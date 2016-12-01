Севастопольский гроссмейстер

Участник Первой обороны Севастополя предлагал вооружённые конфликты решать за шахматной доской

Маленький Серёжа Урусов слыл мальчишкой неконфликтным и никогда не мечтал о военной карьере. Но кем, скажите, как не военным, должен был стать сын сенатора? Но человек учится лишь тому, чему хочет научиться...

Шах и мат

Основным достижением Сергея Урусова в кадетском корпусе, куда его отправил отец, было овладение стратегией и тактикой игры в шахматы. Молодой человек фанатично изучал труды и партии ведущих шахматистов Российской империи, всеми силами добивался встречи с «командующими чёрно-белых армий» в неформальной обстановке, с тем только, чтобы заманить их «сыграть партейку-другую». И со временем Сергей Урусов стал побеждать. Более того, инициированные Урусовым шахматные баталии перестали носить случайный характер. Он что называется вышел на уровень — сыгранные им партии нередко завершались блестящими комбинационными финалами, их печатали в иностранных шахматных журналах, ими восхищались специалисты.

И желая заниматься исключительно любимой игрой, Сергей поставил шах и мат отцовской мечте о военной карьере сына — после окончания кадетского корпуса он совсем недолго прослужил в конной гвардии и уже в 1852 году вышел в отставку.

Пешка в игре под названием «жизнь»

О причинах, заставивших Урусова вернуться в армию, история умалчивает. Вот только возвращение это состоялось в очень нужное для страны время, накануне Крымской войны.

Осенью 1854 года князь Сергей Семёнович Урусов в чине майора прибыл в Севастополь. Казалось бы, отцовская мечта начала сбываться. За отличие в защите 4-го бастиона в январе 1855 года его произвели в подполковники, 16 февраля того же года назначили командующим греческими волонтёрами, а 23 марта направили траншей-майором на 4-е отделение оборонительной линии.

Из журнала «Русский архив» за 1903 год:

«Траншей-майор Урусов исполнял свои обязанности с примерной деятельностью, распорядительностью, самоотвержением, следя за каждым движением неприятеля, всегда предупреждал о его намерениях и своей бдительностью уничтожил его покушения овладеть нашими траншеями и ложементами».

Игра со смертью

Играя со смертью, Сергей Урусов не забыл об игре в шахматы. Известен случай, как однажды, во время артиллерийского обстрела Урусов умудрился сыграть целые три партии в шахматы, причём не глядя на доску.

Из воспоминаний флаг-офицера адмирала В. А. Корнилова князя В. И. Барятинского:

«Все следили с напряжённым вниманием за игрою, была мёртвая тишина, слышны были только голоса тех, которые объявляли о ходах той или другой стороны. Надобно заметить, что во всё это время присутствующие подвергались довольно большой опасности, потому что конгревовы ракеты, пускаемые с английских батарей на Инкерманских высотах, направлялись каждый вечер на пункт, где мы находились... Несмотря на сильные сотрясения, с треском и шумом от этих ракет, Урусов продолжал невозмутимую свою тройную игру, прихлёбывая при сем по глотку из стакана чая... Состязание кончилось далеко за полночь. Урусов выиграл две партии, один из его соперников — одну».

«Рекомендую своего ученика...»

Здесь же, в Севастополе, в 1855 году шахматист князь Урусов познакомился с литератором графом Толстым, служившим тогда подпоручиком артиллерии. Лев Николаевич никогда не отказывался отвлечься от ратных подвигов за шахматной доской, чем заслужил привязанность «севастопольского гроссмейстера».

Из письма С. С. Урусова другу, известному славянофилу И. В. Киреевскому:

«Рекомендую Вам прекрасного литератора и вместе с тем шахматного игрока, моего ученика Льва Николаевича Толстого...»

Признаться, несколько покровительственный тон, который Урусов позволял себе по отношению к нему, Льву Толстому, «начинающего литератора» несколько уязвлял. Лев Николаевич сообщал о «крайней степени самолюбивости» Сергея Семёновича. Тем не менее их дружба продлилась долгие годы. Уже после выхода в отставку в 1857 году в чине генерал-майора Урусов часто бывал в имении Толстых Ясной Поляне, а Толстой не заставлял ждать себя с ответными визитами к князю в Спасское. В 1885 году они даже предприняли совместное путешествие в Крым, транзитом побывав и в дорогом их памяти Севастополе.

Шахматы вместо пуль

После смерти Урусова в 1897 году Лев Толстой нередко рассказывал знакомым о своём легендарном друге: «Я помню, во время осады Севастополя я сидел раз у адъютанта Сакена, начальника гарнизона, когда в приёмную пришёл кн. С. С. Урусов, очень храбрый офицер, большой чудак и вместе с тем один из лучших шахматных европейских игроков того времени. Он сказал, что имеет дело до генерала. Адъютант провёл его в кабинет генерала. Через 10 минут Урусов прошёл мимо нас с недовольным лицом. Провожавший его адъютант вернулся к нам и, смеясь, рассказал, по какому делу он приходил к Сакену. Он приходил... затем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже несколько сот жизней. Несомненно, что было бы гораздо лучше сыграть на траншею в шахматы, чем убивать людей. Но Сакен не согласился на предложение кн. Урусова, понимая очень хорошо, что сыграть в шахматы на траншею можно было бы только тогда, когда было полное взаимное доверие сторон...»

В тот момент нестандартное мышление кн. Урусова так потрясло Толстого, что впоследствии он избрал эту незаурядную личность в качестве прототипа образа главного героя в хрестоматийном произведении «Отец Сергий». По крайней мере, так считают многие исследователи творчества великого писателя, ссылаясь на прямые доказательства в его дневнике...