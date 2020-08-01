Тихие омуты, или как путешествовали двести лет назад из Симферополя в Севастополь

Мы уже рассказывали на страницах «КТ» о проекте «Крымские мили» телеканала «ИТВ», где в каждой из серий реконструируются те или иные подробности путешествий по полуострову в начале позапрошлого века. И на этот раз мы решили рассказать о том, как прежде добирались путешественники из Симферополя в Севастополь, какими дорогами они двигались, что и кого встречали на своём пути. Причём будем, как тогда было принято, заезжать по пути в гости.

Саблы и их хозяин

Первая наша цель на старинном маршруте из Симферополя в Севастополь – поместье Саблы, некогда известная далеко за пределами полуострова резиденция видного государственного деятеля Андрея Бороздина, бывшего несколько лет и таврическим губернатором. Он был не первым и не последним владельцем поместья, но, пожалуй, самым ярким из них. В начале XIX века едва ли не каждый уважающий себя путешественник стремился побывать в гостях у сенатора Бороздина. В Крыму его называли гражданином Вселенной: а он показывал пример, как, находясь в далёкой провинции, можно следить за ходом политики и просвещения культуры во всем мире, успевать за модой и прогрессом. К Бороздину ехали дипломаты и военные, коммерсанты и учёные, поэты и заговорщики.

200 лет назад, выехав из Симферополя в сторону Севастополя (направление дороги было примерно то же, что и сейчас, – по улице Севастопольской, в сторону Чистенького), сначала нужно было пересечь земли госпожи Ланг, которая вошла в местную историю из-за своих скандальных амурных связей. А потом, чтобы попасть в Саблы, следовало повернуть южнее, в сторону нынешних сёл Партизанское и Каштановое. Там, кстати, уцелел и старый барский дом.

Сейчас Каштановое – обычный тихий населённый пункт в шесть улиц да пару переулков. А во времена, когда здесь жил Бороздин, это село – часть прежнего огромного имения – не просто выглядело иначе, тогда тут прямо-таки кипела жизнь. О былом великолепии сейчас напоминают редкие сохранившиеся детали: большой балкон, широкая парадная лестница… Ну и впечатляющая каштановая аллея, давшая современное название селу.

Дом со времён генерала Бороздина сильно изменился снаружи, но ещё сильнее он изменился внутри. Почти полностью всё перестроено и перепланировано. Где здесь раньше был, к примеру, кабинет хозяина, где гостиная, где спальни, где стоял знаменитый на весь Крым рояль – никто точно сказать не может.

Теперь в этом здании находится библиотека и детский сад. Всё выглядит очень… просто. А когда-то, как рассказывали путешественники, побывавшие здесь, стены украшали ценные гравюры, полы – самый дорогой паркет, а изящную мебель – коллекция лучшего севрского фарфора. А ели в этом доме на серебре. Хотя некоторые гости жаловались на царивший тут беспорядок.

Приезжие обращали внимание и на экономическую сторону местной жизни – на устроенное повсюду образцовое хозяйство. Например, мало кого оставляло равнодушным стадо из ста тысяч овец испанской породы. Или ухоженные сады в тысячи деревьев и обширные поля, дававшие в изобилии самые разные овощи и фрукты, в том числе и экзотические для Крыма.

Гости сходились во мнении, что хозяин развивал поместье на европейский манер. При этом делая серьёзную ставку на промышленность, совершенно невиданную здесь прежде. Вот чем обладали Саблы на пике своего развития в начале XIX века: завод по производству кирпича; кожевенный завод; химическая лаборатория и красильня; несколько мельниц; суконная фабрика в пять каменных двухэтажных зданий; ателье по пошиву фесок, которые предлагали гостям в качестве сувениров; а также ангар для различного оборудования и механизмов, созданных местным изобретателем механиком Фейном. Сенатор Бороздин практиковал и разведение шелковичных червей: это был проект государственной важности. Такая обычная сейчас для Крыма шелковица тогда выглядела неким символом развития края, ставшего частью России.

Есть мнение, что в гостиной у гражданина Вселенной не раз разгорались жаркие споры о будущем устройстве России. Дело в том, что тогда многие российские дворяне, военные, да и просто просвещённые люди оказались в рядах заговорщиков, которых позже назовут декабристами. Расположенная в укромном месте, вдали от города и больших дорог усадьба хорошо подходила, чтобы встретиться и поговорить без лишних глаз и ушей. И можно только догадываться, сколько страшных тайн, сколько пылких откровений и дерзких намерений слышали эти стены. Сам хозяин, скорее всего, не был прямо втянут в заговор, но он не мог не знать о существовании тайных обществ, готовивших государственный переворот. Даже его родные дочери вышли замуж за декабристов. Впрочем, сделали они это вопреки воле родителей, и известно, что старшую дочь – Марию – даже лишили из-за этого наследства.

