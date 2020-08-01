Что нужно знать про деньги

В будущем учебном году в школах введут факультатив по финансовой грамотности

Ассоциация банков России по инициативе депутата Государственной Думы Анатолия Аксакова и Министерство финансов передали 5300 учебников по финансовой грамотности в школы Республики Крым. В новом учебном году старшеклассники смогут приступить к изучению финансовой грамотности в качестве дополнительного предмета.

Финансовые знания где-то посередине

Россия по финансовой грамотности, по словам председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в общемировом рейтинге находится где-то в середине: «В группе G20 мы находимся на 9-м месте. И каждый год коэффициент грамотности увеличивается, об этом свидетельствует рост безналичного расчета в качестве оплаты товаров и услуг, он уже составляет около 60 % в общем товарообороте».

Как сообщили в крымском минфине, в мае этого года Центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований – многопрофильный аналитический центр, осуществляет деятельность в области исследования рынка и общественного мнения для госструктур, общественных организаций и крупных компаний. – Ред.) провел анализ финансовой грамотности регионов России, регионы стали более грамотными, индекс вырос на 2 %.

Низкий уровень финансовой грамотности у 40% населения РФ характерен для студентов, пенсионеров и жителей малых городов и сел. Наиболее грамотными являются россияне от 30 до 40 лет, имеющие высшее образование, состоящие в браке и имеющие одного-двух детей, а также те граждане, которые имеют вклады в банках. «В Крыму также вырос коэффициент грамотности, чем мы очень гордимся, индекс по установкам и навыкам значительно повысился, но по знаниям пока, к сожалению, отстаем», – прокомментировала ситуацию министр финансов РК Ирина Кивико.

Как обезопасить себя?

Также в республиканском минфине считают, что финансовой грамотностью должен обладать каждый, будь-то школьник, студент или пенсионер. С каждым днем всё больше совершается онлайн-транзакций. И к сожалению, недобросовестные люди делают попытки с помощью различных ухищрений получить деньги у доверчивых граждан.

Частое явление, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, настойчиво требуя сообщить персональные данные, в таком случае стоит насторожиться. Сотруднику банка не требуются личные данные клиента (срок действия карты, код ccv), поскольку они уже внесены в программу, и с таким вопросом действующий сотрудник не позвонит. Подобные случаи особенно участились во время пандемии, звонящие утверждали, что не работают компьютеры и банку нужно уточнить персональные данные клиента.

Стоит насторожиться и в том случае, если вы хотите положить деньги на депозит, а процентная ставка депозита заоблачно высока и превышает процентную ставку Центробанка. В 2019 году, к примеру, в Крыму зафиксировано 4% людей, которые понесли финансовые потери от действий мошенников.

Руководство республиканского министерства финансов, кроме того, призывает крымчан переходить на безналичный расчет, мотивируя тем, что это более безопасно и плюс ко всему удобно для представителей бизнеса. Возможно, со следующего года предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, имея кассовый аппарат, не будут подавать отчетность в налоговую службу. Данный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Без зачетов и экзаменов

Заместитель председателя общественной палаты РК Александр Рудяков убежден, что важно не просто обладать теоретическими знаниями, но и уметь применять их на практике: «У тебя в руках банковская карточка, и ты должен уметь ей пользоваться, знать, какие финансовые риски с ней связаны».

Также стоит знать, что в рамках Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования основан «Центр финансовой грамотности», где обучение проходит для преподавателей, которые хотят внедрить в программу школьного обучения финансовую грамотность. Также создан и сайт, где опубликованы методические пособия, новости и т. д. «Директора школ определят, кто будет преподавать финансовую грамотность, в прошлом году было 16 опорных школ, в которых в качестве факультатива уже преподавали финансовую грамотность. В этом году планируется охватить около 50 % школ. Пока зачетов или экзаменов никаких не будет. На сайте «Центр финансовой грамотности» и «Открытый бюджет» будет проводиться опрос, чтобы проанализировать количество заинтересованных людей и как они отвечают на вопросы», – сообщила министр финансов РК Ирина Кивико. В сентябре уже можно будет его пройти.

Александр Рудяков, зампредседателя общественной палаты РК:

«Наиболее эффективно после прохождения факультатива не зачет принимать, а посмотреть, как в реальной жизни человек будет обращаться со своей карточкой и персональными данными. Если он продолжает раздавать свои персональные данные налево и направо, курс окажется бесполезным для такого слушателя. Если насторожился, то функциональная грамотность реализовалась успешно».