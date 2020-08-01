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Говорят, что... в столице обнаружены опасные катакомбы

Не пожелавший представиться житель крымской столицы предупреждает об опасности: «Симферополь, около школы №3 (рядом дом ул. Куйбышева, 25а, на фото) снесли гаражи. А ямы остались – больше метра глубиной!»