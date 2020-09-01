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Самая неженская профессия

По каким причинам женщин исключали из актерской профессии?

Сегодня от обывателей зачастую можно услышать, что, дескать, актерствовать – не мужское дело. Наши предки считали с точностью до наоборот.

Культура от слова «культ»

Историки утверждают: актеры были всегда. Даже если сами себя таковыми не считали. Мол, еще в доисторические времена, когда и понятия «искусство» как такового не существовало, исполнение магических обрядов и ритуалов требовало от так называемых служителей культа харизматичного и убедительного выступления на публике. Шаманы, жрецы, заклинатели проникались важностью своей миссии, выучивали роль назубок и несли в массы определенную культуру. Таковы были законы доисторического шоу-бизнеса, породившие неоспоримую в то время аксиому: идеологическую и культурную составляющую в умы простых смертных закладывают мужчины. Кстати, в сознании современных женщин остались отголоски этого своеобразного анахронизма – по сей день многие из милых дам уверены, что социализацией детей должны заниматься представители сильного пола.

На подхвате

В Древней Греции искусство людям со сцены несли опять-таки мужчины. По выражению ученых, такое положение вещей имело место быть «с учетом религиозных, мифологических и эпических представлений общества». И только в позднеримскую эпоху на театральные подмостки наконец взошли женщины. Правда, поначалу, они выступали только в «низких жанрах», в качестве танцовщиц и акробаток.

Положение женщин-актрис изменилось во времена возникновения в средневековой Италии профессионального театра (comedia dell’arte). В лучшую ли сторону? Судите сами. Несмотря на то, что мужских персонажей, как правило, было больше и даже роли кормилиц, субреток, старух предоставлялись актёрам-мужчинам, женщины все-таки получили возможность воплощать молодых героинь и любовниц. Они стали своеобразной приманкой для богатых меценатов-мужчин, отдающих явное предпочтение слабому полу.

Профессиональный рост

Все в «самой мужской профессии» стало с ног на голову в Испании 16-го века. Темпераментные испанцы не зря прославились как женолюбы. Среди множества театральных организаций Испании женщины блистали в самых лучших. Речь идет об объединениях высшего типа (например, «TheFarandula», «Compania»), где роли играли исключительно женщины. В группах среднего уровня состояли женщины или мальчики. А вот в группах нижнего уровня женские роли исполняли мужчины.

В 17 веке женщины прижились на сценах Англии и Франции. А в 18 веке в Англии помимо актёрской деятельности слабый пол узурпировал и позицию драматургов.

Моя собственность, моя прелесть

Имена актрис XVIII и XIX веков, как правило, упоминаются в неразрывной сцепке с именем режиссёра или драматурга. Например, сначала подается информация, что «самой выдающейся актрисой театра Питоева была его жена Людмила Питоева», и лишь после этого упоминается её образование, полученное сначала в России, а затем во Франции. Литературные источники подают сведения о профессиональной деятельности актрис, неизменно сопровождая текст эпитетами в сторону внешности и/или историей личных отношений с режиссёром (драматургом). Историки театра особо отмечают «обязательную маркированность» женщин-актрис. Мол, в то время в актерской профессии женщина непременно должна была идти «прицепом» - к мужу-владельцу театра, мужу-драматургу, любовнику-режиссеру, любовнику-меценату и т. д.

С. С. Мокульский даже приводит ряд фамилий для подтверждения верности подобного умозаключения. Он, в частности, пишет: «известные актрисы того времени — Нелль Гвин, Молль Девис, Барри, Брейсгёрдел, Олдфилд и другие — славились не столько своей игрой, сколько женскими прелестями, и их положение в театре определялось высоким положением их покровителей».

Страна Наоборотия

В рассказе об истории актерской профессии нельзя умолчать о весьма интересных причинах исключения женщин в японском театре. В Японии, если сравнивать, предположим, с Европой, все произошло с точностью наоборот. Так, искусство Кабуки было начато знаменитой и успешной в то время (начало XVII века) танцовщицей О-Куни, за выступлениями которой закрепилось соответствующее название, означающее «странный», «диковинный». Впоследствии она основала женскую труппу, которая вскоре была расформирована из-за моральных предубеждений, а актрисы заменены миловидными юношами, что вызвало «расцвет гомосексуальности». В 1653 году юношам также было запрещено играть на сцене. В это время было положено начало традиции оннагата, т.е. исполнению женских ролей зрелыми актёрами-мужчинами.

Киношный Кабуки

Существует множество примеров когда и сегодня, в эпоху, казалось бы, полного равноправия полов, женские роли играют мужчины. Причем даже на больших экранах созданные ими образы выглядят весьма убедительно. Стоит вспомнить милую толстушку в исполнении Джона Траволты из голливудского мюзикла «Лак для волос» или не менее яркого Олега Табакова, сыгравшего мисс Эндрю в любимом всеми российскими детьми «Мэри Поппинс, до свиданья». Женские наряды на экране примеряли почти все более-менее значимые звезды-мужчины: Чарли Чаплин в «Беспокойном дне» и Александр Калягин в «Здравствуйте, я ваша тетя!»; дуэт Тони Кёртис - Джек Леммон из «В джазе только девушки» и трио Савелий Крамаров - Евгений Леонов - Георгий Вицин из «Джентльменов удачи»; Робин Уильямс в «Миссис Даутфайр» и Георгий Милляр в русских сказках. Евгений Миронов, Арнольд Шварценеггер, Василий Ливанов, Роберт Дауни-младший, Дмитрий Харатьян, Джаред Лето… Перечислять можно бесконечно.

Евгения ПРИЙМАК
Фото архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 592 от 28 августа 2020 года

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Просмотров: 174 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 13:04

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