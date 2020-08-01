Где же адекватность?

В городе-герое из-за коронавируса закрыли популярное место отдыха

Недавно жители и гости города совместно с байкерами отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной ­войне на уже легендарном байк-шоу у горы Гасфорта. Теперь же горожане с нетерпением ждут проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020», который планируется провести с 27 по 29 августа и в программу которого, помимо авиашоу, входит еще и гала-концерт с участием различных звезд. А вот природный парк регионального значения «Максимова дача», который является весьма популярным местом отдыха у горожан и по своим размерам никак не предполагает «скученности» народа, в это время закрыли для посещения.

Логический коллапс

Сообщение об этом опубликовали севастопольцы в группе ВК: «Решили с семьей по Максимовой даче прогуляться. Нас остановил патруль и сказал, что до 30 августа из-за ковида Максимова дача закрыта, это указ губернатора…»

В самом парке также развесили недвусмысленные объявления: «Уважаемые посетители природного парка регионального значения «Максимова дача»! В соответствии с Указом губернатора города Севастополя от 31.07.2020 №65-УГ «О внесении изменений в Указ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» – посещение природного парка до 30.08.2020 г. запрещено. С уважением, ГБУ Севастополя Экоцентр».

Получается, что такие массовые мероприятия, как байк-шоу, военный форум, разные концерты… по мнению главы города, явно не являются опасными для населения при распространении ковида, а вот природный парк вызывает явные опасения!

Немного математики

По информации в открытых источниках, территория парка «Максимова дача» составляет 83,9 га земли, или 839 000 квадратных метров. Получается, что при минимальном расстоянии между людьми в 1,5 метра, при соблюдении правил социальной дистанции из-за коронавируса, Максимову дачу одновременно может посетить 559 333 человека, и это при том, что, по данным Роспотребнадзора, на 1 января 2020 года в городе-герое всего проживает 449 138 человек.

Более того, по данным всё того же врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, первый день байкерского фестиваля собрал около 100 тысяч зрителей, при этом площадь проведения столь массового мероприятия была в разы меньше площади Максимовой дачи… Вот и остается вопрос, чего больше опасается господин Развожаев: обидеть байкера Хирурга, друга главы государства, накануне губернаторских выборов или распространить ковид в городе федерального значения?

Конечно, существует еще одна вероятность, что идея о закрытии Максимовой дачи принадлежит вовсе не главе города, а исполнителям, ГБУ Севастополя «Экоцентр». Вот только объективные причины для принятия подобных решений остаются загадкой… Можно, конечно, предположить, что парк закрыли из-за пожароопасной обстановки в городе, ведь, как известно, Максимова дача давно является излюбленным местом горожан для приготовления и поедания шашлыков. Но тогда остается вопрос, при чем тут обычные посетители: гуляющие по парку люди, коронавирус и режим повышенной готовности?

Немного о планах

«КТ» уже не раз писал о том, что реконструкцию природного парка «Максимова дача» планировали завершить в этом году. «Максимка» должна была стать парком с редкими растениями, гротами, родниками и фонтанами, со смотровыми площадками и местами для отдыха. На данные цели из федерального бюджета планировали выделить почти 670 миллионов рублей, но сроки затянулись и к работам до сих пор так никто и не приступил. По данным ForPost, проектирование упёрлось в отсутствие охранных зон памятников культурного наследия и ещё как минимум два года к работам точно никто не приступит.

Михаил Развожаев, врио губернатора:

«По текущему содержанию мы точно сможем решить более оперативно. А по полной реконструкции и созданию там достойного объекта, который там и должен быть, – здесь потребуется время. Но в планах этот объект сохранить. Естественно, никакой застройки или чего-то подобного там близко не будет. Это объект культурного наследия, парк, который будет восстановлен как рекреация», – сообщил градоначальник в эфире телеканала СТВ.

Основной причиной, по которой сдвинулись сроки, стали не урегулированные вопросы с охранными зонами объектов культурного наследия.

Михаил Развожаев:

«Завершим вопросы с объектами культурного наследия и потом вернёмся к проектированию. Когда всё это будет восстановлено в полном великолепии, пока сложно определить. Проектирование здесь займёт не меньше года. И потом ещё год приведение этого всего в порядок, когда будут выделены средства», – пояснил Михаил Развожаев.

При этом на территории бывшей купеческой усадьбы было выявлено более сорока объектов культурного значения. Над концепцией реконструкции парка работают уже больше года. За это время выполнен комплекс инженерно-изыскательских работ и научные исследования. К примеру, ранее здесь размещалась часовня, пчельник, арабский и охотничий домики, а также беседки, искусственные руины, скамейки, пруды и фонтаны.

Дмитрий Семенов, директор по проектированию компании «ГУАР»:

«Мы планируем, в первую очередь, восстановить те утраченные объекты. Потому что они являлись акцентами парка. И восстановив их, восстановив вот эту центральную часть – от летнего домика до пчельника – постараться максимально сохранить историческую ландшафтную композицию», – сообщают «Вести Севастополя».