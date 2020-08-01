→ Байки, сонеты Первые ласточки Грянувший водный дефицит на полуострове станет отличным способом заработка для разного рода предпринимателей. Как говорится, кому война, а кому… И первые случаи наживы на воде уже появились. В частности, на этой неделе завышение стоимости бутилированной воды зафиксировали в одном из магазинов Симферополя. «В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило обращение о том, что на улице Воровского в торговом объекте были завышены цены на бутилированную воду. Поэтому я обратила внимание руководителя управления торговли на этот факт. Мы будем мониторить цены», – сообщила глава администрации города Елена Проценко. Глава администрации крымской столицы добавила, что власти будут рекомендовать торговым сетям и магазинам не повышать цену на воду. «Вся эта работа будет носить рекомендательный характер, потому что в предпринимательскую деятельность мы не имеем права вмешиваться, – уточнила Проценко. – Мы будем рекомендовать очень настоятельно не повышать цены». Ну а как бизнесмены отреагируют на данные рекомендации? Думаем, ответ понятен... Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года Еще статьи: Сушите вёсла Половина улиц без асфальта... Жаркая пора Вперёд, к высокой культуре! Прецедент по-симферопольски Просмотров: 143 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 17:13