Молодые строители против старых «рейдеров»

Жильцы севастопольской пятиэтажки 20-й год держат оборону своих квартир

На этой неделе привыкшие ко всему жильцы дома на улице Молодых Строителей осознали, что видели ещё не всё. Около семи утра по подъездам рассредоточились автоматчики в касках и бронежилетах, а во дворе стали готовить спецтехнику для выламывания дверей строители. Кто и на каком основании собрался выбрасывать на улицу 80 человек из своих квартир, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Психологическая атака

Самое интересное, что накануне описываемых событий прокуратура наложила арест на любые действия, связанные с квартирами в спорном доме. Но несмотря на это к дому пришли, помимо судебных приставов, сотрудники полиции в полной боевой экипировке, МЧС, бригада каких-то рабочих со специфическим инструментом.

Всё это выглядело весьма впечатляюще. А ещё под окнами сосредоточились будущие «жильцы» — крепкие молодые люди, скрывающие лица, но с яркими опознавательными стикерами на одежде. И все со стандартным набором вещей: спортивная сумка, каремат и бутыль с водой. Будто не новоселье справлять собрались, а в туристический поход.

Всё это стояние под окнами продолжалось несколько часов. Причём, несмотря на увещевания вице-губернатора городского правительства Вячеслава Гладкова. «Я звонил и в прокуратуру, общался с ФССП, просил рассмотреть в рамках законодательства возможность не допускать действий, за которые потом нам всем было бы стыдно», — прокомментировал эту ситуацию одному из севастопольских СМИ замгубернатора Вячеслав Гладков.

В этой связи жители, приготовившиеся отражать очередной штурм своих квартир, предположили, что всё происходящее — не что иное, как психологический прессинг в расчёте на то, что кто-то даст слабину.

Оказалось, жилой!

В целом же противостояние имеет длинную и весьма красочную историю. Так, в начале 1990-х севастопольский завод «Маяк» пришёл к печальному выводу, что не может достроить своими средствами дом на улице Молодых Строителей, и привлёк к этому делу средства пайщиков, которые к концу 90-х получили там квартиры.

А с началом нового тысячелетия на заводе, по его же просьбе, проводится аудиторская проверка, которая заканчивается возбуждением дела о банкротстве. И тут-то происходит ключевое событие — арбитражный управляющий вносит в остаточное имущество этот дом под видом незаконченной стройки. Ведь жилой дом никто кредиторам завода не отдал бы.

Тянитолкай

Потом длительное время вокруг дома продолжалась бумажная эпопея, связанная с введением в эксплуатацию дома силами жильцов и подрядчиков, оспариванием этой процедуры представителями «Маяка», выяснением статуса земли под объектом недвижимости, которая в итоге оказалась и вовсе городской, потому что в своё время не была надлежащим образом оформлена.

По словам жильцов, в итоге кредиторам удалось отменить регистрацию дома пайщиками, а спустя пару лет они сумели протянуть сдачу в эксплуатацию давно построенного и заселённого дома как свежую и присвоили право собственности на весь дом. Жильцы узнали об этом спустя года два, когда выяснилось, что их квартиры выставлены на аукцион, причём по заниженным в пять раз по сравнению с рыночными ценам.

А ещё через год в одну из квартир под видом новых хозяев ворвались охранники «Маяка» и вышвырнули проживающую там семью на улицу — кредиторы сумели через суд добиться принудительного выселения самовольно занятой жилплощади. Остальные жильцы приготовились держать реальную оборону своих квартир, причём один из них пообещал напустить газ и взорваться вместе с теми, кто попытается в неё войти.

Возможно, именно так бы и произошло, но в Севастополе случились парламентские выборы, и один из кандидатов очень быстро решил вопрос в обратную сторону — прокуратура сразу нашла 14 (!) нарушений в оформлении документов и установила факт подлога документов. Одна из фирм-кредиторов, судя по документам, строила дом с 1993 года, хотя было зарегистрировано лишь годом позднее.

Новое время — новые возможности

С переменой правового поля у представителей завода, практически проигравших все позиции в борьбе за чужой дом, открылось второе дыхание. Служба судебных приставов неожиданно взялась исполнить решение украинского суда о выселении, приостановленное после вмешательства прокуратуры, а сотрудники полиции начали слать отказные материалы на заявления о мошенничестве и подлоге документов, преимущественно в связи с истечением срока давности.

Сегодня на стороне жильцов выступают Правительство Севастополя, которое, правда, сильно ограничено в плане каких-то полномочий, а также городская прокуратура, которая после смены губернатора вроде как решилась на возбуждение уголовного дела. Но судя по последним событиям, это мало пугает вторую сторону, максимально использующую ситуацию с «обнулением» прав и возможностей давать ход любым, наиболее удобным решениям, собранным за 20 лет противостояния. А это значит, что война жильцов дома за свои кровные квадратные метры ещё очень далека от завершения и финал её пока, увы, мало предсказуем.