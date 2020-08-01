В судьбе российской «королевы спорта» по-прежнему некоторая неопределённость

Мы уже неоднократно рассказывали читателям нашего еженедельника об ультиматуме, который выдвинула Всемирная атлетическая ассоциация (World Athletics) Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), оштрафовав её за многочисленные нарушения антидопинговых правил на 10 миллионов долларов.

Резкий отказ

Причём ВФЛА был объявлен со стороны WA дедлайн, в котором было сказано, что если половина этой суммы (5 миллионов) плюс миллион 310 тысяч долларов за другие технические расходы не будут переведены к 1 июля на счёт WA, то ни один российский атлет не получит нейтральный статус для участия в нынешнем летнем сезоне, а федерация будет исключена из WA. После этого появилось сообщение, что необходимая сумма штрафа «нашлась по государственной линии» и будет переведена в адрес WA 29-30 июня.

Но наступило 1 июля, и (непонятно откуда он взялся и кто его рекомендовал на пост президента ВФЛА) Евгений Юрченко официально объявил, что у федерации нет средств на выплату штрафа, и попросил у WA на полгода отсрочку по его выплате. Но там парни работают строгие, и из Швейцарии пришёл ответ: или «гоните гроши» до 15 августа, или начинаем процесс изгнания российских атлетов из мировой организации, со всеми вытекающими из этого весьма неприятными нюансами.

Как вы думаете, что мог ответить на это господин Юрченко (об этом наш еженедельник упоминал), «при условии если он сохранит свой высокий пост?» И, как говорится, словно в воду глядели. Евгений Юрченко заявил, что он покидает по собственному желанию пост президента. Но по печальной традиции, это заявление было опубликовано не в полном содержании. «Случайно» забыли процитировать слова из заявления, «по собственному желанию до 28 августа», хотя громогласно было сообщено, что пост президента федерации занял Алексей Плотников. Удивляло то, что новый руководитель не спешил с проведением отчётно-выборной конференции. А тем временем оставался вопрос о том, будет ли к 15 августа выплачен штраф, армия наших атлетов почти каждый день узнавала фамилии новых кандидатов в члены исполкома федерации, да постоянно переносились места проведения первенства и розыгрыша Кубка России по лёгкой атлетике. Кстати, можете представить, что творится на местах, когда в центре сплошная «темнота». Во всяком случае, у нас в Крыму ещё не состоялся ни один легкоатлетический турнир, а ведущие атлеты превратились в «подпольщиков», проводя тренировочный процесс, который частично, возможно, и разрешён, но не для массовой работы, в то время когда на пляжах полуострова уже трудно обнаружить место для полотенца, чтобы его можно было уложить на песок или гальку в полутора метрах от соседей. Да и в маске далеко не убежишь и высоко не прыгнешь.

Государство протягивает руку

Однако верилось, что государство не даст погибнуть одному из самых массовых видов спорта в России. И вот 12 августа стало известно, что Минспорт РФ направил в адрес ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед Всемирной легкоатлетической ассоциацией. Общая сумма субсидии не называется, однако известно, что только долг перед WA составляет – 6,31 миллиона долларов. Стало известно и то, что эти средства Минспорт получил из резервного фонда правительства Российской Федерации. И сразу же сумма штрафа была отправлена во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию.

Но только не подумайте, что на этом россияне свободно вздохнули полной грудью, сбросив с плеч тяжелейший груз. В Швейцарии пока не спешат с выдачей нейтрального статуса нашим атлетам. Да и в каждом международном турнире они могут быть представлены лишь десятью спортсменами, разумеется, если организаторы турнира пожелают пригласить десятерых мастеров, а не двух-трёх. Кроме того, до 30 июля ВФЛА должен предоставить в WA план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. План должен быть основан на рекомендациях WA, отражённых в решениях Совета от 12 марта, и должен быть согласован не позднее 30 сентября.

Не известно пока, как идёт работа над этим документом, но, увы, помните расхожие слова: «цирк уехал, а клоуны остались».

Чего, например, может стоить тот факт, что на следующий день после перевода штрафа в федерации нарисовался… господин Юрченко, прошагал в свой кабинет, а из него моментально вынес все свои вещи Плотников. И теперь «генерал, бросивший своих солдат в трудную минуту» вновь собирается руководить ими до 30 ноября, когда вроде бы должна будет состояться отчётно-выборная конференция. А вдруг кроме Евгения Юрченко вновь не найдётся более достойной фигуры?

Ну, а как можно воспринимать обращение министра спорта РФ Олега Матыцина к главам регионов с рекомендацией рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, которые причастны к фактам нарушения антидопинговых правил.

Моментально по всей стране возникло мнение, что новый министр спорта показал свою полную некомпетентность. А спортивное агентство «Весь спорт» написало, что «человек, который назначен быть главным законником в российском спорте, вместо реальной работы и решения проблем занимается дешёвым пиаром и низкопробными манипуляциями».

И опять мы завершаем материал, не имея твёрдой уверенности, что российская «королева спорта» из тяжёлой превратится в настоящую лёгкую атлетику.