Андрей Рюмшин: «Мы справились. Год прошёл не зря»

Министр сельского хозяйства Крыма ответил на вопросы «Крымского Телеграфа»

Вода и пропаганда

— Какая на сегодняшний день самая большая проблема для аграриев полуострова?

— Одна из основных проблем для нашего агропромышленного комплекса очевидна — отсутствие гарантированного орошения сельхозугодий ввиду блокирования работы Северо-Крымского канала. Ведь собственные ресурсы пресной воды, я имею в виду поверхностный сток и разведанные запасы пресных подземных вод, в Крыму весьма малы, Крым же — это один из самых водонедостаточных регионов Европы. До 2014 года водообеспечение Крыма на 86,7% осуществлялось за счёт днепровской воды. И днепровская вода, кстати, подавалась не только для аграриев, а и для водоснабжения Симферополя, Керчи, Феодосии, Судака, Щёлкино, Ленинского района... Сегодня отсутствие гарантированного орошения сдерживает темпы закладки молодых насаждений и значительно влияет на рост урожайности существующих садов и виноградников. Вместе с тем увеличение количества пробуренных скважин через несколько лет может привести к засолению земель. Сложившаяся ситуация в перспективе может негативно отразиться на объёмах производства в животноводстве, поскольку растительный белок и зерно кукурузы являются основным компонентом комбикормов для птицеводства, свиноводства, молочного скотоводства...

Как мы можем повлиять на ситуацию? Например, для экономии водных ресурсов за счёт внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий министерство предоставляет субсидии на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем, на защиту земель от неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путём создания защитных лесных насаждений.

И здесь же, конечно, стоит отметить то, что в таких сложнейших условиях крымское сельское хозяйство показывает положительную динамику! Так, индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-октябрь 2016 года к уровню аналогичного периода прошлого года составил 101,4 %.

— Но с той стороны Перекопа упорно заявляют, что Крым «превращается в пустыню», указывая на недостаток воды из-за закрытия Северо-Крымского канала, в частности. При этом здесь, в Крыму, делаются заявления, что за три года Крым вдвое увеличит площадь орошаемых земель. Прокомментируйте, пожалуйста...

— Действительно, как уже говорилось, одним из главных проблемных вопросов для агропромышленного комплекса Крыма является отсутствие гарантированного орошения сельхозугодий ввиду блокирования работы Северо-Крымского канала. У нас практически полностью из севооборота выпали влагозависимые культуры (кукуруза, рис, соя). Значительно сократились посевные площади по основным сельскохозяйственным культурам, требующим орошения. Но в рамках Госпрограммы развития водохозяйственного комплекса Республики Крым на 2017–2020 годы планируется реализовать ряд мероприятий по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений в Бахчисарайском районе, сети водонакопительных бассейнов на реке Салгир в Красногвардейском районе, а также использование воды Льговского водохранилища для орошения земель сельскохозяйственного назначения Кировского района. И действительно реализация запланированных мероприятий позволит увеличить количество орошаемых земель в Республике Крым на 16,3 тыс. га, доведя к 2020 году общую площадь орошаемых земель до 30 тыс. га.

— Периодически озвучивается мнение, что развитие сельского хозяйства в Крыму тормозится. Так ли это? Какие объективные аргументы вы можете привести?

— Это не совсем так, а точнее, совсем не так. Судите сами. Аргументировать буду цифрами. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2016 году составила 733,2 тыс. га, или 105,8 % к уровню 2015 года. Всеми категориями хозяйств на 1 ноября зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу) убраны с площади 480,1 тыс. га, намолочено 1399,1 тыс. тонн зерна, или 113% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе пшеницы — 829,4 тыс. тонн, что составляет 111,8 % к 2015 году. Основная доля технических культур приходится у нас на подсолнечник, который обмолочен на площади 140,7 тыс. га, намолочено 147,7 тыс. тонн — 130,9 % в сравнении с прошлым годом. Овощей собрано 246,8 тыс. тонн — 104,1 % к соответствующему периоду прошлого года. Во всех категориях хозяйств на 1 ноября поголовье сельскохозяйственных животных составило: крупного рогатого скота —114,2 тыс. голов, свиней — 154,1 тыс., овец и коз — 224,7 тыс. голов, птицы всех видов — 8912,9 тыс. голов. Практически по всем пунктам хоть небольшой, но рост есть. Также по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось производство молока и яиц... О каком торможении может идти речь?! Всё с точностью до наоборот. Также и в отношении работы предприятий пищевой промышленности. К примеру, возьмём цифры Крымстата за январь-октябрь 2016 года, согласно которым, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, на полуострове возросло производство мяса свинины — на 11,8%; муки — на 10,0%; изделий колбасных — на 12,0%; рыбы копчёной — на 75,1%; вин столовых — на 12,4%; хлебобулочных изделий — на 11,0%; коньяка — на 59,2%; воды минеральной — на 41,0%. Так что не стоит идти на поводу у антикрымской пропаганды!

Вопрос дефицита кадров

— Как обстоит дело с молодыми кадрами? Есть ли дефицит молодых специалистов? Если да, то почему?

