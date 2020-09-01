Что происходит в «Ёлочке»

Опекун ребенка, усыновленного из симферопольского детского дома, считает, что мальчика «готовили» к паллиативной жизни

Приемная мать забрала двухлетнего мальчика из симферопольского детского дома «Ёлочка» в тяжелом состоянии: дистрофия, обезвоживание, деформация черепа, свищ и рахит – с такими диагнозами ребенок оказался у матери-опекуна. Мальчика немедленно госпитализировали в критическом состоянии в ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»...

Шокирующее состояние

В середине августа многодетная симферопольская мать Ольга Крамная забрала своего очередного приемного сына из детского дома «Ёлочка», расположенного в крымской столице, на улице Аральской. Женщина была готова к трудностям, и морально, и психологически, но тем не менее испытала шок – вес двухлетнего ребенка был всего 6 кг: «Кости, обтянутые кожей, у него подкашиваются ножки-спички при попытке поставить. На его копчике свищ, о котором мне забыли сказать! У моего сына, за которого я столько боролась, не оперированная волчья пасть, его больше года держали на зонде! Это преступление в 21 веке!» – написала она на своей странице в Фейсбуке.

10 месяцев Ольге пришлось потратить на борьбу с системой. «Ёлочка», по ее словам, затягивала передачу ребенка и не давала встретиться с малышом под предлогом ограничительных мер, связанных с пандемией. Забрать малыша помогла благотворительная организация «Наша надежда», направление у приемной матери было на руках еще в марте, но ребенка удалось забрать лишь в августе.

«Я готова была к его врождённым порокам, но они никоим образом не могли привести к дистрофии. Я ответственно подошла к родительству и за 10 месяцев изучила его диагнозы, консультировалась со специалистами. Я хотела помочь ребёнку исправить пороки, но никак не ожидала увидеть его в таком состоянии. Судя по выписке, которую мне дали при передаче ребёнка, белково-энергетическую недостаточность тяжёлой степени ему зафиксировали ещё в январе 2020 года. И вместо помощи ребёнку его готовили к паллиативному статусу», – негодует приемная мать.

Как оказалось, у Сережи, кроме этого, деформация черепа, затылочной части головы, из-за того, как считает приемная мать, что его не переворачивали в кроватке. Также у ребенка врожденная расщелина мягкого неба, ему следовало сделать операцию на первом году жизни, но, пока мальчик находился в доме ребенка, по какой-то причине ее так и не сделали. «Таким деткам делают операции до одного года, и они начинают жить обычной жизнью… Дом ребенка сделал ребенка инвалидом просто потому, что не захотел приложить усилия для того, чтобы таким детям оказали своевременную современную медицинскую помощь», – такие характерные комментарии под постами Ольги Крамной по поводу состояния мальчика оставляют возмущенные граждане.

Другая сторона вопроса

Общественница Валентина Тарасенко выступила в защиту детского дома «Ёлочка», она возмущена ситуацией и поведению опекуна: «Надо понимать, что детский дом – это не семья. Ребенок не может здесь быть идеальный, хороший и здоровый. Тем не менее, уход здесь осуществляется очень добросовестно, чудесная территория, много детских площадок, с детьми гуляют». Валентина заявила и о состоянии здоровья мальчика, комментируя, что ему, дескать, хотели присвоить паллиативный статус: «Но ребенок начал самостоятельно кушать, развиваться, у него состояние улучшилось в стенах дома ребенка. Я считаю, что нельзя выставлять в Интернет такие фотографии ребенка, которые выставляет приемная мать мальчика. Обратись туда, где ты его взяла, напиши обращение. А вместо этого раздувается хайп». Также и директор благотворительной организации «Наша надежда» Анастасия Гуляихина получила письменный ответ от Министерства здравоохранения на запрос о ситуации с мальчиком: «В доме ребенка созданы все условия для многостороннего воспитания и реабилитации детей-сирот, имеющих ограниченные физические и умственные возможности. Вопросы соблюдения прав детей в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» находятся на постоянном контроле главного врача Васюкова А. В.»… Этот ответ, в принципе, – просто отписка. Да и от вышеупомянутой общественницы Тарасенко, как показали дальнейшие события, руководство детского дома (которое она защищала) «открестилось», мол, не было у нее доступа к информации.

Не первый звоночек

Ольга Крамная не первый раз забирает ребенка из детского дома «Ёлочка» в ненадлежащем состоянии. «Я забрала свою младшую доченьку из дома ребёнка «Ёлочка» в ужасном состоянии. Я смолчала и каждый день боролась за то, чтобы ребёнок догнал своих сверстников. Это сегодня моя Сонечка кайфует на воле, а ещё год назад, после дома ребёнка, она была как амеба в свои 2 года. Живот впавший, сильный недобор веса, ходила по квартире только с поддержкой за руку и боялась на улице, не жевала твёрдую пищу, не могла взять кусочек яблока в руку, не разговаривала, не умела играть с игрушками. Это далеко не весь перечень последствий жизни в доме ребёнка...» – рассказывает многодетная мать.

Общественный деятель Екатерина Горелкина отметила, что история, озвученная приемной мамой Ольгой Крамной, потрясла всех неравнодушных людей в Крыму, но не удивила: «Это не единичный случай ужасного состояния детей в ГБУЗ РК «Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Ёлочка», о чем свидетельствуют приемные родители в комментариях на странице Ольги Крамной, рассказывая, в каком состоянии они забирали своих детей из этого учреждения. Но Ольга первая приемная мама, кто это публично озвучил».

Есть надежда

В больнице Ольгу с Сережей уже посетила представитель аппарата Уполномоченного по правам детей при Президенте РФ Анна Кузнецова. «Я надеюсь, что такое высокое внимание остановит тех, кто поставил цель разрушить мою семью за мою смелость, грозя и организовав в итоге проверку законности передачи мне всех детей, вплоть до того, что были изъяты медицинские карты моих шести детей, которых я взяла под опеку в 2019 г. Об этом я узнала, когда обратилась по месту жительства за справками для моих школьников», – делится Ольга Крамная.

Во главе с Анной Кузнецовой в Симферополь также приехали московские врачи, которые провели осмотр ребенка. В ходе проведения комиссии Ольге сообщили, что ребенок не инвалид, расщелину неба можно закрыть, а крестцово-копчиковый свищ можно прооперировать, специалисты предложили свою помощь и связались с медицинским центром в Москве.

Также сотрудники аппарата Уполномоченного по правам детей при Президенте РФ совместно с прокуратурой РК и министерством здравоохранения проведут проверку всех крымских детских домой-интернатов. А глава республики Сергей Аксенов взял ситуацию с мальчиком под личный контроль.

И еще немного добавим от себя. Мы знаем, что в симферопольском детском доме «Ёлочка» работает немало специалистов, сотрудников, которые искренне любят свою работу, детей и делают всё возможное, чтобы жизнь маленьких крымчан в этом учреждении была как можно более сносной. В этой истории вопросы скорее к сложившейся системе. И, похоже, к руководству. И мы надеемся, что будут сделаны правильные выводы.