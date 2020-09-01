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Говорят что... в Судаке чуть не «сгорел» ребёнок Не представившаяся жительница Судака шокирована: «В поликлинике дочери 2 лет сделали пробу Манту. На месте ввода Манту пуговки не образовалось, и сразу появился синяк. Через час дочь начала беспрерывно чихать, заложило нос, начала расти температура и доросла до 40,3°. Никакие лекарства температуру сбить не смогли. Были обзвонены всевозможные врачи. Дежурный врач развел руками. Была получена консультация у фтизиатра. Осмотрев руку, он заключил, что проба была введена не подкожно, а внутримышечно! Из-за халатного поведения медсестры ребенок чуть не сгорел. Как таких людей допускают к медицине?!» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года Еще статьи: Говорят, что... дети заболевают туберкулёзом Халатность или реакция? Кто будет лечить детей? Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? Ребёнку отказали в первой помощи...