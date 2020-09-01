От мусорных куч до закрытого моря

Туристы в Севастополе – и коммунальная проблема, и источник дохода

Власти не раз говорили о том, что хотят сделать Севастополь максимально привлекательным для отдыхающих. И чиновники стремятся к тому, чтобы с каждым годом количество приезжих туристов становилось всё больше. В результате пандемии в 2020 году и закрытия границ во многих государствах, для жителей материковой России Севастополь стал одним из немногих доступных для отдыха мест. Вот только с чем сталкиваются туристы, решившие посетить полуостров?

Особый сбор

Так, на минувшей неделе в Севастополе произошел ряд существенных изменений, которые непосредственно затрагивают как приезжих отдыхающих, так и аборигенов. К примеру, в эфире телеканала «СТВ» врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что планирует взимать с приезжих туристический сбор, который планируется потратить на вывоз мусора.

Михаил Развожаев:

«Только за июль 500 000 экскурсантов приехали и уехали из города – очевидно, что коммунальным службам непросто приходится. Где-то не успевают, где-то перестраиваются сходу. Почему жители города и городской бюджет должны нести такую нагрузку внешнюю? Должна быть какая-то система компенсаций этих тарифов».

Озвученная идея не уникальна и не удивительна. Во-первых, социальные сети и аккаунты губернатора уже давно завалены жалобами на очередные свалки, неприятный запах и попросту бездействие коммунальных служб. Например, заслуженная артистка России Ольга Панкратова была шокирована обстановкой пляжа парка Победы и пристыдила действующего градоначальника.

Михаил Развожаев:

«Получать мы должны либо с этих самых туристов, либо должны быть субсидии федеральные, чтобы вы­возить это всё».

Ну, а во-вторых, данный вопрос муссируется в городе уже давно. Правда, предыдущие попытки и разговоры о взыскании денег предыдущая власть не поддержала. Напомним, что предшественник Развожаева Дмитрий Овсянников еще в декабре 2016 года сообщил, что такой сбор не является эффективным экономическим решением и большинство объектов размещения, через которые происходит взимание сбора, в Севастополе находится в тени. Идею сбора тогда не поддержали и депутаты.

Вячеслав Аксенов, экс-глава комиссии по бюджету:

«Позиция депутатов Севастополя: на сегодняшний день в рамках действия жесткой конкуренции на рынке курортов нецелесообразно введение туристического налога. Наши основные конкуренты – это Турция и Египет. Например, в Турции не вводят никаких дополнительных налогов, связанных с туризмом, а наоборот, реализуют программы государственной помощи туристической отрасли. Кроме того, в нашем регионе слабее уровень инфраструктуры, в развитие которой требуется вложение больших инвестиций, что сложно реализовать в условиях действующих экономических санкций», – передают «Примечания».

Зато Москва снова готова поддержать Севастополь финансово. Так, госучреждения города, предоставляющие услуги ЖКХ, до конца 2020 года получат от столицы 173,25 млн руб. и 44 единицы спецтехники.

Деньги за дикий отдых

Но и это еще не всё. Помимо мусора, с которым в городе явно не справляются ни представители власти, ни коммунальщики, с отдыхающих планируется взимать плату еще и за посещение диких пляжей. В первую очередь это должно коснуться двух пляжей, расположенных неподалеку от Балаклавы.

В частности, как сообщалось на днях, решение о взимании платы с туристов за посещение диких пляжей принадлежит лично губернатору города, а в настоящее время ведется проработка механизмов правовой базы. Данному решению предшествовало несколько проверок таких пляжей, в одной из которых губернатор принял участие лично. Пресс-служба Севприроднадзора по итогам одной из таких проверок отрапортовала, что в отношении сразу нескольких туристов были составлены протоколы об административном правонарушении. А директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский заявил, что отдыхающие, которые приезжают на пляж с палатками, «нарушают противопожарный режим».

Напомним, что территория данных пляжей расположена как по правую сторону бухты, в направлении мыса Фиолент (пляжи «Яшмовый» и «Васили»), так и по левую сторону, в направление и мыса Айя (пляжи «Золотой», «Серебряный» и «Инжир»).

Михаил Развожаев:

«Если уж эти места предоставляются для отдыха, люди должны соответствующим образом оплачивать уборку за ними, как минимум. Я не говорю про коммерческую деятельность. Но поддержание, содержание, дополнительный штат, который должен следить за тем, чтобы там бардака и костров не было. Ищите нормативный механизм. Это так существовать не может и не должно. Я уж не буду говорить про то, что, я думаю, там теневой сектор очень серьёзный существует. За счет бюджета я не буду мусор убирать за всеми и пожары тушить!»

Правда, некоторые предприимчивые граждане не стали дожидаться официальных решений властей и уже взимают плату за посещение моря в размере 1000 рублей. Так, всё на том же Фиоленте, в районе остановки «Автобат», путь к морю по лестнице преграждает железная дверь. Как сообщает «Первый Севастопольский», людей к морю пропускают лишь по пропуску или за указанную выше плату.