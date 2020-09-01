Сроки сорваны

Сразу три школы на ЮБК не смогут принять учеников

На прошедшем несколько дней назад совещании по вопросам строительной отрасли в Крыму председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк акцентировал внимание на отсутствии должного контроля за некоторыми важнейшими социальными объектами со стороны глав администраций муниципалитетов и профильных министерств. Оказалось, что многие объекты не имеют графика производственных работ, на некоторых сорваны сроки их сдачи в эксплуатацию. Детали выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Не было контроля

В Большой Ялте к предстоящему учебному году не успели вовремя отремонтировать три школы: в Краснокаменке, Симеизе и Гаспре. А ведь первое сентября уже не за горами, мягко говоря. Что же произошло? Как выяснилось, подрядчик сорвал сроки капитального ремонта и теперь начинать учебный год школьникам придется в других учебных заведениях. Согласно контракту старые школы должны были сдать в эксплуатацию еще в середине августа. Сейчас же готовность объектов составляет в среднем 55%. Это связано с тем, что контроля за подрядчиком не было ни со стороны администрации города, ни со стороны Министерства образования Крыма, как главного распорядителя бюджетных денег.

Юрий Гоцанюк, председатель Совета министров РК:

«На объекте нет строительного контроля. То есть строительный контроль совсем не осуществляется. Недостаточно контроля со стороны администрации города Ялты и, конечно, недостаточно контроля со стороны Министерства образования. Я попрошу предоставить мне планы по завершению строительных работ на этих трех участках».

Председатель крымского Совмина поручил главе администрации Ялты включиться в работу и потребовать скорейшего выполнения контракта.

«Максимально влево»

Ранее, несколько недель назад, сообщалось, что Министерство строительства и архитектуры Крыма должно было включить все объекты капитального ремонта, в числе которых и вышеупомянутые южнобережные школы, в программу «Диалог ФЦП» для контроля за ходом работ. Но, как теперь понятно, этого не произошло… А ведь кроме общеобразовательных учреждений в сложном положении и без контроля за строителями, по всей видимости, остаются и некоторые учреждения здравоохранения.

Евгений Кабанов, зампредседателя Совета министров РК:

«До конца текущей недели – срок для того, чтобы внесли в «Диалог ФЦП» контроль данного мероприятия, Минстрой РК должен увидеть графики, и эти графики должны быть согласованы с Минстроем, чтобы они методично помогли нашим заказчикам, врачам, учителям составить правильно график выполнения работ, чтобы не было задвоения сроков. Сдвинуть сроки максимально влево, то есть сократить».

Кстати, как можно убедиться на практике, еженедельно программа «Диалог ФЦП» в автоматическом режиме выдает информацию о срыве графика строительных работ по тем или иным объектам. И тогда уже каждый исполнитель или заказчик докладывает главе Крыма, почему это отставание допущено и какие меры предприняты для решения этих проблем. Но, по сути, социального комфорта крымчанам это никак не добавляет.