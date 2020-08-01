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Первая медаль за ковид

Несколько дней назад в Севастополе от коронавирусной инфекции скончалась медсестра-анестезиолог городской больницы N0 9 (работала в так называемой «красной зоне»), и теперь, как сообщают местные СМИ, по инициативе и. о. губернатора Михаила Развожаева ей посмертно будет присвоена медаль имени Даши Севастопольской. Это будет первое в регионе награждение медалью, учрежденной в честь знаменитой российской сестры милосердия. Что же касается умершей от коронавируса медсестры Пелагеи Анатольевны Мазуровой, то известно, что ей было 65 лет и она несколько десятилетий проработала в горбольнице N0 9, в которую пришла в 1973 году. «Коллеги рассказывают, что она была очень светлым человеком, всегда оберегала молодежь, говорила: «Давайте я сделаю, у вас дети ещё малые…» Именно про Пелагею Анатольевну можно в полной мере сказать, что она жизнь свою положила на благо пациентов. Она была примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости», – написал Развожаев на своей странице в сети Instagram.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 591 от 21 августа 2020 года

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Просмотров: 438 |   Комментарии (0) Дата публикации: 22-08-2020

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