Так свой он или чужой?

Смещение Гануса будет, скорее всего, воспринято ВАДА как крайне нежелательное действие

Любители спорта не забыли скандал, грянувший после Олимпийских игр в Сочи-2014, когда ВАДА потребовала от Минспорта России лишить работы заведующего московской Антидопинговой лабораторией за применение и сокрытия допинга. Увы, наше руководство сразу же «взяло под козырёк» и срочно уволило Григория Родченкова. А те же американцы тут же помогли завлабу перебраться за океан и стать их главным свидетелем «тех ужасных допинговых комбинаций, которые на протяжении многих лет творились в стенах лаборатории, принося незаслуженные награды российским мастерам спорта», как излагали все версии, исходящие от предателя, зарубежные средства массовой информации.

Нужен честный человек

Увы, после такого прокола, отбросившего наш спорт в своих достижениях и развитии на много лет назад, начался серьёзный поиск человека, который был бы неуязвим во многих аспектах, честный и принципиальный, чтобы он смог возглавить и навести порядок в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Вот тогда-то спортивная общественность страны и услышало имя менеджера-спасателя крупных проектов, уроженца Украины Юрия Александровича Гануса. В свои шестьдесят с небольшим лет он успел окончить Высшее инженерно-морское училище имени С.О. Макарова, Санкт-Петербургский университет, Международный банковский институт, Юридический институт МВД, институт подготовки профессиональных корпоративных директоров. В его рабочих активах значилось спасение ряда крупных проектов, и он с жаром принялся наводить порядок в привыкшей к вольности российской антидопинговой среде. Наводить порядок, зачастуя не учитывая менталитет, свойственный нашим людям, в том числе и тем, кто десятки лет трудился в российском спорте. Одним словом, пёр, как танк, сразу же заимев массу недоброжелателей. Но сразу пришёлся по нраву нашим «зарубежным партнёрам», поддерживая все их начинания, которые часто только вредили российскому спорту. Но главное, с чем категорически не могло согласиться руководство нашего олимпийского и паралимпийского спорта, так это с тем, что россияне должны каяться за все ошибки, прежде всего, по отношению к допингу, который процветал не только в нашей стране, но и во многих иных странах с 2011 по 2015 годы. И это в стране, где за последние годы было сделано немало, чтобы сбросить этот груз с плеч спортивного движения. Но ВАДА продолжает давить на российский спорт, и у большинства наших спортивных руководителей, тренеров, спортсменов сложилось мнение, что РУСАДА должна воевать с ВАДА, а не со своими! Особенно отношение к господину Ганусу поменялось после того, когда руководство нашего спорта посчитало, что предложение «вадовцев» на четыре года забанить россиян за ошибки многолетней давности (кстати, за них наши парни и девушки уже понесли наказания) несправедливо, и открыли судебные претензии к ВАДА в Международном спортивном суде в Лозанне. Ганус, согласно своей должности, тоже подписал этот документ. Но затем официально сообщил в Канаду, где базируется Всемирная антидопинговая ассоциация, что лично не согласен с решениями российской стороны.

Разорвавшаяся «бомба»

И вдруг РУСАДА со своим президентом стала объектом внимания малоизвестного в стране онлайн-канала «Постправда», который обвинил Юрия Гануса в различных делах и делишках, которые опустошили государственную казну на миллионы рублей, осевших в карманах самого президента и его ближайшего окружения. И хотя этот материал, скорее всего, можно было характеризовать как «слив» или «вброс», но сообщение привлекло к себе пристальное внимание, прежде всего, учредителей антидопинговой ассоциации, Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, решивших за свой счёт провести аудиторскую проверку РУСАДА. Она получила название: «О результатах исследований эффективности функционирования системы внутреннего контроля в отношении бизнес-процессов, реализации продукции, товаров, работ и услуг, вознаграждения сотрудников».

И хотя Ганус заявил, что он не боится любого аудита, но работники ООО «Фин Экспертиза», тщательно изучив все документы, по каждой финансовой позиции обнаружили массу финансовых нарушений. Затем итоги аудита были опубликованы на сайте ОКР.

После опубликования аудиторского отчёта по результатам проверки финансовой деятельности РУСАДА его глава в глазах общественности предстал ещё не коррупционером и расхитителем, неоднократно превышавшим свои полномочия, но весьма «мутным» начальником. Сегодня, в день выхода нашего еженедельника в свет, совет учредителей будет решать судьбу Гануса, разумеется, если он не уйдёт в отставку по собственному желанию. Но Юрий Александрович, ощущая мощную поддержку со стороны ВАДА, не собирается покидать свой пост, считая, что против него восстали те силы, которые на каждом шагу твердят о борьбе с допингом, а на самом деле ничего не делают, чтобы прибить эту заразу в российском спорте.

Смещение Гануса, какими бы причинами оно ни было вызвано и как бы ни было проведено в жизнь, не порадует головную международную организацию и будет, скорее всего, воспринято ВАДА как крайне нежелательное действие. А ведь в ноябре должен состояться суд в Лозанне между РУСАДА и ВАДА. Ну, и если в нём арбитры отдадут предпочтение «вадавцам», то российские спортсмены не смогут выступить на ближайших летних и зимних Олимпийских играх в Токио-2021 и Пекине-2022, даже в нейтральном статусе.