезопасить пешеходов, чтобы не было смертельных случаев, чем кто-то будет быстрее ехать. В конструктиве лежачих полицейских заложено, что можно пересекать их на скорости 40 км/ч в соответствии с требованиями ГОСТа».

Что касается водителей, то, по убеждению Волкова, у них трудностей не возникнет и прежних заторов на дороге не будет. Дескать, как показывают наблюдения и приложение Яндекс-навигатор, пробки на участке не собираются даже в утренние часы пик (ну, может быть, лишь на пересечении с ул. Тараса Шевченко и перед Индустриальной, где еще продолжаются дорожные работы), а средняя скорость составляет 40 км/ч. «Сейчас перед пешеходным переходом, который уже оборудован лежачим полицейским, никаких затруднений нет, глобальные какие-то многокилометровые заторы отсутствуют. Остальные пешеходные переходы расположены на таком расстоянии, что установка ИДН (искусственные дорожные неровности) приведет не к заторовым явлениям, а успокоению движения и скоростного режима», — считает Волков.

Установка лежачих полицейских, по словам представителя «Севавтодора», — мера временная, терпеть «неудобства» водителям придется до окончания ремонта Камышового шоссе. Напомним, завершить ремонт дороги планируется до конца этого года.

Установка «лежачих полицейских» необходима также и потому, что скоро начнется школьный период и пешеходными переходами в районе жилых домов на Камышовом шоссе будут активно пользоваться дети.

Сергей Волков:

«Я попрошу всех потерпеть, это мера временная, направленная на безопасность тех, кто не передвигается на машинах. Когда установят регулируемые светофоры, положат верхний слой асфальта на всем протяжении Камышового шоссе, после этого снимем <лежачие полицейские».

Кроме того, напомнил он, часть шоссе открыли по временной схеме и это еще не полноценная проезжая часть, а строительная площадка и дополнительные меры безопасности на ней должны быть приняты. «У нас нет нарушения, что это дорога магистрального типа и на ней установлены ИДН. На данный момент на дороге еще строительство идет», - подчеркнул он.

Также сообщается, что, возможно, уже в следующий понедельник перед пешеходными переходами будут установлены передвижные камеры, фиксирующие превышение водителями скоростного порога в 40 км/ч.