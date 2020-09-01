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Говорят что... хочешь красиво – плати! Говорят, что парк санатория «им. Айвазовского» снова открыт для посещения, но цена билета оставляет желать лучшего. Мало того, что вход и так стоил немалых 600 рублей, так еще за время простоя в карантине руководство решило наверстать упущенное. Теперь, чтобы полюбоваться пейзажем и архитектурой парка, нужно заплатить 1200 рублей с человека. А за посещение Японского сада придется доплатить еще 500 рублей. «Такое ощущение, что санаторий специально устанавливает такие цены, чтобы никто не приходил. Грустно…» Но, если сильно захотеть, можно найти не менее живописное место для отдыха. Как сообщила Ирина К.: «И 600 руб. было дорого. Возле Воронцовского дворца есть огромный парк с озером и лебедями. Он бесплатный, а если хотите зайти на территорию дворца, то можно заплатить чисто символическую сумму и получить эстетическое удовольствие». Фома СЛУХАЧЁВ

Фото архив КТ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года Еще статьи: Говорят, что... не по карману фото в парках Посткарантинное лето Говорят что... за просмотр красот теперь требуют плату Говорят, что... разрушается одна из старейших достопримечательностей Скандал во дворце?