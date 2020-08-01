Исключения из правил

Как узаконить самовольную постройку?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как узаконить самовольную постройку. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Законные определения

По общему правилу в соответствии с пунктом 2 статьи 263 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), собственник земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке. Положение пункта 2 статьи 263 Гражданского кодекса РФ является конкретизацией пункта 1 статьи 218 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

Действующим законодательством из названного правила предусмотрены исключения. Одним из таких исключений и является самовольная постройка. Лицо, которое осуществило самовольное строительство, не приобретает право собственности на результат такого строительства (пункт 2 статьи 222 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

В соответствии с приведенным законным определением, постройка признается самовольной при наличии хотя бы одного из следующих условий (признаков): возведение постройки на земельном участке, не отведенном для этих целей; отсутствие необходимого разрешения на строительство/реконструкцию; существенное нарушение при возведении объекта специально установленных норм и правил.

В частности, к самовольным постройкам относится пристройка к частному жилому дому, возведенная без необходимого согласования с уполномоченным органом.

Самовольные постройки должны быть снесены или приведены в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев признания их законными. Право собственности на самовольную постройку может быть признано в том числе в судебном порядке.

Судебный порядок

Требовать признания права собственности на самовольную постройку в судебном порядке имеет право собственник земельного участка, где осуществлена постройка, а также лицо, которому участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.

При наличии всех условий, необходимо подготовить исковое заявление в суд и приложить к нему необходимые документы - доказательства. В исковом заявлении необходимо указать вид права на земельный участок, на котором находится самовольная постройка, вид постройки, а также лицо, которое ее осуществило. Обосновать, почему постройка является самовольной. Например, не получены необходимые разрешения. В исковом заявлении необходимо отметить, что при возведении постройки не были допущены существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, что постройка не представляет угрозы жизни и здоровью граждан, а также не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

Если самовольную постройку возвели вы сами, укажите, предпринимали ли вы меры к ее легализации. Например, обращались за разрешением на строительство, актом ввода объекта в эксплуатацию. Если уполномоченный орган отказал вам в предоставлении таких документов, укажите на это обстоятельство.

Если самовольная постройка возведена другим лицом на принадлежащем вам земельном участке, в качестве ответчика по иску указывается лицо, которое осуществило самовольную постройку. Если ее построили вы, ответчиком по иску нужно указать орган местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка. Например, администрацию муниципального образования.

Размер госпошлины при подаче искового заявления зависит от стоимости самовольной постройки. То есть, для расчета размера государственной пошлины — необходимо заказать оценку рыночной стоимости самовольной постройки в специализированной организации.

Иск направляется по месту нахождения постройки мировому судье, если стоимость самовольной постройки не более 50 000 руб., а в остальных случаях - в ­районный суд. По окончании рассмотрения дела получите решение суда о признании права собственности на самовольную постройку или об отказе в таковом.

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