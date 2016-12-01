Древние гиганты: не заговор, а мистификация

Разоблачение историй о великанах и скандальных фотографий в мировой прессе

Во всём мире, в том числе и в Крыму, люди, называющие себя исследователями, постоянно заявляют о найденных скелетах людей-гигантов. Периодически в прессе всплывают и фотографии великанов. Подобные прецеденты якобы происходят во всех уголках нашей планеты, однако создаётся устойчивое мнение, что эти находки скрывают археологи, а кости и черепа хранятся в хранилищах музеев, куда не пускают простых посетителей и журналистов. Может ли это быть правдой?

Фотошоп в помощь

Последнюю вспышку массового интереса к великанам вызвала публикация в авторитетном индийском издании Hindu Voice в 2007 году, когда были напечатаны фотографии со скелетом великана ростом 18 метров. Раскопки якобы проводились в Индии с участием национального географического общества. Но вместо научного прорыва последовал громкий скандал: фотографии признали подделкой. Оказалось, что они принадлежат человеку, занявшему третье место в конкурсе графического дизайна «Археологические аномалии» в 2002 году, и были смонтированы при помощи фотошопа. Тем не менее до сих пор многие СМИ продолжают использовать их как иллюстрации к статьям о находках древних гигантов, оригинальных снимков которых издания не демонстрируют. Может, потому, что их попросту не существует?

Кардиффский великан

Первый общеизвестный случай мистификации, связанной с останками великанов, произошёл в 1868 году, когда американский археолог Джордж привёз из Чикаго в Кардифф, штат Нью-Йорк, вырезанного из гипса трёхметрового великана. Гигант правой рукой сжимал живот, и создавалось впечатление, что он в момент смерти сильно страдал от боли. Благодаря стараниям Халла великан был как настоящий: на пальцах были заметны ногти, на коже — поры, детально проработаны были половые органы. И вот 15 октября 1869 года захоронение было «случайно» обнаружено рабочими. Ни у кого не возникло сомнения в том, что это окаменевший великан. Знаменитый тогда импресарио П. Барнум предложил 50 тысяч долларов за находку, однако получил отказ. Недолго думая он создал собственного гиганта, заявив, что сумел-таки совершить покупку. Завязался длительный судебный процесс, каждая из сторон заявляла, что великан оппонента — фальшивка. В результате Халл вынужден был признать, что Кардиффский великан — всего лишь мистификация. Тем не менее ныне при рассказе о существовании в прошлом великанов многие ссылаются на находку в Кардиффе — мол, был же прецедент! Совершенно упуская момент разоблачения...

Как делаются передачи

О том, как крупные телеканалы создают истории на ровном месте, записывая комментарии различных «исследователей» и иллюстрируя свои материалы постановочным видео, можно судить по одному из сюжетов, сделанных в программе «Тайны мира с Анной Чапман», вышедшем на канале «Рен-ТВ». В нем говорилось о том, что в Крыму обнаружили гигантские человекообразные скелеты. Якобы было найдено два скелета длиной около трёх метров. Об этом рассказал некий Олег Мельник, которого представили как исследователя аномальных явлений. Однако ни самих скелетов, ни их фотографий зрителю показано не было. Также с журналистами, готовившими этот фильм, крымские дайверы поделились информацией о том, что нашли недалеко от села Штормового Сакского района под водой мегалитические сооружения, подкрепив её видеоматериалами. Но создатели фильма зачем-то добавили в программе, что крымские дайверы рядом с мегалитами нашли под водой и берцовую кость огромного размера, что не соответствовало действительности. По всей видимости, мегалиты показались сценаристу или режиссёру довольно скучными, и они решили добавить изюминки...

Ни единой косточки

Самое главное подтверждение того, что находки останков великанов, сделанные на сегодняшний день, являются либо вымыслом, либо мистификацией, — это их отсутствие в музеях мира. Энтузиасты во главе с историком Майклом Бейджентом, автором нашумевшей книги «Запретная археология», обвиняют в этом представителей традиционной науки. Мол, специально попрятали уникальные находки! Но почему же тогда не попрятали вытянутые черепа, которые намекают на их отношение к другой расе людей, а может, даже инопланетян? Их спокойно можно увидеть в музеях, хотя они тоже весьма противоречат традиционным историческим догмам. В Крыму вытянутые черепа можно свободно увидеть в керченском музее древностей и в музее анатомии человека в Симферополе. Однако, не имея ни единой косточки реально крупного великана (скелеты двухметровых людей не в счёт), в отличие от многочисленных останков тех же динозавров, людей продолжают дурачить историями о «сенсационных находках»...