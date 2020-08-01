В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... не заплатишь, не проедешь

Говорят, в Гурзуфе перекрыли единственную дорогу к морю под тем предлогом, что теперь это парковка. Соответственно, все, кто попадает на территорию этой парковки даже транзитом, обязаны раскошелиться. Как противостоять этой железной логике, автомобилисты, желающие с ветерком подъехать поближе к пляжу, пока не понимают.