Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Кто такой Анатолий Камлюхин?
Чем богаты?
Тринадцатое изменение
Криминальная хроника недели
Без излишеств
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Что нужно знать про деньги

В будущем учебном году в школах введут факультатив по финансовой грамотности

Ассоциация банков России по инициативе депутата Государственной Думы Анатолия Аксакова и Министерство финансов передали 5300 учебников по финансовой грамотности в школы Республики Крым. В новом учебном году старшеклассники смогут приступить к изучению финансовой грамотности в качестве дополнительного предмета.

В крымские школы передали 5300 специальных учебников

Финансовые знания где-то посередине

Россия по финансовой грамотности, по словам председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в общемировом рейтинге находится где-то в середине: «В группе G20 мы находимся на 9-м месте. И каждый год коэффициент грамотности увеличивается, об этом свидетельствует рост безналичного расчета в качестве оплаты товаров и услуг, он уже составляет около 60 % в общем товарообороте».

Как сообщили в крымском минфине, в мае этого года Центр НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований – многопрофильный аналитический центр, осуществляет деятельность в области исследования рынка и общественного мнения для госструктур, общественных организаций и крупных компаний. – Ред.) провел анализ финансовой грамотности регионов России, регионы стали более грамотными, индекс вырос на 2 %.

Низкий уровень финансовой грамотности у 40% населения РФ характерен для студентов, пенсионеров и жителей малых городов и сел. Наиболее грамотными являются россияне от 30 до 40 лет, имеющие высшее образование, состоящие в браке и имеющие одного-двух детей, а также те граждане, которые имеют вклады в банках. «В Крыму также вырос коэффициент грамотности, чем мы очень гордимся, индекс по установкам и навыкам значительно повысился, но по знаниям пока, к сожалению, отстаем», – прокомментировала ситуацию министр финансов РК Ирина Кивико.

Как обезопасить себя?

Также в республиканском минфине считают, что финансовой грамотностью должен обладать каждый, будь-то школьник, студент или пенсионер. С каждым днем всё больше совершается онлайн-транзакций. И к сожалению, недобросовестные люди делают попытки с помощью различных ухищрений получить деньги у доверчивых граждан.

Частое явление, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, настойчиво требуя сообщить персональные данные, в таком случае стоит насторожиться. Сотруднику банка не требуются личные данные клиента (срок действия карты, код ccv), поскольку они уже внесены в программу, и с таким вопросом действующий сотрудник не позвонит. Подобные случаи особенно участились во время пандемии, звонящие утверждали, что не работают компьютеры и банку нужно уточнить персональные данные клиента.

Стоит насторожиться и в том случае, если вы хотите положить деньги на депозит, а процентная ставка депозита заоблачно высока и превышает процентную ставку Центробанка. В 2019 году, к примеру, в Крыму зафиксировано 4% людей, которые понесли финансовые потери от действий мошенников.

Руководство республиканского министерства финансов, кроме того, призывает крымчан переходить на безналичный расчет, мотивируя тем, что это более безопасно и плюс ко всему удобно для представителей бизнеса. Возможно, со следующего года предприниматели, которые работают по упрощенной системе налогообложения, имея кассовый аппарат, не будут подавать отчетность в налоговую службу. Данный законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе.

Без зачетов и экзаменов

Заместитель председателя общественной палаты РК Александр Рудяков убежден, что важно не просто обладать теоретическими знаниями, но и уметь применять их на практике: «У тебя в руках банковская карточка, и ты должен уметь ей пользоваться, знать, какие финансовые риски с ней связаны».

Также стоит знать, что в рамках Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования основан «Центр финансовой грамотности», где обучение проходит для преподавателей, которые хотят внедрить в программу школьного обучения финансовую грамотность. Также создан и сайт, где опубликованы методические пособия, новости и т. д. «Директора школ определят, кто будет преподавать финансовую грамотность, в прошлом году было 16 опорных школ, в которых в качестве факультатива уже преподавали финансовую грамотность. В этом году планируется охватить около 50 % школ. Пока зачетов или экзаменов никаких не будет. На сайте «Центр финансовой грамотности» и «Открытый бюджет» будет проводиться опрос, чтобы проанализировать количество заинтересованных людей и как они отвечают на вопросы», – сообщила министр финансов РК Ирина Кивико. В сентябре уже можно будет его пройти.

Александр Рудяков, зампредседателя общественной палаты РК:

«Наиболее эффективно после прохождения факультатива не зачет принимать, а посмотреть, как в реальной жизни человек будет обращаться со своей карточкой и персональными данными. Если он продолжает раздавать свои персональные данные налево и направо, курс окажется бесполезным для такого слушателя. Если насторожился, то функциональная грамотность реализовалась успешно».

Светлана КОНОНОВА
Фото fincup.ru, архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 235 |   Комментарии (1) Дата публикации: 28-08-2020

:: Комментарий #1 написал: Irinala   |   Сегодня, 15:46   |  



Группа: Посетители
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Давно пора было вводить такую дисциплину

Зарегистрирован: 6.10.2019   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Август 2020 (83)
Июль 2020 (90)
Июнь 2020 (76)
Апрель 2020 (11)
Март 2020 (86)
Февраль 2020 (85)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru