Поводы для «радости»

Украинские СМИ рассказали о водных проблемах полуострова и раскручивают военную тематику

На этой неделе украинские сайты и издания, обращавшие внимание на крымскую новостную повестку, сообщали о ситуации с подачей воды, о гипотетической помощи полуострову «в случае гуманитарной катастрофы», о военном факторе Крыма в средиземноморском регионе и о наполеоновских планах бывшего и.о. президента Украины.

Захлебнулись от восторга

Многие украинские СМИ в эти дни буквально захлебываются от восторга, сообщая о том, что «Россия не справилась с главной проблемой Крыма», подразумевая признанный, с 24 августа, крымскими властями водный дефицит на полуострове. При этом, как, к примеру, издание «Диалог», приурочивают это к своему государственному празднику, дескать, в Крыму «ситуация резко изменится в День независимости Украины». В остальном же информация, публикуемая по этому поводу по ту сторону Перекопа, ничем не отличается от официальных сводок крымских властей, со ссылкой на руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова: с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районе воду начнут подавать по графику и ограничение подачи воды планируют провести в три этапа: с 24 августа отключат горячую воду и уменьшат объемы подачи холодной, с 31 августа – вся крымская столица будет получать воду по часам, а с 7 сентября вместо 4 часов подачи воды оставят 3 или 2 часа. «На крайнюю меру пришлось идти только потому, что местные водохранилища почти пусты», – резюмирует украинский сайт.

В поисках последствий

Украинский информационный ресурс, со ссылкой на МИД Украины, сообщает о «ключевой угрозе Черноморскому региону». «Милитаризация аннексированного Крыма Россией является ключевой угрозой для региона Черного моря. Россия преследует исключительно военные цели», – приводятся в заметке на сайте слова первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. «Всё, что тестируется и тренируется в Крыму, далее перебрасывается, в соответствии с географией, в том числе в регион Средиземноморья», – сообщается на сайте со ссылкой на Джапарову, которая также поясняет, что «украинская сторона на переговорах с партнерами постоянно говорит о необходимости создания площадки для активного и оперативного отслеживания действий России на территории Крыма и в Черном море». «И для нас важно иметь платформу, где все эти последствия, гибридные, классические и традиционные военные, происходят», – заявила Джапарова.

Возможность без возможности

Украина готова возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Об этом заявил первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук. «Если какая-то гуманитарная катастрофа произойдет, связанная с водой, то людям можем дать воду», – сообщает украинский сайт со ссылкой на заявление Кравчука. О том, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове, ранее, в августе этого года, заявлял и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, во-первых, во всех этих заявлениях есть множество оговорок, во-вторых, непонятны механизмы гипотетической подачи воды на территорию Крыма с Украины, учитывая аварийность Северо-Крымского канала, в-третьих, подобные заявления каждый раз неминуемо наталкиваются на столь жесткий отпор антироссийски настроенных украинских политиков, что говорить о каких-то практических шагах просто странно.

Грозный популизм

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который в 2014 году был и.о. президента этой страны (на данный момент он возглавляет штаб партии «Европейская солидарность», лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко), отреагировал на заявление нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Украине должны давать показания те, «кто без боя подарил часть Украины». Также украинский сайт приводит мнение Турчинова о том, что «именно сейчас президент имеет возможность осуществить наступление на Крым». «У господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что «договорняк» с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли», – заявил Турчинов.