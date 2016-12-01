В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в больнице странный ремонт В редакцию обратилась одна из сотрудниц Республиканской детской клинической больницы, что в Симферополе, Валентина М. Сообщает: «Три года назад в нашей больнице меняли окна. Поставили новые хорошие стеклопакеты. Но каково же было наше удивление, когда сейчас снова начали в больнице менять окна! Те же самые! Ещё вполне хорошие стеклопакеты выдирают и ставят новые. Зачем?! Тем более что в больнице есть действительно проблемные участки и помещения, которые нужно ремонтировать, где нужно менять старые окна...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года Еще статьи: Больничная отрава Детскую инфекционку возглавит паталогоанатом Говорят, что... больницу ремонтируют за счёт персонала Говорят, что... в детской инфекционке подавили бунт Куда пропал аппарат УЗИ?