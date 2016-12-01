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Новогоднее чудо – своими руками!

Семнадцатого декабря в Симферополе при информационной поддержке «Крымского Телеграфа» состоялся финал республиканского фестиваля-конкурса «Шар-папье». Фестиваль вызвал огромный интерес – более семи тысяч детей со всего Крыма приняли в нём участие.

Почётное право открыть мероприятие, которое проходило во Дворце детского и юношеского творчества столицы Крыма, было предоставлено Елене Аксёновой и туляку Игорю Золотову, придумавшему игрушки шар-папье.

Елена Александровна передала в музей шар-папье от себя и мужа – главы Республики Крым Сергея Аксёнова – две самостоятельно разрисованные фигурки ангелов, и отметила, что фестиваль – прекрасное событие, объединившее взрослых и детей в совместном творчестве.

Много добрых и тёплых слов в своих видеообращениях к участникам праздника сказали в этот день Надежда Бабкина, Илзе Лиепа, Людмила Чурсина, Николай Добрынин и другие любимые артисты. Все они приняли участие в благотворительной акции, передав в экспозицию тульского Музея шар-папье фигурки самостоятельно разрисованных и украшенных ангелов. Напомним, что главной идеей создания музея была и остаётся благотворительность: взамен подаренной музею игрушки каждый ВИП-автор получает возможность подарить 500 игрушек шар-папье любому детскому учреждению. Так было и на этот раз – более пяти тысяч игрушек отправились в крымские больницы и школы-интернаты, где мальчишки и девчонки своими руками сделают оригинальные подарки близким и украшения для новогодних ёлок.

Фестиваль проводился по четырём номинациям, одна из которой направлена на популяризацию изучения Правил дорожного движения – «В новый год – без ДТП». Напомним, что крымское ГИБДД ГУ МВД РФ вошло в число активных организаторов фестиваля. Именно сотрудники этого ведомства доставили в детские сады, школы, творческие кружки и объединения заготовки шар-папье, чтобы ребятишки раскрасили их. Три другие конкурсные номинации назывались «Игрушка на ёлку из шар-папье», «Мой любимый Крым» и «Фантазия из шар-папье».

Лучшие игрушки участников фестиваля украсили не только зал дворца, но и установленную там зелёную красавицу-ёлку, символизируя собой возрождение старых добрых традиций создания игрушек своими руками в кругу семьи!

Всего в фестивале приняли участие 82 детских коллектива, были созданы тысячи оригинальных интересных работ. Из всего этого творческого многообразия жюри выделило 38 лучших в разных категориях. Все авторы получили подарки от организаторов и спонсоров масштабного мероприятия.

Но победа здесь не главное. Фестиваль призван объединить все регионы страны, маленьких и взрослых граждан в одну большую, крепкую и дружную семью.

Справка «КТ»

Фестиваль «Шар-папье-2016» проводился на базе ГБОУ ДО РК «ДДЮТ» при поддержке ГК «ШАР» (Тула), Министерства образования, науки и молодёжи Крыма, управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Республике Крым, Благотворительного фонда развития региона «Крым – Родной дом» и газеты «Крымский ТелеграфЪ».

Что такое шар-папье

Шар-папье – это новая, в свом роде уникальна игрушка-конструктор из прессованной бумаги, придуманная и разработанная в Туле. В основе её производства лежит технология бумажного литья, позволяющая делать экологически чистые и безопасные заготовки различной формы. Раскрашивая их, декорируя всевозможными материалами (бисером, пайетками, лентами и пр.), придумывая новые возможности для воплощения новых творческих идей, можно получить настоящее произведение искусства.

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Просмотров: 148 |   Комментарии (0) Дата публикации: 20-12-2016

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