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Говорят, что... в больнице странный ремонт
В редакцию обратилась одна из сотрудниц Республиканской детской клинической больницы, что в Симферополе, Валентина М. Сообщает: «Три года назад в нашей больнице меняли окна. Поставили новые хорошие стеклопакеты. Но каково же было наше удивление, когда сейчас снова начали в больнице менять окна! Те же самые! Ещё вполне хорошие стеклопакеты выдирают и ставят новые. Зачем?! Тем более что в больнице есть действительно проблемные участки и помещения, которые нужно ремонтировать, где нужно менять старые окна...»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года
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