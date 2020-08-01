Криминальная неделя полуострова

В Симферополе – воры-гастролеры, в Севастополе – убийцы и грабители, в Ялте – курортные мошенники

Симферополь в криминальной жизни Крыма всегда занимал особое положение. Все-таки это самый крупный город республики, к тому же транспортный узел, поэтому здесь совершается больше всего преступлений, причем зачастую приезжими, но и раскрывается также больше всего уголовных деяний...

Дела столичные

На днях в Симферополе правоохранители задержали двух квартирных воров-гастролеров. А всё началось с того, что в дежурную часть полиции обратились горожанка с улицы Дыбенко, а потом мужчина с Енисейской. Заявители сообщили, что неизвестные путем повреждения окон проникли в их домо­владения. У девушки похитили три вида компьютерной техники на общую сумму 18 тыс. руб., а у мужчины унесли ноутбук, лежавший у окна. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнего ранее судимого жителя одного из сел Сакского района по подозрению в краже техники у девушки. А за кражу ноутбука оперативники взяли также ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 37-летнего жителя Симферопольского района.

Еще два гастролера из Сакского района, оба 1982 «года выпуска», были пойманы за попытку угнать автомобиль. Задержанные в свое оправдание рассказали интересную легенду. Им якобы куда-то нужно было отвезти газовый баллон, но он оказался настолько тяжелым, что наши герои решили взять «напрокат» автомобиль. А тут они увидели припаркованные возле дома «Жигули», вскрыли машину, попытались завести, однако в этот момент вышел хозяин авто. Преступники, испугавшись, сбежали, случайно прихватив из бардачка планшет. Однако чуть позже они были задержаны стражами закона.

В уникальную историю угодила 40-летняя жительница Симферополя. В одном из питейных заведений города, где она частенько коротала время, познакомилась с приятным молодым человеком. Она его здесь и раньше видела, поэтому молодой человек у женщины не вызвал подозрений. Да к тому же, если остограммиться, а потом повторить эту процедуру не единожды, душа, как говорится, нараспашку. Поэтому дама пригласила нового знакомого к себе в гости. А по пути она сняла со своей карты крупную сумму денег и сразу же вместе с новым знакомым часть потратила на золотые сережки и две цепочки с кулоном. После этого пара отправилась на квартиру заявительницы для дальнейшего времяпрепровождения. Новый приятель после совместных возлияний дождался, когда женщина заснет, снял с нее новые золотые украшения, похитил 130 тысяч рублей, оставшиеся от покупок, и скрылся с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый, но привлекавшийся к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах, 38-летний житель одного из сел Белогорского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Севастопольские хроники

В городе-герое правоохранители раскрыли убийство, совершенное 9 августа. Тогда на остановке общественного транспорта сотрудники полиции обнаружили мужчину с многочисленными ножевыми ранениями. Прибывшей бригаде медиков не удалось спасти пострадавшего, и он скончался. Полицейские установили личность потерпевшего. Им оказался 33-летний местный житель. Как оказалось, погибший ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, злоупотреблял алкоголем и вёл асоциальный образ жизни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также был установлен и задержан убийца – 42-летний местный житель. По его словам, на остановке к нему подошел человек и грубо потребовал закурить. Задержанный ответил отказом. Между мужчинами вспыхнула ссора, тогда подозреваемый достал нож и просто зарезал оппонента. После чего скрылся.

Ночная прогулка в городском парке обошлась 21-летнему жителю Севастополя в 19 тысяч рублей. Парень был в изрядном подпитии, поэтому быстро привлек внимание двух неизвестных. Те изрядно попинали севастопольца и отобрали у него кошелёк с банковскими картами и наличностью, а затем скрылись. Потерпевший, когда пришел в себя, сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники уголовного розыска довольно оперативно поймали подозреваемых в грабеже. Злоумышленниками оказались 26-летний житель Симферополя и его 16-летний приятель. Они приехали в Севастополь погулять, а когда во время ночной прогулки им встретился пьяный местный житель, решили воспользоваться его беспомощным состоянием. Подозреваемые рассказали, что после совершения преступления они вернулись в крымскую столицу, где потратили похищенные деньги, а банковские карты выбросили.

По городам и весям

В селе Ишунь Красноперекопского района чуть было не стал жертвой своего сына-дебошира 75-летний пенсионер. По словам потерпевшего, изрядно выпивший наследник сначала избивал его кулаками и ногами, а затем начал душить. Когда пожилой мужчина сумел вырваться и спрятаться в доме, его сын взял в руки металлическую трубу и, выкрикивая угрозы, обещал расправиться с отцом. Пенсионер вызвал полицию. Приехавший участковый одним своим видом так напугал дебошира, что тот пытался сбежать с места происшествия, но не смог перелезть через забор и был настигнут «Анискиным». Теперь ему придется ответить по всей строгости закона.

В Ялте задержан мошенник, который «сдавал» жилье приезжим с материка туристам. Но для начала проходимец размещал в Интернете объявление с описанием, какие шикарные он может предложить отдыхающим апартаменты, причем по сходной цене. Так, к примеру, когда с ним созвонилась супружеская чета из Москвы, он даже прислал копии своих «документов» на жилье, ну и попросил предоплату. Москвичи перевели деньги, но вот когда они вскоре приехали в Ялту, ни дома арендованного, ни домовладельца так и не нашли – он вместе с апартаментами исчез. Переночевав под открытым небом, обманутые люди пошли в полицию. Москвичи, как потом выяснилось, оказались не единственными «клиентами» ушлого ялтинца. Сейчас злоумышленник готовится ответить по статье 159 УК РФ – мошенничество, а это три года лишения свободы.

47-летний ранее судимый безработный житель Нижнегорского района попался на случайности. Как-то проходя мимо детской площадки, он увидел на скамеечке сумку. Поскольку рядом никого не было, безработный заглянул внутрь, обнаружил два мобильных телефона, прикарманил их и исчез. Похищенное пытался продать случайному прохожему, сказав, что нашел мобильники на улице. Правда, когда покупатель взглянул на телефоны, он увидел там фото юной хозяюшки – дочки своих знакомых. В результате телефоны вернулись к девочке, а вор – в места не столь отдаленные.