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СпецпроектХождение по слухам

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Белые тройняшки из «Сказки»

Новорождённые малыши не смогут попасть в международный реестр

В первый день зимы в ялтинской «Сказке» знаменитая Тигрюля в очередной раз стала мамой. На этот раз на свет появилось три мальчика, которых собственник зоопарка Олег Зубков назвал Атосом, Портосом и Арамисом. Однако каждый раз рождение белых бенгальских тигров — это не только повод для радости, но и время для тщательного, круглосуточного ухода за малышами.

Бенгальские «отказники»

«Вам кажется, что они одинаковые? А на самом деле они совершенно разные. Общего у них только чёрные полоски», — улыбается заведующая коллекцией частного крымского зоопарка «Сказка» Татьяна Шайнога.

Сейчас новорождённые тигрята находятся в закрытом помещении на карантине. Сами сотрудники зоопарка заходят в стерильное помещение только в белых халатах и марлевых повязках. Такие меры предосторожности связаны с тем, что у необычных тигрят практически полностью отсутствует иммунитет.

«Нужно понимать, что это искусственно выведенный вид, поэтому они особенно подвержены всем рискам, — рассказывает наша собеседница. — У них большая смертность после рождения, а в нашем зоопарке выживает больше 50 процентов — это очень хороший показатель!»

Некоторых детёнышей Тигрюля выкармливает самостоятельно, но чаще всего она от малышей отказывается. Так произошло и с новорождённой тройней.

«Сложно сказать, по каким причинам это происходит, — пожимает плечами Татьяна Шайнога. — Может, чувствует какие-то аномалии у детей, а может, у неё молока нет — мы же это проверить не можем! Впрочем, от своих детёнышей отказываются самые разные животные, так что у нас большой опыт по уходу за отказниками».

В таких обстоятельствах сотрудникам зоопарка приходится ухаживать за новорождёнными 24 часа в сутки. Приём пищи у них строго по расписанию — свою порцию они получают каждые три часа, а кормят малышей специальными смесями. Волонтёр зоопарка Алёна Коренева ловко даёт бутылочки одновременно двум звонко кричащим тигрятам. Третий резво убегает в сторону открытой двери, и тогда на помощь приходит Татьяна. Мясо начинают аккуратно вводить в рацион начиная с четырёх недель жизни малышей. При этом взрослые особи зимой съедают в день 10–12 килограммов мяса, летом — примерно 7–10 кило. В «Сказке» в тигриное меню также обязательно добавляют рыбу: сёмгу, форель или пиленгас.

«Самое сложное для белых тигрят — это дожить до первой прививки, — продолжает заведующая. — Её делают в восемь недель, после этого организм укрепляется. А сейчас они сильно подвержены всем инфекциям».

В прошлом году, к сожалению, сотрудникам зоопарка не удалось спасти трёх белых малышей, однако тогда ситуация в значительной степени усложнилась из-за пресловутого блэкаута. В этом году ситуация с электричеством пока стабильная, так что в тигриных яслях поддерживается постоянная температура — 20–25 градусов тепла. А в открытый вольер их смогут перевести только после 12–16 недель жизни.

Прерванные связи с куратором

«В мире на сегодняшний день насчитывается всего 136 белых бенгальских тигров, — объясняет собственник зоопарка Олег Зубков. — Вообще есть международная племенная книга, куда вносится информация обо всех белых тиграх, есть отдельный куратор по этому виду животных. Но сегодня все связи с Европой и с куратором прерваны, к сожалению. Из-за санкций они почему-то не хотят обновлять сведения о наших коллекциях. А до этого мы отсылали в Лейпциг информацию и по амурским тиграм, по которым также ведётся племенная книга».

Таким образом, трое новорождённых тигрят пока не смогут попасть в международный реестр белых тигров.

Любопытно, что около сотни необычных бенгальских тигров живёт в Индии, а в Крыму первая белая тигрица появилась в 2009 году. Тогда двухмесячную Тигрюлю Олегу Зубкову подарила бывшая на тот момент премьер-министром Украины Юлия Тимошенко, в честь которой необычная хищница и получила своё имя. Чуть позже в пару ей собственник зоопарка приобрёл во Франции за 35 тысяч евро самца Патриса.

«Друг к другу они притирались, наверное, месяца два, — вспоминает Татьяна Шайнога. — Мы очень боялись, что у них ничего не получится (в дикой природе тигры ведут уединённый образ жизни. — Ред.), но тем не менее они подошли друг другу и теперь живут дружно».

Первое потомство Тигрюля принесла в 2012 году — родила сразу четырёх малышей, причём один из них оказался альбиносом, то есть полностью белым, даже без чёрных полосок. Сейчас, помимо взрослой пары, в «Сказке» также живёт семимесячная Ливия. Ещё пять белых тигров — подросшие дети Тигрюли и Патриса — живут теперь в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе. Кстати, наличие потомства у животных в неволе говорит о том, что они чувствуют себя вполне комфортно и не боятся размножаться.

Вообще первое обнаружение белого тигра в природе относят к 1951 году, когда один из охотников забрал найденного им белого тигра-самца. Впоследствии ему удалось получить второе поколение белых тигров от самки с нормальным окрасом. Таким образом, все белые тигры, которые содержатся в неволе, являются потомками как раз того найденного самца. Из-за близкородственного скрещивания белые тигры часто имеют генетические дефекты.

Считается, что последний замеченный в природе белый тигр был застрелен в 1958 году.

Есения СИМОНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 409 от 16 декабря 2016 года

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Просмотров: 416 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 08:07

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