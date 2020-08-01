Подвохи даров Диониса

Как выбрать качественное вино и не попасть на суррогат?

Потребители даров Диониса, выбирая вино, не всегда могут быть уверены в его качестве. Выбирая вино в магазине, не все потребители внимательно изучают этикетку, а кто-то и вовсе не прочь сыграть в русскую рулетку и проверку качества оставляет «на утро». Как правильно выбрать вино, чтобы не расплачиваться здоровьем? Что такое «Винный гид» и входят ли в него крымские вина? И что такое вина квеври, узнавал корреспондент «КТ».

Куда ведет нас «Винный гид»?

На полках магазинов можно встретить множество различных вин: красное, белое, оранжевое, игристое, сухое, да какое угодно, на любой вкус и кошелек, в таком ассортименте легко потеряться. «Винный гид России» может помочь в непростом выборе. Вот уже три года «Винный гид России» проводит исследование российских вин и ежегодно готовит рейтинг лучших вин России.

Илья Лаевский, заместитель руководителя Роскачества, во время онлайн-конференции рассказал о том, как проводится исследование вина и в чем его основная задача: «Главный вопрос, на который отвечает проект: «Есть ли в России качественное вино? И могу сказать, что да, качественное вино в России есть».

Первый каталог был составлен в 2018 году, в него вошло 320 вин российского производства. Исследование проводится среди широко потребляемых вин, выпускаемых тиражом не менее 50000 бутылок одного года, цена исследуемого образца должна составлять от 200 до 1000 рублей. В 2019 году было исследовано 600 образцов, и более 55% соответствовали повышенным требованиям Роскачества.

Исследование вина проводится путем дегустации по органолептическим параметрам: внешний вид, аромат, вкус и общая гармония. Эксперт в отдельной кабинке дегустирует вино и по вышеперечисленным критериям ставит оценку образцу, затем данные вносит в компьютер, после окончания исследования результаты дешифруются.

Илья Лаевский отметил, что по итогам исследований, проведенных за три года, качество российского вина повышается в целом по стране.

Остановить поток контрафакта

Глава Министерства промполитики РК Елена Элекчян сообщает: «Минпром является органом лицензирования и стоит на защите качества продукта, чтобы потребители получали качественное вино. В этом году было выявлено 39000 тонн фальсифицированного продукта. Также мы являемся уполномоченным органом для подтверждения прав интеллектуальной собственности, таким образом, производитель может подтвердить наименование места производства продукции. У нас в этой области довольно большой фронт работ. На сегодняшний день подтверждение прошла «Солнечная долина. Меганом» и «Магарач». Мы призываем производителей вина проходить данную процедуру, чтобы подтвердить, что вино действительно произведено в Крыму, для повышения качества производимой продукции».

Вся алкогольная продукция имеет акцизную марку, целесообразно установить приложение на смартфон «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью этого можно узнать информацию о товаре: цена, на каком заводе произведено.

Илья Лаевский подытожил: «Остановить поток контрафакта можно информированием граждан и пропагандой потребления только легального и качественного продукта и чтобы люди потребляли продукт осознанно».

Вино против винного напитка

Федеральный закон от 27.12.2019 N 468-ФЗ «О виноделии и виноградарстве» призван защитить интересы как производителей, так и потребителей и формирует такое понятие, как «вино России». Имеет право называться вином России только та продукция, которая была произведена из сырья отечественного производства и на территории РФ.

Дмитрий Ермолин, завкафедрой виноделия АБиП КФУ, отмечает, что принятие этого закона, без сомнения, поспособствует защите производителей. Но нужно еще принимать закон на региональном уровне, пока он находится на стадии обсуждения.

Также он разъяснил, какой продукт нельзя считать вином: «В законе четко прописано определение, что такое вино, а что такое винный напиток. Винный напиток – в нем около 50 % вина, а остальная часть – это дополнительные компоненты, в их число входит вода, ароматизаторы и др., а вино изготавливается полностью из винограда».

После присоединения Крыма к России в 2014 году крепленые вина винзавода «Массандра» выпускались с маркировкой «винный напиток», это связано с тем, что по законодательству РФ нельзя крепить вино спиртом не виноградного происхождения, к примеру картофельным, зерновым и т. д. Вина «Массандра» производятся по уникальной южнобережной технологии, которая существует уже более 150 лет, по этой технологии вино крепится спиртом не виноградного происхождения, и по этой причине произошла законодательная несогласованность, но позднее в закон внесли изменения о защите вина географическим указанием, что позволило вновь выпускать вина «Массандра» под маркировкой «вино». На сегодняшний день маркировка «винный напиток» никакого отношения к вину не имеет, в нем содержится вода, различные ароматизаторы и красители. Есть такая формулировка, как государственный фальсификат, это обман потребителя, нельзя в вино лить воду. И в итоге наряду с качественным вином на полках в магазинах можно встретить довольно много такой продукции под названием «винный напиток», также стоит отметить, что цена такого продукта фактически такая же, как и цена на качественное вино».

Как же отличить вино от «не вина»? По словам Дмитрия Ермолина, законом регламентируется содержание этикетки: «Не менее 1/5 этикетки должна составлять надпись: «Не является вином», если оно по содержанию таковым не является и не отвечает всем требованиям Роскачества.

Покупать вино следует в крупных торговых сетях, либо в фирменных магазинах. В крупных торговых сетях размещают вина и винные напитки раздельно. Обязательно нужно читать этикетку, на лицевой стороне обычно красивая этикетка, а если посмотреть с обратной стороны бутылки, то можно прочитать – вы держите в руках вино или винный напиток.

Крымское или грузинское?

Роскачество во главе с Артуром Саркисяном в этом году уже провело экспертизу в «Солнечной долине», в «Массандре», в винной компании «Сатера», «Инкерман» и т.д.

В рейтинге «Винного гида России» отмечены не только гиганты винодельческого производства, но и такие производители, как: «Бельбек», «Яйла», «Олег Репин», «Павел Швец», отмечает заведующий кафедрой виноделия.

Дмитрий Ермолин также рассказал, какие еще методы производства есть в Крыму, которыми могут гордиться крымские виноделы. В Крыму производят вино еще и по древним кахетинским технологиям – такие вина называются квеври. Квеври – это глиняный кувшин, в него закладывают виноград вместе с гребнями виноградных гроздей, далее кувшин закапывают в землю и настаивают около полугода. Такие вина можно встретить в винах «Усадьба Перовских», и запускает также их в производство Олег Репин.

Нельзя сравнивать крымское виноделие ни с грузинским, ни с французским, ни с каким-либо еще. У крымских вин есть свой особый стиль, в чем-то он схож с грузинским, а в чем-то различен. Но каждому свое – дело вкуса.