Владения Де Мезона

Наш дальнейший путь по старинному маршруту будет почти совпадать с современной дорогой. Как писали путешественники двести лет назад, «в 14 верстах от Симферополя, миновав множество холмов среди лугов и возделанных полей, достигаем реки Альмы рядом с домиком, отмеченным на картах как почтовая станция, справа от которого есть тропинка к поместью графа де Мезона». Сейчас здесь находится село Приятное Свидание, а прежде это были владения очень важного в Крыму человека – господина Управляющего конторой иностранных поселений в Новороссийском крае. Человека столь же властного, сколь и богатого. От этого господина – графа де Мезона – и от его поместья осталось к XXI веку совсем немного: название «Баринова балка» на краю села, фрагменты фонтана в старом пруду да несколько камней возле него.

Кстати, с названием Приятное Свидание связана одна из крымских легенд. Дескать, называется село так из-за того, что здесь было место встречи императрицы Екатерины Второй и князя Потёмкина во время путешествия государыни по Крыму в конце XVIII века.

Но у историков есть другая версия. Давным-давно здесь был кабачок, который пользовался популярностью среди офицеров во время Крымской войны. На входе двор украшала надпись – «Добро пожаловать», а на выходе – «До приятного свидания». Похожие вывески государственного образца украшали тогда все придорожные заведения. Надпись на выходе, обращенном к Севастополю, стала нарицательной, и позже так же назвали и село.

Дальше, если следовать старинной дороге, нужно двигаться несколько километров вдоль берега Альмы, которую мы переезжаем по мосту возле села Новопавловка. Кстати, 200 лет назад через реку примерно в этом же месте тоже был мост. Тогда он был сложен из камня, трёхарочный, а сейчас без арок – бетонный, автомобильный.

Следующая достопримечательность, которую видели по пути в Севастополь путешественники в начале XIX века, – большой постоялый двор. Он был примерно там, где сейчас полупустырь и поворот на село Скалистое на севастопольской трассе. Также проезжавшие эти места люди рассказывали, что вокруг росло несколько прекрасных фруктовых садов. Сады существуют здесь и в наши дни. Выращивание фруктов – традиционное дело в этом уголке Крыма.

Владения Мордвинова

Затем, сообщали в своих сочинениях путешественники, они попадали во владения адмирала Мордвинова – видного государственного деятеля, одного из родоначальников Черноморского флота – и по очень крутому спуску (если пользоваться современной терминологией – экстремальному, особенно в непогоду) въезжали в Байдарскую долину, где находилось большое селение Дуванкой, нынешнее Верхнесадовое.

В наши дни дорога на Севастополь проложена выше села, вдоль скальных обрывов, а раньше шла по низу Бельбекской долины, сочетаясь с естественным рельефом местности. Прямо через населённый пункт. Поэтому путешественники и упоминали про крутой спуск туда.

Кстати, одним из первых владельцев этого имения был академик Пётр Симон Паллас, немецкий учёный-энциклопедист на русской службе. В частности, он по заданию Екатерины Второй сделал тогда первое научное исследование присоединённого к России Крыма и многих других земель империи. Запомнился он и как человек с очень тяжёлым характером. Постоянно с кем-то судился на старости лет. В самом Верхнесадовом-Дуванкое о прежнем владельце теперь уже ничто не напоминает, но в Симферополе сохранилась его усадьба в нынешнем ботаническом саду Таврической академии, и стараниями реставраторов часть её строений уже выглядит привлекательно и в хорошем смысле экзотично.

А после Дуванкоя старая дорога шла по правому берегу реки, почти повторяя нынешнюю севастопольскую автомобильную трассу. И так же, как и тогда, люди, проезжая этот участок, наблюдают различные фруктовые сады и виноградники. Ещё одно традиционно изобильное место, был бы хозяин…

Загадка Бельбека

Следующий примечательный населённый пункт на старой дороге – Бельбек. Он находился там, где сейчас сёла Фруктовое и Поворотное, в районе автодорожной развязки. Правда, есть одна странная история, из которой можно предположить, что селением он стал с течением времени. Измельчал, так сказать. И чуть ли не исчез. В документе, составленном в 1778 году, Бельбек был указан среди прочих крымских городов. Причём с пометкой «местечко», что должно было, видимо, подчёркивать его именно не сельский статус. Селения же обозначали отдельно. При этом когда через 30 лет после этого подсчитывали количество местных жителей, то их обнаружили всего 59 человек…

Что это значит? Ошибка при составлении документа или же мы имеем дело с потерянным или вымершим городом?