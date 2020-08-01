Громкая слава, но печальная судьба

Часто бывает так, что всё нажитое непосильным трудом идёт по ветру

Человек предполагает, а бог располагает. Мудрая придумка тех, кто реально оценивает риски, производственные и не только. За счет крупного предпринимательства к началу 20 века в стране жило около 1,5 миллионов человек. Многие из них имели на территории полуострова филиалы своих производств и весьма престижную недвижимость. А потом снова наступили очередные трудные времена, вынудившие многих расставить точки над «i» или и того хуже – просто поставить точку.

Можно не благодарить

Первая табачная фабрика в Крыму была открыта в Феодосии в 1861 г. караимом Вениамином Стамболи. В момент открытия фабрики на ней работало 60 рабочих. Вениамин Осипович не просто развивал собственное производство, он занимался тем, что сегодня именуется «слиянием и поглощением компаний». В этом деле он не миндальничал. Говорят, один из его неудачливых конкурентов, керченский фабрикант Месаксуди, даже поджёг собственную фабрику, лишь бы она не досталась Стамболи.

Дело Вениамина Осиповича продолжил его сын Иосиф. Он перестроил фабрику и расширил производство. «Фабрикант был одним из немногих, кто проявлял заботу об интеллектуальном развитии своих рабочих… Стамболи поддерживали одаренных детей рабочих и выделяли им стипендию для получения высшего образования...» – писал В. Ельяшевич в своём интереснейшем исследовании «Караимы Феодосии».

В 1911 г. в бизнесе Стамболи было занято уже 3000 рабочих. Накануне Первой мировой войны Иосиф Вениаминович инициировал создание своеобразного социального страхового сервиса для помощи больным и содействия в строительстве жилья для работников фабрики. И, поскольку фабрика имела собственную электростанцию, за электричество работникам платить не приходилось.

Тогда предприниматель ещё не знал, что сам вскоре лишится всего и вместе с семьей в самом буквальном смысле окажется на улице. После октябрьских событий 1917 года Стамболи даже приходилось прятаться в доме одного из бывших рабочих своей бывшей фабрики. В начале 1918-го все семейство Стамболи отплыло в Турцию на английском корабле «Дредноут», а ещё через десяток лет перебралось во Францию.

7 марта 1918 г. табачной фабрике Стамболи присвоили имя Коминтерна.

Для «красных» и «белых»

Пётр Смирнов, русский предприниматель, «водочный король» России, учредитель и директор Высочайше утверждённого Товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П. А. Смирнова в Москве, поставщик Двора Его Императорского Величества, поставщик дворов короля Швеции Оскара II и Великого князя Сергея Александровича, начинал с малого. Его недалёкие предки были простыми крепостными крестьянами, которые на досуге варили вино и продавали результаты этих своих праведных трудов соседям. Получив вольную, отец и дядя Петра сделали производство алкоголя делом всей своей жизни. Пётр же с детства работал на семью: сначала приказчиком у отца, потом руководителем своего собственного небольшого заводика. Дело развивалось быстро: увеличивалось число погребов, заводов, складов, магазинов. Фирма Петра Смирнова обладала правом поставлять кагор во все монастыри и храмы Российской Империи.

Понятное дело, что при таком раскладе в сферу интересов алкогольного магната входил и такой винодельческий регион, каковым во все времена являлся Крым. Сын Петра Арсеньевича, создатель бренда Smirnoff Владимир Петрович вспоминал: «Батюшка торговал крымскими винами Голицына наряду с бессарабскими, донскими и кавказскими винами. Их выдерживали в наших подвалах, а в продажу отпускали не только в стеклянной посуде, но и бочками и бочонками разных величин. Количество этого рода вин доходило по сбыту до 100 миллионов бутылок в год, то есть до полумиллиона ведер. Посетителей наших складов всегда поражало огромное количество хранящихся там бочек с виноградным вином».

И Лев Голицын, и Пётр Смирнов умерли ещё до революции. А вот Смирнову-младшему пришлось своими глазами увидеть, какой колоссальный ущерб нанесли Крыму послереволюционные события.

«Только виноградники Крыма, ухоженные, как и до войны, давали представление о том, каким был этот благословенный край раньше… Инспектируя их с целью доклада барону Врангелю о перспективах винного дела в этом регионе, я посетил легендарный “Новый Свет”. Это было уникальное место, удаленное от городского шума и суеты. Завод и особняк хозяина имел вид средневекового замка и был доступен только со стороны моря. Винные подвалы, выдолбленные в отвесных скалах, тянулись на несколько верст вдоль побережья… В 1918 году здесь уже побывали мародеры Красной армии. Сделали обыск и обнаружили замурованный антиквариат,.. погрузили на подводы и увезли в Феодосию… Я с революции не помнил аромата крымских вин! В эту поездку напробовался их на славу. В подвалах пока еще сохранялись изрядные запасы, о чем я собирался оповестить барона, так как эти вина были очень дорогими и представляли несомненную коммерческую ценность. Деньги бы пригодились для нужд армии…»

Увидел Владимир Смирнов и то, что сталось с симферопольским заводом его близкого родственника Алексея Абрикосова. Некогда компания А.И. Абрикосова наряду с фирмами «Эйнем» и «Сиу-Сиу» являлась одним из крупнейших российских производителей кондитерских изделий. Имела звание Поставщика Двора Его Императорского Величества. «Томатную пасту А. И. Абрикосова, его компоты и соки в России знали хорошо. Однако завод Абрикосова разрушили красные. Ветер гулял в цехах…»

Не отморозились

Савва Морозов, основатель известной династии промышленников и меценатов, был старовером и путешествий по стране не любил. Но сын его Тимофей Саввич в начале 80-х годов позапрошлого века имение в крымском Мисхоре таки приобрёл.

Правнучка Т. С. Морозова, Елена Иванова, урождённая Лист, уже будучи в эмиграции во Франции, вспоминала: «Самыми любимыми у всех были поездки в Крым… Восторг начинался уже в Севастополе… Потом Мисхор. Папа без конца купался и щёлкал фотоаппаратом…»

Дом Т. С. Морозова в Мисхоре у его наследников приобрели Юсуповы. После перестройки от «Морозовской дачи», которая, кстати, как говорят, была весьма непритязательна, остались одни воспоминания. В 1924 году на базе «бывшего дворянского особняка XIX века и дач фабриканта С. Морозова» открыли санаторий «Коммунары», впоследствии получивший название «Ай-Петри».