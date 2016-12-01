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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на ярмарках дороже, чем в магазинах

Говорят, что в крымской столице умудрились превратить ярмарки в места, где цены на продукты можно бесконтрольно завышать. Народ посмотрел-посчитал и пришёл к выводу, что некоторая мясная продукция и различная бакалея на нынешних ярмарках обходится примерно на 20% дороже, чем в магазинах. Так, цена на варёную колбасу от белорусского производителя около 500 рублей за килограмм, а в розничной торговле аналогичный продукт можно приобрести по 400 рублей.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года

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Просмотров: 447 |   Комментарии (2) Дата публикации: Вчера, 18:54

:: Комментарий #1 написал: Павел-Крым   |   Вчера, 20:26   |  



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И не только в Симферополе, но и в других городах Крыма ситуация такая же. 

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:: Комментарий #2 написал: Ирина   |   Сегодня, 00:45   |  



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Ну, если дурачье ведется на обман и покупает...
Это рынок: за сколько покупают, за столько и продают. 

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