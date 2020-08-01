Сушите вёсла

Водный дефицит властям пришлось признать, но режим ЧС вводить не хотят

Итак, то, чего, по заверениям крымских властей, не могло произойти, таки произошло. На прошлой неделе объявили, что из-за засухи в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов будут введены графики подачи воды по часам. В ряде населенных пунктов и в некоторых симферопольских микро­районах «обезвоживание» уже началось. А с 7 сентября подача воды, судя по всему, станет осуществляться в особо жестком режиме. Сроки – неопределенные. Но даже в таких условиях власть не собирается «терять лицо» и режим чрезвычайной ситуации из-за ограничений в водоподаче вводить в Симферополе пока не планируют.

131 бак для Симферополя

Уже на этой неделе в частном секторе и во дворах многоквартирных домов Симферополя, готовясь к введению жестких графиков водоснабжения, устанавливают специальные емкости, для которых готовят фундаменты. Всего, как заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко, таких баков по городу будет 131. Для них закуплены необходимые комплектующие, в том числе краны, с помощью которых воду смогут набирать сразу десять человек. Места размещения этих баков уже определены – их адреса должны быть опубликованы на сайте администрации. Что же касается качества воды, которую будут наливать в баки, то, как сообщила глава администрации города, пробы этой воды будут регулярно сдавать на анализ в Роспотребнадзор. «Если возле социальных учреждений будет забор воды производиться из системы (централизованной системы водоснабжения) путем подключения насосов, то водовозки, автоцистерны будут привозить и сливать воду в емкости возле МКД (многоквартирных жилых домов) и частного сектора. Соответственно, забор воды должен оттуда производиться. Будем проводить анализ и, конечно, сотрудничать очень плотно с Роспотребнадзором, – отметила Проценко. – Это будет вода питьевая, но тем не менее мы будем рекомендовать ее кипятить, без кипячения не употреблять».

Также, как сообщается, два учреждения социального обслуживания, которые расположены в Симферополе, обеспечили резервными емкостями для воды. Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская. «В учреждениях, расположенных в Симферополе, попадающих под ограничения в водоснабжении, а именно Симферопольский пансионат для престарелых и инвалидов и Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, установлены емкости для воды общим объемом 40 куб. м, наполнение которых будет производиться в период подачи воды согласно графику. Ситуация по обеспечению водой находится на контроле правительства Республики Крым», – отметила вице-премьер.

Разные ситуации, разные меры

Впрочем, несмотря на ограничение подачи воды для жилых домов, организаций и социальных объектов, ряд объектов в городе, активно потребляющих воду, не будут отключать. В частности, речь о мойке различного автотранспорта. И если в отношении общественного транспорта это в принципе понятно (подвижной состав общественного транспорта Симферополя будут мыть и дезинфицировать в обычном режиме, как сообщают в горадминистрации), то в отношении частных автомоек – не очень. Однако гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на брифинге, посвященном проблемам водоснабжения крымской столицы, попытался объяснить происходящее. «В городе, по нашим данным, всего 125 автомоек. Все они обязывались нами, в соответствии со стандартами Российской Федерации, перейти на оборотное водоснабжение, – рассказал Баженов. – К сожалению, из 125 только 19 автомоек перешли на оборотное водоснабжение. То есть они используют многократный цикл». В то же время гендиректор «Воды Крыма» назвал общий расход воды всеми городскими автомойками «бесконечно малой величиной», по сравнению с теми объемами, которые потребляют население, социальная сфера, промышленность и учреждения: «Из 160 тыс. кубических метров воды, поднимавшейся еще в воскресенье (23 августа. – Ред.), все мойки Симферополя расходуют 660 кубов. То есть это в принципе бесконечно малая величина». Ему вторит и глава города Елена Проценко: «У этих предприятий договорные отношения с «Водой Крыма». Потребление незначительное. Сейчас не идет речи об отключении. Кроме того, всё будет выноситься на обсуждение общественной палаты».

Также несущественным назвали и объем водопотребления фонтанов Симферополя. В том смысле, что работа городских фонтанов не может повлиять на обеспечение водой горожан. «Вода поступает из резервуара, благодаря насосу поднимается, потом опять стекает в резервуар. То есть фонтаны – циркуляционного типа. В общем, никаких сложностей быть не должно, если нас только совсем не отключат от воды», – рассказали в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Детский парк», которое обслуживает фонтаны в парке Тренёва и сквере Республики.

Власти не планируют ограничивать и работу учреждений общепита и сферы услуг из-за введения режима ограничений в подаче водоснабжения. Об этом также на выше­упомянутом брифинге сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко. «Пока речь не идет о том, что мы будем закрывать предприятия общепита либо сферы услуг. Работаем в том же графике и смотрим по ситуации», – сказала она. В то же время ранее администрация крымской столицы рекомендовала заведениям общественного питания в Симферополе перейти на одноразовую посуду и установить резервные емкости из-за дефицита воды в городе.

Удар по трубам

Ограничения водоснабжения являются серьезным испытанием на прочность не только для потребителей, но и для специалистов водоснабжающей организации, как считают в руководстве «Воды Крыма». «На первом этапе нас ждет приблизительное выполнение условий. Предстоят работы по замене запорной арматуры, которая должна удерживать воду в отдельных микрорайонах, на отдельных улицах. Мы будем запирать воду, чтобы гарантировать ее подачу в отведенные часы. Как только мы прекратим ночную подачу, не будем в трубы закачивать воду, она из труб будет уходить. Следовательно, появится воздух, который будет сжиматься давлением воды после включения насосов по утрам. Естественно, возрастет давление на аварийные участки», – сообщают в руководстве предприятия, добавляя, что не питают иллюзий относительно того, что испытание на прочность пройдет вся система водоподачи. Без аварийных ситуаций обойтись не получится. «Начнутся порывы, и этот период продолжится, может, неделю, а может, и месяц. Ситуация складывается очень сложная: в кранах у людей воды не будет, а по улицам она периодически будет течь», – считают специалисты.

Также сообщается, что правительство Крыма выделило профильному ресурсоснабжающему предприятию 100 млн рублей на приобретение дополнительной техники. Чтобы справляться с аварийными ситуациями, будут приобретены три экскаватора на колесах и один на гусеницах, появятся восемь новых аварийных машин. Сейчас в Симферополе работает пять аварийных бригад, и запланировано удвоение их количества.

Что же касается качества воды, поступающей симферопольцам, ГУП «Вода Крыма» не планирует его повышать. Чтобы в период ограниченной водоподачи из кранов не текла мутная вода, на очистных сооружениях должны промывать фильтры дважды в сутки, а не раз, как это делается сейчас. Но в этом случае, как говорят в «Воде Крыма», будет огромный сброс воды в канализацию при замене этих фильтров – так уж устроен технологический процесс. А такой роскоши «мы себе при таких горизонтах водохранилищ позволить не можем».