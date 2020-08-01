Цаца, цаца, и в карман

Мужчины давно укрепились на вершине мошеннического Олимпа, а вот жертвами денежных кидал становятся, как правило, женщины

В этом вопросе нет гендерного равенства. Наверное, потому, что женщины попросту не стремятся обскакать сильный пол по части различных финансовых махинаций и мошеннических схем.

Статистика и ничего личного

65% жертв обманщиков – это женщины среднего возраста, у которых голова занята семейными проблемами, работой или личной жизнью, передает ТАСС. Они, так сказать, относятся к целевой аудитории мошенников. Ведь в последнее время аферисты прочно обосновались в Интернете и на основании не сложного «маркетингового анализа» вычислили, что им в качестве потенциального источника собственного незаконного обогащения есть смысл выбирать людей «экономически активных», желательно женского пола, в возрасте от 32 до 48 лет. Именно эти граждане, вернее гражданки, чаще всего держат на своих банковских картах значительные денежные суммы. Им кажется, что так удобнее. Аферисты с этим целиком и полностью согласны.

Правда, что весьма занимательно, совершенно иная картина вырисовывается в сегменте мошенничества с организацией фиктивных лотерей. Тут пальма первенства среди попавшихся на удочку принадлежит… военным пенсионерам.

Мужикам по рукам

Если изучить статистику осуждённых за мошенничество в разные времена в разных странах, сразу становится понятно, кто виноват. От всех совершенных и раскрытых преступлений женщинами совершено не более 15%.

И лидером в ТОПе самых великих мошенничеств за всю мировую историю был, конечно же, мужчина, Виктор Люстиг, человек, который продал Эйфелеву башню. Это его самая масштабная, но далеко не единственная афера.

Идея безболезненного отъёма денег у богатых бизнесменов родилась у «графа», когда в одной из французских газет он прочитал, что символ Парижа изрядно обветшал и нуждается в ремонте. Выдав себя за заместителя главы Министерства почты и телеграфа, Люстиг продал право на утилизацию творения Эйфеля некоему Андре Пуассону. Этот делец, кстати, даже поняв, что его надули, не стал заявлять на мошенника, потому как боялся прослыть дураком. Люстига сгубила элементарная жадность. Оставшись безнаказанным, он снова выставил башню на торги. И на этот раз получил по рукам.

Но куда известней среди простых смертных мошенник, числящийся в ­ТОПах то вторым, то третьим номером. Это некий Фрэнк Абегнейл по кличке «Поймай меня, если сможешь». Свои «подвиги» этот человек обессмертил в автобиографии «Поймай меня, если сможешь. Реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений». На российском рынке опус появился в 2017 году, и с тех пор пользуется неизменным спросом и высоко оценён читателями. Высоко оценена и легендарная экранизация Стивена Спилберга с Леонардо ди Каприо и Томом Хэнксом в главных ролях. Она собрала в прокате – 352 миллиона долларов и имеет две номинации на премию «Оскар». Видимо, всем очень интересно, как безбедно существовать на чужие деньги, за это знание люди даже готовы платить.

Исключения из правил

Само собой, и среди милых дам попадаются «паршивые овцы». Но, что характерно, если мужчины-мошенники, обманывая честных граждан, ставят своей целью обогащение, то женщины-аферистки в основном идут на обман для того, чтобы упрочить своё положение в обществе или как минимум, пустить пыль в глаза, самозабвенно доказывая, что она не она, а совсем другой человек.

Широко известные примеры: «светлейшая принцесса Елизавета Владимирская» (княжна Тараканова), «принцесса Карабу» Мэри Бейкер и, конечно, «дочь Николая II» Анна Андерсон. По версии Анны, именно ей, княжне Анастасии Николаевне, удалось выжить и спастись в то время, как вся царская семья была расстреляна. Лже-Анастасия считается одной из самых удачливых в мире самозванок, сумевшей продержаться в своем амплуа полвека. Экспертизы ДНК не показали принадлежности Андерсон к русской царской семье.

Пятьдесят на пятьдесят

Свою лепту в изучение вопроса «с чьей стороны стоит опасаться мошеннических действий?» внесли и астрологи. По их мнению, ровно половина знаков зодиака имеет предрасположенность к мошенничеству.

Так, Рыбы, к примеру, легко могут втереться в доверие.

Тельцы обладают неуёмной тягой к обогащению и потому постоянно изобретают способы лёгкой наживы, они любят одалживать деньги без отдачи, привлекать инвестиции в «мертворождённые» проекты, торговать поддельным антиквариатом и произведениями искусства.

Львы не обманывают старушек и не выдают себя за волонтёров, потому как им претит размениваться по мелочам и давить на жалость, их стезя – финансовые пирамиды и вывод в оффшор целых состояний.

Стрельцам скатиться до мошенничества помогает уверенность в том, что цель оправдывает средства. Козерогам – любовь выдавать желаемое за действительное. А Близнецам – умение перевоплощаться.