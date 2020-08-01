Показать, донести и сохранить

В Крыму провели праздник «Золотая гроздь винограда»

В Бахчисарайском ­районе Крыма, у подножия средневекового города Эски-Кермен, прошел праздник сбора урожая «Золотая гроздь винограда». В небольшое крестьянско-фермерское хозяйство «Ласточка Крыма» приехали дети, чиновники, священнослужители, ну и, конечно же, пресса.

Древние традиции, новые ограничения

Место для проведения торжества было выбрано не случайно, еще издревле на Эски-Кермене выращивали виноград и сажали фруктовые сады. При этом здесь до сих пор сохранились древние тарапаны (вырезанная в камне давильня для винограда, состоящая из двух соединенных между собой углублений – корыт). С древних времен в одно из корыт насыпался виноград, который затем давили ногами, а полученный таким образом виноградный сок перетекал в другое корыто, поменьше.

Вот и на празднике организаторы мероприятия решили воссоздать древние традиции. Вначале настоятель Свято-Николаевского мужского монастыря в Холмовке игумен Варнава совместно с иеромонахом Арсением из Свято-Георгиевского Балаклавского мужского монастыря и послушником Сергием освятили гроздья винограда, а затем дети под чутким руководством двух римлян (основателей виноделия в Крыму) начали собирать ягоды.

Николай Бир, начальник отдела по вопросам туризма и природопользования администрации Бахчисарайского района:

«Это уже 11-й фестиваль, который мы проводим с 2009 года. В этом году мы сделали его небольшим, поскольку есть требования по коронавирусу, которые мы должны соблюдать. В 2015-м данное мероприятие посетило несколько тысяч человек, была большая концертная программа и не было тех ограничений, которые есть сейчас. Это уникальный праздник: во-первых, он приравнивается к празднику сбора урожая, который есть у всех национальностей, а во-вторых, он дал возможность внести в реестр всех рабочих профессий такие, как виноградарь и винодел».

«Разрыв между землей и народом»

Чиновник рассказал, что благодаря энтузиастам, которые организуют подобные мероприятия, труд виноделов и виноградарей был оценен государством, а сам праздник стал официальным в Крыму.

Николай Бир:

«Приятно, что здесь есть молодежь, которая всё это видит и понимает, как это всё нужно развивать и приумножать. К сожалению, наша молодежь сейчас мало внимания уделяет сельскому хозяйству и до конца не понимает того труда и того качества продукции, которое производится и поставляется на столы. К сожалению, сейчас население урбанизируется, в основном все живут в городах, и произошел разрыв между землей и народом и продуктами. А здесь мы пытаемся показать, донести и сохранить традиции».

После сбора винограда импровизированные римляне и дети начали выдавливать из него сок. Для этого организаторами мероприятия, которыми стали владелец фермерского хозяйства Михаил Горьковенко и Владимир Ярмилко, был подготовлен специальный тарапан, в котором участники фестиваля стали ногами давить собранные плоды, а полученный сок начал стекать в специальный кувшин.

Напомним, что в советские времена здесь, на месте нынешних садов и лоз винограда, располагался колхоз «Украина», но во времена перестройки земли были распаеваны: розданы и проданы. В итоге 20 лет тому назад Михаил Горьковенко со своей семьей получили от бывшего колхоза два гектара земли, взяли в аренду еще четыре и занялись сельским хозяйством, основав КФХ «Ласточка Крыма». При этом виноград, равно как и другие плоды здесь выращиваются в экологически чистых условиях. Их не обрабатывают ядохимикатами, которые потом могут негативно сказаться на здоровье человека, а используют лишь натуральные удобрения. Для этого здесь в специальной бочке перемешивается и перегнивает торф и навоз, который вместе с водой в дальнейшем и распыляется по территории.