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Спорт

Новые рекорды в зоне УЕФА...

«Олимпик» пробился в полуфинал

...А также несостоявшиеся надежды и некоторые сенсационные результаты

Когда 25 июня прошлого года 79 клубов начали сражение за Кубок чемпионов УЕФА, а через два дня после них свыше 100 команд повели борьбу за Кубок Европы УЕФА 2019/2020 годов, то вряд ли кто-нибудь мог представить, что будут побиты все рекорды проведения этих популярных состязаний для европейского клубного футбола. Команды должны были в конце мая определить владельцев почётных призов и отправиться на летние каникулы.

И грянул коронавирус

Уже в марте были приостановлены соревнования в «зоне УЕФА». К этому времени «европейцы» прошли уже 1/16 финала и даже успели начать матчи 1/8 финала плей-офф, а половина «чемпионов» ещё не успела сыграть ответные матчи этого этапа состязаний. Клубы ушли на самоизоляцию, которая отменяла не только официальные и товарищеские матчи без зрителей, но даже тренировочную работу.

У чемпионов на «голодный режим» угодили по четыре клуба из Англии и Испании, по три – из Германии и Италии и два – из Франции. Значительно шире оказался список у «европейцев». В нём было три команды из Германии, по две – из Англии, Испании, Италии и по одной – из Австрии, Греции, Дании, Турции, Украины, Швейцарии и Шотландии.

Ну, а когда пандемия пошла на спад, руководители УЕФА нашли возможность пойти на ряд компромиссов и договоров со многими организациями, чтобы завершить 65-й по счету Кубок чемпионов и 49-й розыгрыш Кубка Европы УЕФА. А ведь за время длительной изоляции «растрёпанные» сетки розыгрышей, в которых одни клубы успели провести по два матча, другие – по одному, а третьи – вообще не начинали игры 1/8 финала, неимоверно трудно было привести к единому знаменателю. И тогда в Ньоне решили, что надо определить в каждом турнире всех участников четвертьфинала, пусть в некоторых парах судьба команд будет решена по итогам не двух, а одного поединка. Ну, а чтобы не возникало никакой «кутерьмы» с переездами в разные страны, собрать в одной стране «финалы восьмерых», которые сыграют здесь по одной игре в четвертьфинале, полуфинале и финале. «Чемпионы» выбрали своим полигоном для встреч футбольные поля Португалии, а «европейцы» – Германии.

«Укробразильцы» играть умеют

Как дела, «европейцы»?

Клубы, ведущие сражение за Кубок Европы УЕФА, вывели в четвертьфинал – английские «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон», испанскую «Севилью», итальянский «Интернационале» из Милана, немецкий «Байер-04» из Леверкузена, украинский «Шахтёр» из Донецка, швейцарский «Базель» и датский «Копенгаген», они съехались в Кёльн и в ближайшие к нему города, чтобы определить восьмёрку четвертьфиналистов. Как мы писали ещё в конце прошлого года, ни один российский клуб, впервые за много лет, не прорвался в плей-офф.

Поэтому внимание крымчан сосредоточилось на донецком «Шахтёре», который много лет был одним из соперников симферопольской «Таврии», регулярно встречавшейся с командой румынского специалиста Мирчи Луческу. Увы, из того состава, который в последний раз шесть лет назад играл у нас на стадионе «Локомотив», сейчас в команде сохранились лишь – вратарь Пятов, защитник Кривцов, полузащитник Тайсон. Ныне команда, чемпион Украины, играет в Киеве, где, кстати, проживает постоянно, или в Харькове. Её тренирует португалец Луши Кошта, и она на 70 процентов укомплектована иностранцами, в большинстве своём бразильцами. Некоторые из них приняли второе гражданство (украинское) и успешно защищают цвета национальной сборной на международной арене.

