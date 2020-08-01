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Говорят что... в Крыму оптимизируют рождаемость

Елена Ш. из Белогорска в отчаянии: «Наш Белогорский родильный дом уже закрыли. Надо что-то с этим делать, кому-то писать, бить в колокола. Нам, беременным, деваться некуда. Теперь будут нас пихать в забитые больницы Симферополя».