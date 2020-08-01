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СоциумПроблема

Работающий банкрот?

В Севастополе 13-й судоремонтный завод хотят признать банкротом

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации хотят признать банкротом. Для этого 17 августа 2020 года московское научно-производственное объединение «Волго» подало в Арбитражный суд Севастополя иск с претензиями к заводу, сумма которого составила более 36 миллионов рублей.

Судоремонт в три смены

Ранее, в 2019 году, АО «НПО „Волго“» уже взыскивало с 13-го завода договорную неустойку в размере 1,282 млн рублей. Тогда спорящие стороны связывал между собой договор по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Черноморского флота. Общая цена контракта тогда составляла 70,04 млн рублей. Примечательно, что сама компания НПО «Волго» уже признана банкротом и находится сейчас на этапе конкурсного производства.

Кроме того, как передает «ForPost», у 13-го судоремонтного завода есть также взаимные судебные тяжбы с Минобороны РФ, к ведомству которого он, собственно, сам и относится.

Напомним, что 13-й судоремонтный завод был основан в конце 1945-го как Севастопольский судоремонтный завод Черноморского флота и долгое время являлся градообразующим предприятием города-героя.

В 2012 году специалистами завода по государственному оборонному заказу было отремонтировано 82 боевых корабля и судна обеспечения. Среди них гвардейский ракетный крейсер «Москва», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Бора», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Александровец», морской тральщик «Иван Голубец». Впервые в новейшей истории заводчане освоили 1 млрд рублей.

По данным сайта list-org.com, в 2015 году предприятие произвело работ более чем на 2 млрд руб., а чистая прибыль тогда составила 127 млн руб.

При этом деятельность завода не прекращается и по сей день. Так, всего неделю назад 13-й СРЗ начал проводить запрос котировок на выполнение работ на объекте «ПД-80» на максимальную сумму контракта в 35 млн рублей.

Также ранее «Вести Севастополя» сообщали о том, что завод работает в полном объеме, даже несмотря на ограничения и эпидемию из-за коронавируса.

Дмитрий Котловский, старший строитель кораблей:

«Москва» поставлена в Северный док, который сегодня принадлежит Севастопольскому филиалу ООО «Ремкор». Эта фирма предоставляет доковые услуги, а основные работы выполняют специалисты 13-го судоремонтного завода. Ремонтные работы на ракетном крейсере по плану продлятся в течение 60 суток. Это относительно непродолжительный период времени при большом объеме работ. Поэтому судоремонт идёт в три смены, с задействованием заводчан в выходные дни – время докования нужно использовать эффективно. В общей сложности в работах заняты около 400 специалистов-судоремонтников. Основная нагрузка ложится на специалистов цехов основного производства – корпусного по металлу, малярно-столярного, корпусно-докового, трубомедницкого».

Незавидная участь

Акционирование 13-го судоремонтного завода государственной корпорацией ОСК планировалось завершить в начале 2020 года, вложив в его модернизацию 2 млрд рублей до этого момента и не менее этой суммы – после. На протяжении последних трех лет директор завода Александр Юрьев неоднократно заявлял, что 13-й судоремонтный завод ЧФ МО полностью загружен работой на «оборонку».

Александр Юрьев, директор завода:

«В работах на «Москве» задействованы представители практически всех подразделений завода. Параллельно с доковым ремонтом будет происходить и сервисное обслуживание корабля, также осуществляемое нашими судоремонтниками – специалистами электромонтажного цеха и цеха по ремонту радиоэлектронного оборудования. В принципе, на «Москву» сегодня работает весь завод. В прошлом году корабль выходил в море для проведения испытаний главной энергетической установки после завершения её ремонта. Нареканий и рекламаций от моряков-гвардейцев не было».

Напомним также, что ранее Арбитражный суд города Севастополя признал банкротом ООО «Судоремонтный завод «Южный Севастополь». «КТ» тогда рассказывал о том, что, согласно материалам дела, задолженность предприятия перед кредиторами составила 1,6 млрд рублей, в то время как, по данным на 1 января 2018 года, балансовая стоимость имущества завода составляла всего 74,7 млн рублей. В итоге имущество предприятия было продано с молотка.

«Принимая во внимание анализ финансового состояния должника, решение собрания кредиторов должника, суд приходит к выводу о признании должника несостоятельным (банкротом) и открытии в отношении должника процедуры банкротства – конкурсного производства», – говорилось тогда в решении суда.

Теперь же подобная участь может ждать и 13-й судоремонтный завод. Правда, пока заявление не принято к производству и дата заседания не назначена.

СПРАВКА

Федеральное государственное унитарное предприятие «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» Министерства обороны Российской Федерации – российское судоремонтное предприятие, расположенное в городе Севастополь, в Килен-бухте. Оно производит комплексный ремонт кораблей и судов Военно-Морского Флота. Всего на заводе трудится 1437 человек, которые, в случае положительного решения арбитражного суда, могут остаться без работы.

Анна ЧУДАКОВА
Фото u-f.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 591 от 21 августа 2020 года

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Просмотров: 292 |   Комментарии (0) Дата публикации: 24-08-2020

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