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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... не заплатишь, не проедешь

Говорят, в Гурзуфе перекрыли единственную дорогу к морю под тем предлогом, что теперь это парковка. Соответственно, все, кто попадает на территорию этой парковки даже транзитом, обязаны раскошелиться. Как противостоять этой железной логике, автомобилисты, желающие с ветерком подъехать поближе к пляжу, пока не понимают.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 591 от 21 августа 2020 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:42

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