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Первые ласточки

Грянувший водный дефицит на полуострове станет отличным способом заработка для разного рода предпринимателей. Как говорится, кому война, а кому… И первые случаи наживы на воде уже появились. В частности, на этой неделе завышение стоимости бутилированной воды зафиксировали в одном из магазинов Симферополя. «В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило обращение о том, что на улице Воровского в торговом объекте были завышены цены на бутилированную воду. Поэтому я обратила внимание руководителя управления торговли на этот факт. Мы будем мониторить цены», – сообщила глава администрации города Елена Проценко. Глава администрации крымской столицы добавила, что власти будут рекомендовать торговым сетям и магазинам не повышать цену на воду. «Вся эта работа будет носить рекомендательный характер, потому что в предпринимательскую деятельность мы не имеем права вмешиваться, – уточнила Проценко. – Мы будем рекомендовать очень настоятельно не повышать цены». Ну а как бизнесмены отреагируют на данные рекомендации? Думаем, ответ понятен...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года

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Просмотров: 143 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 17:13

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