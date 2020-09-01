Из бездны веков

Загадки и технологии курганов Причерноморья

Из глубины веков до нас дошли сооружения, которые при всей своей кажущейся простоте не так уж и просты. Речь идёт о курганах, прежде в великом множестве сооружавшихся на территории современного Крыма. Можно ли их считать просто «кучами земли», насыпанными над могилами каких-то значимых в прошлом людей?..

Попробуем разобраться

Курганы, сохранившиеся с глубокой древности, характерны, конечно, прежде всего для регионов, находящихся севернее и восточнее территории полуострова, но и в Крыму их немало. Откуда и почему появилась традиция их сооружения? Попробуем разобраться.

Прежде курганов было сооружено великое множество. Только в одном Крыму их сегодня несколько сотен, а в позапрошлом веке количество исчислялось тысячами. Можно представить, что еще несколько столетий назад их могло быть гораздо больше. Просто какое-то «нашествие курганов»!

И, конечно, территория их распространения не ограничивается регионом, соседствующим с Черным морем, это культура, прослеживающаяся, как минимум, на территории Евразии — вот насколько широк был ореол! И временем их появления считают эпоху бронзы — с конца четвертого тысячелетия до нашей эры. Правда, и прежде, еще в эпоху неолита, исследователи фиксируют появление подобных сооружений, но они совершенно незначительны — просто маленькие холмики над поверхностью земли. Ни в какое сравнение не идут…

Версии и варианты

Традиция постройки курганов, по мнению ученых, связана с особой культурой захоронений. То есть — это внушительные надмогильные насыпи.

Обычно под курганами, в самом начале появления этой традиции, находилось одно захоронение. Для этого делали грунтовые ямы, куда помещали покойника — по этому признаку носителей данной культуры относят к представителям ямной культуры, наиболее древней культуры эпохи бронзы, известной, в частности, в Крыму.

Но курганные постройки, кроме того, что были совершенно различны по размерам, были и далеко не однотипны. К примеру, кроме ямных захоронений, ученые выделяют период так называемой катакомбной культуры: ее расцвет приходится на первую четверть второго тысячелетия до нашей эры. И такая катакомбная культура также охватывала огромные пространства. Особенностью же было то, что покойников хоронили не просто в ямах, а это были колодцы с боковым подбоем, куда укладывалось тело и закрывалось или каменной плитой, или деревянным закладом. А сверху уже насыпался собственно курган. Иногда для погребения использовали и каменные ящики из порой весьма тщательно обработанной породы, искусно расписанные охрой.

Но откуда появилась эта традиция? Тем более что, как показывают исследования, она появляется как будто вдруг? Есть точка зрения, гласящая, что появление курганной культуры связано с изменившимся мировоззрением, с воздействием особой религии. Той, где особое место отдано поклонению Солнцу. И круг основания кургана в этом случае должен символизировать это небесное светило...

Но есть и другая версия. Дело в том, что изменился образ жизни людей. Они в тот период стали существенно больше перемещаться и попадали на неведомые прежде территории, где открывали для себя много нового. В том числе, как можно судить, и в области заимствования традиций. И возведение величественных, огромных курганов было повторением того, с чем столкнулись древние мигранты в новом для них мире — проще говоря, они старались повторить архитектурные сооружения, увиденные, к примеру, в долине Нила.

Египетский «след»?

А, может быть, заимствования брались не только из Египта, но и из более северных местностей? Ведь не стоит отбрасывать предположение, что некие прототипы, находившиеся в Причерноморском регионе, или даже в Крыму, просто до нас не дошли, поэтому и не с чем сравнивать, нет, как говорится, доказательной базы.

Ведь, скажем, на Керченском полуострове были обнаружены следы курганных сооружений, покрытых снаружи каменными панцирями, причем с использованием полигональной кладки — сложнейшего и очень древнего архитектурного приема. Уникальные постройки, от первоначального внешнего вида которых, к сожалению, остались лишь незначительные фрагменты (оригинальные сооружения были обезображены в основном местными жителями, уже в гораздо более позднее время растаскивавшими облицовку для своих строительных нужд). И не являлись ли именно они — исходными «прототипами» для всей последующей «курганной серии»? Причем стоит учитывать, что в ряде курганов не было найдено захоронений,з и это наводит на мысль об альтернативной функции сооружений. В том числе и на версию об их вторичном использовании.