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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами

Крымчанка Оксана К. возмущена порядком при прохождении медицинского осмотра жителями Красногвардейского района: «Спешу поделиться своими приключениями в п. Красногвардейское при прохождении со своим младшим ребёнком медосмотра для поступления в детсад в пгт. Октябрьское. Мало того что половины врачей у нас в Октябрьском просто нет. Это полбеды. Необходимо ехать в район. Чтобы попасть на приём, надо взять талон. Это тоже понятно. Но очередь надо занять в пять-шесть утра, чтобы к восьми успеть на раздачу талонов. Талоны заканчиваются уже в 8:30. То есть если ты не успел занять очередь за два-три часа до начала выдачи талонов, ты напрасно приехал из любой точки Красногвардейского района. Многие специалисты принимают всего два часа – с 13:00 до 15:00. У окулиста (офтальмолога) вообще цирк. Приём начался в 13:00 по талонам, как и положено, а закончился в 13:45 при положенном приёме до 15:00. Закончились пациенты с талонами (их всего 20) и закончился приём! Я зашла сразу после «талонщиков», так меня медсестра просто проигнорировала и вышла, сказав, что приём (в 13:45 !) окончен. У меня есть видео этого кабинета сразу после выхода медсестры, есть свидетели этого инцидента. Куда обращаться? Что делать людям при таком, с позволения сказать, обслуживании? Как проходить с детьми профосмотр в детсад и в школу?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года

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Просмотров: 264 |   Комментарии (1) Дата публикации: 19-12-2016

:: Комментарий #1 написал: Вася   |   20 декабря 2016 19:25   |  



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Если нужно срочно - то рецепт тот же, что и на материке: в частную клинику. Если нет - немного терпения: врачей везде нехватает.

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