Кривое зеркало

СМИ соседнего государства рассказали о «массовых абитуриентах» и «концепции переходного правосудия»

На этой неделе украинские сайты, обращавшие внимание на события, так или иначе связанные с жизнью полуострова, сообщали, в числе прочего, о крымчанах, приехавших учиться на Украину, о ситуации с больницей в Армянске, о трагедии в Джанкойском районе и об очередных неосуществимых планах украинских властей.

Дискриминация по абитуриентскому признаку

Херсонский сайт сообщает о том, что в один из вузов этого города – Херсонскую морскую академию – массово поступают абитуриенты из Крыма. Впрочем, массовость в данном случае довольно условна, ведь, как сообщается на этом же украинском информационном ресурсе, к середине августа в академию приехали 23 человека из Крыма: «15 будут учиться в самой академии, семь в колледже и один в лицее при академии», – сообщается на сайте. Но добавляется, что всего в Херсонской морской академии и ее подразделениях учатся 100 крымчан. Вероятно, учитывая это количество, 23 нынешних новых абитуриента кажутся существенным количеством? Но, как бы там ни было, в этом году действительно абитуриентам из Крыма в сопредельном государстве предоставили некоторые льготы при поступлении. В частности, они получили право поступать в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания. И каждое пятое бюджетное место отдают по квоте выпускникам из Крыма (также и Донбасса). При этом, как пишут украинские СМИ, данная ситуация вызывает немало критики. Дескать, меры «приняты с опозданием, так что в 2020-м крымчане не хлынут на материк, все вузы не готовы их принимать, а новый закон дискриминирует других абитуриентов».

Армянский обсерватор

Украинский сайт репостит возмущенные комментарии из соцсетей жителей Армянска, где на днях «закрыли единственную больницу, выставив на улицу пациентов». «Говорят, «будет обсерватор», но никаких официальных сообщений ни Минздрав, ни городские власти не сделали и не объяснили, куда теперь деваться больным, где лечиться. Неоптимальное решение, по крайней мере, и полное пренебрежение к праву граждан на медицинское обслуживание, и это в городе химиков, с множеством заболеваний работников завода, с отвратительной экологией», – пишет сайт со ссылкой на неких жителей Армянска. Впрочем, официальное сообщение по этому поводу все-таки есть. Как сообщили в крымском минздраве, больницу действительно отдают «под обсерватор» и уже предусмотрена маршрутизация пациентов в другие больницы в соседних городах.

Трагедия в Новосельцево

Бывает, что украинские СМИ обращают на Крым внимание в темах, далеких от политики. Как, например, на этот раз, когда сайт украинского телеканала рассказал о трагедии, произошедшей несколько дней назад в Джанкойском районе, где автомобиль наехал на группу детей. Произошло ДТП в селе Новосельцево, где 34-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по проселочной дороге «Светлое – Новосельцево». Он наехал на насыпь грунта, а затем машину выбросило на тротуар, где шли три девочки: 10-ти, 4-х и 2-х лет. В результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, еще две получили травмы и попали в больницу. Полиция установила: мужчина не имел при себе водительского удостоверения. В 2016 году Джанкойский районный суд лишил его права управления сроком на 18 месяцев. Но дело тут может быть не только в отсутствии прав у водителя, а и в том, что к гибели маленькой девочки могла привести халатность работников местного МУПа, которые своевременно не убрали земляную насыпь с дороги после ремонта водопровода. К такому выводу пришли сотрудники Джанкойской межрайонной прокуратуры по результатам проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

В каком переходе судить-то будут?

Стали известны детали документа, по которому на Украине собираются «вершить правосудие» относительно Крыма. «Специальная рабочая группа (возглавил группу так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич. – Ред.) завершила написание «Концепции переходного правосудия», и документ уже направлен на утверждение в Офис президента», – сообщает украинский сайт, комментируя документ, регулирующий юридические моменты разрешения конфликтов в Крыму (а также и в Донбассе). «Концепция должна объяснить, какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, какие будут применяться принципы и формы ответственности за сотрудничество с оккупационными властями», – ранее описывал задачи документа украинский президент Владимир Зеленский, и в новости на украинском сайте эксперты сообщают некоторые детали вышеупомянутой «концепции», но нам кажется, что приводить их здесь – бесполезная трата времени и ресурсов, ведь перспективы ее применения в реальной жизни, как и шансы Украины на «возвращение Крыма», нулевые.