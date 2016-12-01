Особые обстоятельства

Порядок получения гражданства РФ в упрощённом порядке. Продолжение темы

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы продолжим рассказывать о том, как получить гражданство РФ в упрощённом порядке. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Важные заявления

Приведём порядок действий иностранного гражданина или лица без гражданства при обращении в органы МВД России по вопросам миграции с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке.

Первым делом потребуется заполнить заявление о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке и подготовить документы. Заявление заполняется в строгом соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утверждённым указом президента РФ от 14.11.2002, № 1325.

Заявление, которое можно получить в территориальном органе МВД по вопросам миграции, составляется по утверждённой форме в письменном виде на русском языке в двух экземплярах. Использование сокращений, аббревиатур и внесение исправлений не допускается. В заявлении необходимо поставить вашу личную подпись. Если человек не может сделать этого из-за неграмотности или наличия физических недостатков, необходимо попросить другое лицо подписать заявление и засвидетельствовать его подпись у нотариуса. В зависимости от основания приобретения гражданства формируется определённый пакет документов к заявлению.

За приём в гражданство РФ платится госпошлина, которая составляет 3500 руб. Однако при приёме в гражданство Российской Федерации физических лиц, имевших гражданство СССР, проживавших и проживающих в государствах, входивших в состав СССР, но не получивших гражданства этих государств и остающихся в результате этого лицами без гражданства, государственная пошлина не уплачивается.

Заполнив заявление, уплатив госпошлину и приложив необходимые документы, обратитесь в Территориальный отдел МВД по вопросам миграции для подачи заявления о приёме в гражданство РФ.

Заявление по вопросам гражданства Российской Федерации и документы, необходимые для приобретения гражданства Российской Федерации, подаются по месту жительства заявителя:

— в Территориальный орган МВД России на региональном уровне — если вы проживаете на территории РФ;

— в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ на территории иностранного государства — если вы проживаете за пределами РФ.

От справок — к решению

После подачи документов на руки выдаётся справка о приёме заявления к рассмотрению с описью принятых документов. В период до изготовления бланков, печатей и штампов нового образца, но не позднее 31.12.2016 МВД России использует бланки, печати и штампы упразднённой ФМС России.

Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002, решение по заявлению о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке должно быть принято в следующие сроки:

• до шести месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов (по общему правилу);

• до трёх месяцев со дня подачи заявления и всех необходимых документов (при подаче заявления иностранными гражданами и лицами без гражданства, признанными носителями русского языка в установленном законом порядке или являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников).

Согласно вышеуказанному Положению, решения по вопросам гражданства РФ принимаются по каждому заявлению отдельно, с указанием оснований их принятия. Решения утверждает (подписывает) руководитель полномочного органа либо лицо, исполняющее его обязанности.

Должностное лицо извещает заявителя о принятом решении. Гражданину, в отношении которого состоялось решение о приёме в гражданство РФ, выдаётся паспорт гражданина РФ, получить который необходимо лично в органе МВД России по вопросам миграции.

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