А в том, что эти шустрые и техничные «укробразильцы» играть умеют, российские телезрители убедились, когда в четвертьфинальном матче на стадионе Гельзенкирхена они разгромили швейцарский «Базель» (4:1) и стали полуфиналистами в турнире «европейцев». Казалось, что оба английских клуба имели шансы тоже пробиться в полуфинал. Но только «Манчестер Юнайтед» смог не без труда обыграть «Копенгаген» (1:0), а вот «Вулверхэмптон» уступил настроившейся на шестую победу в этом турнире «Севилье» (0:1). Сошёл с дистанции и игравший когда-то в Симферополе «Байер-04», уступивший «Интернационале» (1:2).

Холодный душ для фаворитов

Пришло время возвращаться в четвертьфинал и участникам розыгрыша Лиги чемпионов, где ещё до пандемии успели достичь этого этапа розыгрыша четыре клуба: испанский «Атлетико» из Мадрида, немецкий «РБ Лейпциг», итальянская «Аталанта» из Бергамо и французский ПСЖ из Парижа. Теперь на стадионах Португалии к ним присоединились ещё четыре клуба. Причём двум из них пришлось продемонстрировать героические усилия, чтобы сломить сопротивление популярных европейских «монстров» футбола. Английский «Манчестер Юнайтед» отправил в число зрителей турнира легендарный мадридский «Реал» – 2:1, 2:1, а французский «Олимпик» из Лиона, за счёт гола, забитого в гостях, одолел многократного чемпиона Италии «Ювентус» из Турина – 1:0, 1:2. Испанской «Барселоне» довелось приложить всё своё умение, чтобы переиграть итальянский «Наполи» из Неаполя – 1:1, 3:1, а вот немецкая «Бавария» из Мюнхена играючи разделалась с английским «Челси» из Лондона – 3:0, 4:1!

Матчем в Лиссабоне между «Аталантой» и ПСЖ начались сражения за путевки в полуфинал у «чемпионов». Наведшие «шорох» в нынешнем турнире итальянцы потрепали нервы испанцам, имея подавляющее преимущество в первом тайме, но забили лишь один гол. Ну, а во втором тайме, уйдя в оборону, поплатились за свою нерешительность. Французы, ведомые неукротимым бразильцем Неймаром, на 90-й и 91-й минутах поединка забили два мяча, вырвали победу (2:1) и стали полуфиналистами. На следующий день с турниром распрощался популярный мадридский «Атлетико», которому жаркий бой дал «РБ Лейпциг» – 2:1. Ну, а третий день матчей в Лиссабоне, образно говоря, поставил на уши всю футбольную братию. Неоднократный чемпион Германии мюнхенская «Бавария», словно шаловливых школяров, выпорола легендарную «Барселону», во главе с Леонелем Месси, победив испанцев с неприличным не только для них счётом – 8:2.

Итак, после того как в числе зрителей оказались мадридский «Атлетико», бергамская «Аталанта», «Барселона», на которых обрушились струи холодного душа, казалось, что уж английский «Манчестер Сити» постоит за честь грандов европейского футбола в поединке с французским «Олимпиком» из Лиона, которому вместе с «РБ Лейпцигом» на групповом этапе удалось не пропустить в плей-офф питерский «Зенит». Однако ребята Руди Гарсия абсолютно не испугались вторую команду Англии и уже в середине первого тайма Масвел Гнали Корне открыл счёт. В середине второго тайма лучший игрок «МанСи» бельгиец Кевин Де Брейне сравнял счёт. И тут Гарсиа поднял со скамейки запасных ганца Муссу Дембеле, который, выйдя на поле, уже через четыре минуты снова вывел «Олимпик» вперёд в счёте, а спустя ещё восемь минут забил свой второй гол, принеся сенсационную победу клубу (3:1) и место в полуфинале.

Теперь в обоих турнирах, когда читатель откроет этот номер нашего еженедельника, пройдут полуфиналы. У «чемпионов» в них играют: «РБ Лейпциг» – ПСЖ и «Олимпик» – «Бавария», а у «европейцев»: «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» и «Интернационале» – «Шахтёр».

Гарик ОРЛОВ
Фото twitter.com,
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 591 от 21 августа 2020 года

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Просмотров: 510 |   Комментарии (0) Дата публикации: 22-08-2020

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