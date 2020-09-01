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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят что... в Керчи без дефицита

Говорят, в транзитном городе с водой нет никаких проблем. Пока в Симферополе и Симферопольском районе воду дают по часам, в Керчи из водопровода вода так и хлещет. А ведь она на вес золота в нынешних реалиях. Так, по ул. Буденного в Керчи вода омывала дороги не одни сутки. В администрации города сообщили, что данный пробой был устранен, но это не единственное больное место водопроводных сетей города. К тому же такие «потопы» случаются регулярно.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года

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Просмотров: 236 |   Комментарии (0) Дата публикации: 1-09-2020

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