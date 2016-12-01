В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на ярмарках дороже, чем в магазинах Говорят, что в крымской столице умудрились превратить ярмарки в места, где цены на продукты можно бесконтрольно завышать. Народ посмотрел-посчитал и пришёл к выводу, что некоторая мясная продукция и различная бакалея на нынешних ярмарках обходится примерно на 20% дороже, чем в магазинах. Так, цена на варёную колбасу от белорусского производителя около 500 рублей за килограмм, а в розничной торговле аналогичный продукт можно приобрести по 400 рублей. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года Еще статьи: Ценовой предел Говорят, что... на медовых ярмарках продают фальшивки Нам продают просроченные продукты Говорят, что... народ обманывают на ценниках По нашему хотению?