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Говорят, что... в столице обнаружены опасные катакомбы
Не пожелавший представиться житель крымской столицы предупреждает об опасности: «Симферополь, около школы №3 (рядом дом ул. Куйбышева, 25а, на фото) снесли гаражи. А ямы остались – больше метра глубиной!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 591 от 21 августа 2020 года
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