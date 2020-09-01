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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят что... в Судаке чуть не «сгорел» ребёнок

Не представившаяся жительница Судака шокирована: «В поликлинике дочери 2 лет сделали пробу Манту. На месте ввода Манту пуговки не образовалось, и сразу появился синяк. Через час дочь начала беспрерывно чихать, заложило нос, начала расти температура и доросла до 40,3°. Никакие лекарства температуру сбить не смогли. Были обзвонены всевозможные врачи. Дежурный врач развел руками. Была получена консультация у фтизиатра. Осмотрев руку, он заключил, что проба была введена не подкожно, а внутримышечно! Из-за халатного поведения медсестры ребенок чуть не сгорел. Как таких людей допускают к медицине?!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года

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Просмотров: 247 |   Комментарии (0) Дата публикации: 31-08-2020

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