— Да, дефицит молодых кадров в АПК очевиден. Молодёжь, к сожалению, не хочет работать на земле. Это тяжёлый труд. Но сегодня мы видим огромные государственные вливания в агросектор, к нам заходят инвесторы, готовые вкладывать большие деньги в строительство теплиц, комплексов и заводов. Для реализации всех этих проектов нужны профессионалы. Поэтому аграрная профессия становится по-настоящему модной в Крыму. Выпускники аграрных вузов должны работать в агропромышленном комплексе, и наша задача создать такие условия жизни и работы на селе, чтобы молодые специалисты шли в сельское хозяйство, поднимали и развивали его. Нашим министерством во исполнение поручения главы республики разработана ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие кадрового потенциала» по предоставлению субсидий выпускникам образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования, переезжающим на работу в сельскую местность. Основная цель программы — развитие системы кадрового потенциала в агропромышленном комплексе.

Чтобы стимулировать и, так сказать, закрепить молодых специалистов на местах, мы собираемся действовать так: предоставление единовременной субсидии специалистам, завершившим обучение в текущем учебном году по образовательным программам аграрного профиля, трудоустроившимся в агропромышленном комплексе Крыма и учреждениях системы государственной ветеринарной службы. Субсидия для закончивших вузы — в размере 200 тыс. рублей, для выпускников среднеспециальных учебных заведений — 150 тысяч. В соответствии с соглашением, заключаемым Министерством сельского хозяйства Республики Крым и молодым специалистом, получателем государственной поддержки, последний берёт на себя обязательство отработать в агропромышленном комплексе Республики Крым или учреждениях системы государственной ветеринарной службы не менее трёх лет. Кроме этого, предусмотрено и предоставление ежемесячной субсидии молодым крымским аграриям. Выпускникам высших учебных заведений аграрного профиля — 5 тыс. рублей, среднеспециальных учебных заведений — 3 тыс. рублей.

Кто что строит?..

— Развитие отрасли можно в том числе отслеживать и по тому, появляются ли новые предприятия... Какие предприятия у нас строят сейчас?

— Назову лишь несколько крупных объектов. Инвестиционный проект по реконструкции комбикормового завода АО «Урожайненский КХП», который реализует предприятие АО «Дружба народов Нова». Общая стоимость инвестпроекта 500 млн руб. Срок ввода в эксплуатацию модернизированного комбикормового завода — декабрь 2016 года. То есть со дня на день! Этот проект предусматривает замену оборудования, строительство дополнительных складов, капитальный ремонт производственных помещений. Реализация проекта позволит наладить производство полноценных гранулированных комбикормов для птицы, КРС и свиней с вводом жидких компонентов по современным рецептам и технологиям. Планируемый объём производства 300 тыс. тонн комбикормов в год. Следующий проект — ООО ТПК «Инфокар» в рамках реализации собственного инвестиционного проекта по установке завода по переработке зерна (мельницы) и производству зернопродуктов в Раздольненском районе. Приобретена мельница производственной мощностью 30 тонн зерна в сутки, выход муки — 22 тонны высшего и первого сорта. В настоящее время идёт монтаж. Сумма капитальных вложений 12 млн руб. Далее — ООО «Крымагроинвест», Симферопольский район. Там ведётся строительство складского комплекса по хранению и переработке овощей и картофеля. Объём инвестиций 118,4 млн руб. Уже проводятся устройство внутренних камер хранилища, установка холодильного оборудования, прокладка внутренних коммуникаций. Можно сказать ещё и о том, что продолжена реализация проекта (за счёт собственных средств) по реконструкции и строительству животноводческого комплекса и оборудованию молочно-товарной фермы с целью развития молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 400 голов в ООО «Сойбин». Проект социально значимый, там будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Сумма капитальных вложений 35 млн руб.

— И в завершение предлагаю вкратце проинформировать наших читателей, каковы предварительные итоги реализации профильных госпрограмм на полуострове.

— Давайте. Вкратце: мы справились. Год прошёл не зря. В 2016 году общий объём государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Крым был предусмотрен в 3,5 млрд руб. И мы смогли грамотно распорядиться этими средствами. Господдержка сельского хозяйства в Крыму осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ, которое позволяет региону самостоятельно определять направления и механизмы поддержки региональных производителей, тем самым обеспечивая наибольшую эффективность. Также по результатам еженедельных заседаний комиссий министерства, занимающихся предоставлением субсидий аграриям, рассмотрено 1182 пакета документов на общую сумму 1466,3 млн руб. Рассмотрение пакетов документов продолжается, но уже можно констатировать: по состоянию на сегодняшний день сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках экономически значимых региональных программ уже перечислены субсидии в сумме 1272,8 млн руб.

Досье

Рюмшин Андрей Васильевич

Родился 18 июня 1964 года в селе Стрелковом Генического района Херсонской области.

Образование: Крымский ордена «Знак Почёта» сельскохозяйственный институт, агрономия (учёный агроном); Национальная академия государственной налоговой службы Украины, учёт и аудит (экономист); Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины, магистр государственного управления. Кандидат сельскохозяйственных наук. Заслуженный работник физической культуры и спорта АРК, почётный гражданин Красногвардейского района.