Суровые будни Суворова

Юбилей великого полководца намечается в ноябре, однако о круглой дате вспомнили уже сейчас

Хотя, вообще-то, Александр Васильевич из тех людей, о которых забыть трудно. Почти невозможно. Уж очень много он сделал. Слишком крепко вошёл в истории. В том числе в историю русского Крыма

Скоро правда сказывается…

В музее «Михайловская батарея» в конце минувшей недели открылась уникальная экспозиция, посвящённая Александру Суворову. Выставку карт и портретов приурочили к 250-летию Чесменского сражения и очередной, 290-й, годовщине со дня рождения генералиссимуса. Экспонаты специально искали в архивах мемориального музея Суворова в Санкт-Петербурге.

Этот питерский музей справедливо считается первым из мемориальных музеев страны, экспозиции которых посвящены одной-единственной персоналии. О великом русском полководце, не проигравшем за свою жизнь ни единой баталии, здесь собрали буквально всё – и личные вещи, и прижизненные портреты, и награды, и редкие документы. В настоящее время фонды суворовского музея составляют 100000 единиц хранения. Большая часть экспонатов - подлинники, переданные из частных коллекций и крупнейших запасников страны. Кроме того, посетители имеют доступ к читальному залу библиотеки, которая насчитывает 25000 томов из 200 книгохранилищ императорской семьи Романовых, графа Апраксина и Шереметева, включая «подпольные издания», изъятые царской цензурой.

И вот часть этого добра, пусть и весьма скромная, добралась наконец и до Крыма.

Вежливый человек

Сам Суворов добрался до полуострова намного раньше. Почти четверть тысячелетия назад.

«Высочайшим императорским соизволением в 1776 году был я определен к полкам московской дивизии, в Крым, где около Карасу-Базара собравшиеся противные Шагин-Гирей хану партии я рассеял одним движением, и, по прибытии его из Тамани, объявил его в сем достоинстве, и по продолжающейся болезни, отъезжал в Полтаву, для излечения. В следующем году и в 1778 году командовал я корпусом Кубанским… Учредил линию крепостей от Черного моря до Ставрополя…» - писал Александр Васильевич в своей «Автобиографии». И далее: «Того же года обращен я в Крым и командовал корпусами крымским, кубанским на Днепре и иными войсками, вывел христиан из Крыма в Россию без остатка, вытеснил турецкую флотилию из Ахтиярской гавани, великого адмирала Гассан-пашу и Али-бея анатолийского, со всем оттоманским флотом и транспортными с войском судами… от крымских берегов обратил назад к Константинополю… За эту операцию был награжден золотой табакеркой с высочайшим Ее императорского величества портретом, украшенной бриллиантами».

Свои достижения на политическом и военном поприще Суворов, как видим, описывает достаточно сухо. Зато народная молва поспособствовала тому, чтобы все эти факты превратились в яркие и незабываемые легенды. К примеру, сообщается о том, каким именно единственным движением Суворов рассеял противные Шагин-Гирею силы. По преданию, во время переговоров, что проходили близ Белой скалы под дубом, известным ныне как Суворовский, турецкий посланник, вытащив из кармана горсть маковых семян, помпезно заявил, мол, как зёрен этих не сосчитать, так и турецкую армию не победить. Суворов же в ответ достал стручок красного перца, заложил его между указательным и средним пальцем и продемонстрировал эту комбинацию собеседнику со словами: «Накось-выкуси!»

Великий и могучий

Кстати, имя Суворова известно не только тем, что из своих 63 сражений он не проиграл ни одного. Александр Васильевич вошёл и в русскую литературу. Великий человек обогатил могучий русский язык.

«Не будь я военным, я бы был поэтом», - сказал полководец однажды. И не без основания. Достаточно часто он выражал свои мысли рифмованными экспромтами. Это были своего рода эпиграммы, но не на конкретных людей, а на абсурдность некоторых ситуаций. Так, нерешительность Потёмкина, медлившего со штурмом Очакова, он прокомментировал: « Я на камушке сижу, / На Очаков я гляжу». А писарю, взявшемуся за перо, чтоб писать победное донесение ещё до окончания боя при Нови, сказал: «Конец – и слава бою! / Ты будь моей трубою!»

Филологи «накопали» очень много оригинальных и запоминающихся лаконичных изречений в суворовской «Науке побеждать»: «Атакуй, с чем пришел, чем бог послал!», «Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет», «У неприятеля те же руки, да русского штыка не знает», «Деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, а время дороже всего». Некоторые даже утверждают, что гордое «Крым – наш!» впервые прозвучало из уст Александра Васильевича.

Его Крым

Один из первых памятников Суворову появился в Крыму в 1950-м. Тогда бюст полководца установили в Белогорске, там, где в апреле 1777 года располагался лагерь русских войск.

Год спустя, в 1951 году, бюст Суворову установили в Симферополе. И тоже на месте, где некогда располагался армейский лагерь. Тогда, в 1777-м, солдаты в весьма короткий срок возвели на крутом берегу Салгира редут, ставший первым сооружением будущей столицы русского полуострова. В 1984 году, к 200-летию Симферополя, памятник заменили: вместо бюста установили статую в полный рост. Интересно, что своей планировкой город тоже обязан Суворову - генеральный план городской застройки утверждался в 1792 году, и полководцу предоставили возможность определить окончательный вариант.

Есть памятник Суворову и в Севастополе. К 200-летию основания черноморской крепости на площади его имени в 1983 году установили бронзовый памятник-бюст.

Ещё один крымский памятник в честь полководца – мемориальный комплекс «Суворовский редут» – появился в Евпатории в 2004 году. Его создание приурочили к 2500-летию города.